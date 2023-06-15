https://ria.ru/20230615/turisty-1878275419.html

В Минэкономразвития рассказали, сколько иностранных туристов ждут в России

В Минэкономразвития рассказали, сколько иностранных туристов ждут в России - РИА Новости, 15.06.2023

В Минэкономразвития рассказали, сколько иностранных туристов ждут в России

Минэкономразвития ожидает, что поток иностранных туристов в Россию к 2030 году увеличится в 1,5 раза по сравнению с 2019 годом, до 16 миллионов человек, сообщил РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T12:37

2023-06-15T12:37

2023-06-15T12:37

туризм

новости - туризм

россия

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

туризм

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Минэкономразвития ожидает, что поток иностранных туристов в Россию к 2030 году увеличится в 1,5 раза по сравнению с 2019 годом, до 16 миллионов человек, сообщил в ходе сессии на ПМЭФ заместитель министра экономического развития Дмитрий Вахруков. "Если говорить про въездной туризм, то нашей задачей видим достижение показателя в 16 миллионов (до 2030 года - ред.) иностранных гостей, которые воспользуются услугами гостиниц и другой туристической инфраструктуры", – сказал Вахруков. В пресс-службе Минэкономразвития РИА Новости уточнили, что в 2019 году въездной турпоток в РФ составлял 10,1 миллиона человек. Вахруков также рассказал о росте турпотока по России к 2030 году до 140 миллионов человек. Это в два раза больше, чем в 2019 году, когда по стране путешествовало порядка 65 миллионов человек. Он также отметил, что к 2030 году вырастет и количество автотуристов, которые путешествуют по России. "Автотуризм обладает большим потенциалом роста. Мы в наших прогнозах видим возможность удвоения объемов таких путешествий к 2030 году", – сказал он, уточнив, что этому будет способствовать развитие транспортной инфраструктуры, многофункциональных зон по пути следователя. По мнению замглавы ведомства, стимулировать развитие туризма в России должно улучшение инфраструктуры круглогодичных курортов и парков развлечений. "Такие парки должны появляться около крупных городов для транспортной доступности", – пояснил он. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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новости - туризм, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), туризм