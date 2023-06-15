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Цыбульский считает, что внутренний туризм дает новый импульс экономике - РИА Новости, 15.06.2023
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Архангельская область
Архангельская область
 
13:11 15.06.2023
https://ria.ru/20230615/turizm-1878312360.html
Цыбульский считает, что внутренний туризм дает новый импульс экономике
Цыбульский считает, что внутренний туризм дает новый импульс экономике - РИА Новости, 15.06.2023
Цыбульский считает, что внутренний туризм дает новый импульс экономике
Туризм становится приоритетным сектором экономики, а продвижение внутреннего туризма поможет жителям по-новому взглянуть на свою страну, поэтому власти... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T13:11
2023-06-15T13:11
архангельская область
архангельская область
соловки
карловы вары
александр цыбульский
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АРХАНГЕЛЬСК, 15 июн – РИА Новости. Туризм становится приоритетным сектором экономики, а продвижение внутреннего туризма поможет жителям по-новому взглянуть на свою страну, поэтому власти Архангельской области делают ставку на развитие инфраструктуры, создание качественных турпродуктов и информирование, отметил губернатор региона Александр Цыбульский. Развитие туризма как приоритетного сектора экономики обсудили участники сессии "Туризм в России: фокус на человека, устойчивость развития и инвестиционную привлекательность", которая состоялась в рамках Петербургского международного экономического форума. В своем выступлении губернатор Архангельской области отметил, что вклад туризма в устойчивое развитие регионов возрастает. "Сегодня мы находимся в очень важной, может быть, даже поворотной точке развития этой отрасли. Туризм, наконец, признан частью экономики, и министерство экономического развития координирует деятельность этой важнейшей отрасли", - сказал Цыбульский. Важной составляющей развития туризма он назвал ориентацию на внутренний туризм. По мнению Цыбульского, несколько последних десятилетий российские путешественники получали эмоции за счет выезда в другие страны и забыли, как получать эмоции от поездок по нашей стране. "Например, в Архангельской области есть уникальное в мировом масштабе место – Соловки. Но если спросить жителей региона, уверен, выяснится, что большинство никогда в жизни там не были. Поэтому считаю, что сейчас наступает эпоха нового открытия родины в части туризма", - подчеркнул Цыбульский. По мнению главы региона, чтобы это открытие было успешным, необходимы три составляющих – развитая инфраструктура, качественный туристический продукт и информированность. По всем направлениям работа в Архангельской области сейчас активизируется. В качестве яркого примера глава региона привел Сольвычегодск. В 2023 году он является столицей проекта "Серебряное ожерелье России". Этот статус дал импульс развитию инфраструктуры города: благоустроены общественные территории, разработан дизайн-код города, ведется модернизация санаторно-курортного комплекса, который в эти дни отмечает 100 лет со дня создания, запланированы ремонт улично-дорожной сети и открытие объектов общественного питания. "Сольвычегодск по праву называют северной Мацестой – там есть сероводород, уникальные грязи и минеральные воды. Это, по сути, русские Карловы Вары. И наша задача – развить такие места, в том числе и в части туризма, дарить людям там эмоции", – считает Цыбульский. Участия государства, по мнению главы региона, требует и еще одно важнейшее направление – туризм на природных территориях с особым статусом, в том числе в национальных парках. В Архангельской области три уникальных нацпарка – "Кенозерский", "Русская Арктика" и "Онежское Поморье". Цыбульский считает, что необходимо определиться на государственном уровне, какая стратегия должна быть по развитию этих территорий. Национальные парки приносят огромный доход государствам, и если на таких территориях грамотно развивать инфраструктуру, это позволит снизить антропогенную нагрузку на них, а людей, которые увидят эти красоты, станет гораздо больше. Но без участия бизнеса развивать эти территории непросто. Как, впрочем, и бизнесу в реализации проектов в отрасли туризма требуется поддержка государства.
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архангельская область, соловки, карловы вары, александр цыбульский
Архангельская область, Архангельская область, Соловки, Карловы Вары, Александр Цыбульский
Цыбульский считает, что внутренний туризм дает новый импульс экономике

Цыбульский считает, что внутренний туризм дает новый импульс экономике

© РИА Новости / Александр Натрускин | Перейти в медиабанкГлава Архангельской области Александр Цыбульский
Глава Архангельской области Александр Цыбульский - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Глава Архангельской области Александр Цыбульский. Архивное фото
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АРХАНГЕЛЬСК, 15 июн – РИА Новости. Туризм становится приоритетным сектором экономики, а продвижение внутреннего туризма поможет жителям по-новому взглянуть на свою страну, поэтому власти Архангельской области делают ставку на развитие инфраструктуры, создание качественных турпродуктов и информирование, отметил губернатор региона Александр Цыбульский.
Развитие туризма как приоритетного сектора экономики обсудили участники сессии "Туризм в России: фокус на человека, устойчивость развития и инвестиционную привлекательность", которая состоялась в рамках Петербургского международного экономического форума. В своем выступлении губернатор Архангельской области отметил, что вклад туризма в устойчивое развитие регионов возрастает.
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"Сегодня мы находимся в очень важной, может быть, даже поворотной точке развития этой отрасли. Туризм, наконец, признан частью экономики, и министерство экономического развития координирует деятельность этой важнейшей отрасли", - сказал Цыбульский. Важной составляющей развития туризма он назвал ориентацию на внутренний туризм.
По мнению Цыбульского, несколько последних десятилетий российские путешественники получали эмоции за счет выезда в другие страны и забыли, как получать эмоции от поездок по нашей стране. "Например, в Архангельской области есть уникальное в мировом масштабе место – Соловки. Но если спросить жителей региона, уверен, выяснится, что большинство никогда в жизни там не были. Поэтому считаю, что сейчас наступает эпоха нового открытия родины в части туризма", - подчеркнул Цыбульский.
По мнению главы региона, чтобы это открытие было успешным, необходимы три составляющих – развитая инфраструктура, качественный туристический продукт и информированность. По всем направлениям работа в Архангельской области сейчас активизируется.
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В качестве яркого примера глава региона привел Сольвычегодск. В 2023 году он является столицей проекта "Серебряное ожерелье России". Этот статус дал импульс развитию инфраструктуры города: благоустроены общественные территории, разработан дизайн-код города, ведется модернизация санаторно-курортного комплекса, который в эти дни отмечает 100 лет со дня создания, запланированы ремонт улично-дорожной сети и открытие объектов общественного питания.
"Сольвычегодск по праву называют северной Мацестой – там есть сероводород, уникальные грязи и минеральные воды. Это, по сути, русские Карловы Вары. И наша задача – развить такие места, в том числе и в части туризма, дарить людям там эмоции", – считает Цыбульский.
Участия государства, по мнению главы региона, требует и еще одно важнейшее направление – туризм на природных территориях с особым статусом, в том числе в национальных парках. В Архангельской области три уникальных нацпарка – "Кенозерский", "Русская Арктика" и "Онежское Поморье". Цыбульский считает, что необходимо определиться на государственном уровне, какая стратегия должна быть по развитию этих территорий. Национальные парки приносят огромный доход государствам, и если на таких территориях грамотно развивать инфраструктуру, это позволит снизить антропогенную нагрузку на них, а людей, которые увидят эти красоты, станет гораздо больше.
Но без участия бизнеса развивать эти территории непросто. Как, впрочем, и бизнесу в реализации проектов в отрасли туризма требуется поддержка государства.
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Архангельская областьАрхангельская областьСоловкиКарловы ВарыАлександр Цыбульский
 
 
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