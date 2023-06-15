https://ria.ru/20230615/turizm-1878312360.html

Цыбульский считает, что внутренний туризм дает новый импульс экономике

Цыбульский считает, что внутренний туризм дает новый импульс экономике - РИА Новости, 15.06.2023

Цыбульский считает, что внутренний туризм дает новый импульс экономике

Туризм становится приоритетным сектором экономики, а продвижение внутреннего туризма поможет жителям по-новому взглянуть на свою страну, поэтому власти... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T13:11

2023-06-15T13:11

2023-06-15T13:11

архангельская область

архангельская область

соловки

карловы вары

александр цыбульский

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АРХАНГЕЛЬСК, 15 июн – РИА Новости. Туризм становится приоритетным сектором экономики, а продвижение внутреннего туризма поможет жителям по-новому взглянуть на свою страну, поэтому власти Архангельской области делают ставку на развитие инфраструктуры, создание качественных турпродуктов и информирование, отметил губернатор региона Александр Цыбульский. Развитие туризма как приоритетного сектора экономики обсудили участники сессии "Туризм в России: фокус на человека, устойчивость развития и инвестиционную привлекательность", которая состоялась в рамках Петербургского международного экономического форума. В своем выступлении губернатор Архангельской области отметил, что вклад туризма в устойчивое развитие регионов возрастает. "Сегодня мы находимся в очень важной, может быть, даже поворотной точке развития этой отрасли. Туризм, наконец, признан частью экономики, и министерство экономического развития координирует деятельность этой важнейшей отрасли", - сказал Цыбульский. Важной составляющей развития туризма он назвал ориентацию на внутренний туризм. По мнению Цыбульского, несколько последних десятилетий российские путешественники получали эмоции за счет выезда в другие страны и забыли, как получать эмоции от поездок по нашей стране. "Например, в Архангельской области есть уникальное в мировом масштабе место – Соловки. Но если спросить жителей региона, уверен, выяснится, что большинство никогда в жизни там не были. Поэтому считаю, что сейчас наступает эпоха нового открытия родины в части туризма", - подчеркнул Цыбульский. По мнению главы региона, чтобы это открытие было успешным, необходимы три составляющих – развитая инфраструктура, качественный туристический продукт и информированность. По всем направлениям работа в Архангельской области сейчас активизируется. В качестве яркого примера глава региона привел Сольвычегодск. В 2023 году он является столицей проекта "Серебряное ожерелье России". Этот статус дал импульс развитию инфраструктуры города: благоустроены общественные территории, разработан дизайн-код города, ведется модернизация санаторно-курортного комплекса, который в эти дни отмечает 100 лет со дня создания, запланированы ремонт улично-дорожной сети и открытие объектов общественного питания. "Сольвычегодск по праву называют северной Мацестой – там есть сероводород, уникальные грязи и минеральные воды. Это, по сути, русские Карловы Вары. И наша задача – развить такие места, в том числе и в части туризма, дарить людям там эмоции", – считает Цыбульский. Участия государства, по мнению главы региона, требует и еще одно важнейшее направление – туризм на природных территориях с особым статусом, в том числе в национальных парках. В Архангельской области три уникальных нацпарка – "Кенозерский", "Русская Арктика" и "Онежское Поморье". Цыбульский считает, что необходимо определиться на государственном уровне, какая стратегия должна быть по развитию этих территорий. Национальные парки приносят огромный доход государствам, и если на таких территориях грамотно развивать инфраструктуру, это позволит снизить антропогенную нагрузку на них, а людей, которые увидят эти красоты, станет гораздо больше. Но без участия бизнеса развивать эти территории непросто. Как, впрочем, и бизнесу в реализации проектов в отрасли туризма требуется поддержка государства.

https://ria.ru/20230519/kompleksy-1872917553.html

https://ria.ru/20230524/mediki-1873799534.html

https://ria.ru/20230512/baza-1871236046.html

архангельская область

соловки

карловы вары

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

архангельская область, соловки, карловы вары, александр цыбульский