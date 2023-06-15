https://ria.ru/20230615/tsentr_khimii-1878479344.html
Центр химии создадут в Усолье-Сибирском
Центр химии создадут в Усолье-Сибирском - РИА Новости, 15.06.2023
Центр химии создадут в Усолье-Сибирском
Соглашение о создании Федерального центра химии в Усолье-Сибирском подписали на площадке Петербургского международного экономического форума правительство... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T21:23
2023-06-15T21:23
2023-06-15T21:23
иркутская область
усолье-сибирское
россия
игорь кобзев
пмэф 2023
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ИРКУТСК, 15 июн - РИА Новости. Соглашение о создании Федерального центра химии в Усолье-Сибирском подписали на площадке Петербургского международного экономического форума правительство Приангарья, АО "Русский водород" и Эн+Холдинг, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области. В апреле 2023 года на заседании штаба под руководством заместителя министра промышленности и торговли РФ Михаила Юрина в качестве якорного инвестора и учредителя управляющей компании по созданию Федерального центра химии в городе Усолье-Сибирское было определено АО "Русский Водород". Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на ПМЭФ обсудил планы по созданию центра с генеральным директором АО "Русский Водород" Эдуардом Давыдовым и заместителем генерального директора – операционным директором международной компании ООО "Эн+ Холдинг" Михаилом Хардиковым. "На площадке Петербургского международного экономического форума Игорь Кобзев, Эдуард Давыдов и Михаил Хардиков подписали соглашение о сотрудничестве между правительством Иркутской области, АО "Русский Водород" и международной компанией ООО "Эн+ Холдинг" по вопросам социально-экономического развития Иркутской области, в том числе по реализации проекта "Создание Федерального центра химии в г. Усолье-Сибирское", - говорится в сообщении. Концепцию Федерального центра химии планируют разработать к концу сентября 2023 года. Центр обеспечит важнейшие решения в сфере развития малотоннажной и среднетоннажной химии, в том числе по видам продукции, которые сейчас в России не производятся, а также будет способствовать укреплению социальной стабильности в регионе. По словам главы АО "Русский водород" Эдуарда Давыдова инвестиции в Федеральный центр развития химической промышленности в Иркутской области составят в течение 10 лет порядка 830 миллиардов рублей. Эн+ выступит единым оператором энергоснабжения промышленных площадок, что позволит повысить надежность энергообеспечения, уменьшив срок технологического присоединения объектов.
https://ria.ru/20230615/priangare-1878319798.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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усолье-сибирское, россия, игорь кобзев, пмэф 2023
Иркутская область, Усолье-Сибирское, Россия, Игорь Кобзев, ПМЭФ 2023
ИРКУТСК, 15 июн - РИА Новости. Соглашение о создании Федерального центра химии в Усолье-Сибирском подписали на площадке Петербургского международного экономического форума правительство Приангарья, АО "Русский водород" и Эн+Холдинг, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
В апреле 2023 года на заседании штаба под руководством заместителя министра промышленности и торговли РФ Михаила Юрина в качестве якорного инвестора и учредителя управляющей компании по созданию Федерального центра химии в городе Усолье-Сибирское было определено АО "Русский Водород".
Кобзев подписал на ПМЭФ соглашения в аграрной сфере и в области спорта
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на ПМЭФ обсудил планы по созданию центра с генеральным директором АО "Русский Водород" Эдуардом Давыдовым и заместителем генерального директора – операционным директором международной компании ООО "Эн+ Холдинг" Михаилом Хардиковым.
"На площадке Петербургского международного экономического форума Игорь Кобзев, Эдуард Давыдов и Михаил Хардиков подписали соглашение о сотрудничестве между правительством Иркутской области, АО "Русский Водород" и международной компанией ООО "Эн+ Холдинг" по вопросам социально-экономического развития Иркутской области, в том числе по реализации проекта "Создание Федерального центра химии в г. Усолье-Сибирское", - говорится в сообщении.
Концепцию Федерального центра химии планируют разработать к концу сентября 2023 года. Центр обеспечит важнейшие решения в сфере развития малотоннажной и среднетоннажной химии, в том числе по видам продукции, которые сейчас в России не производятся, а также будет способствовать укреплению социальной стабильности в регионе.
По словам главы АО "Русский водород" Эдуарда Давыдова инвестиции в Федеральный центр развития химической промышленности в Иркутской области составят в течение 10 лет порядка 830 миллиардов рублей. Эн+ выступит единым оператором энергоснабжения промышленных площадок, что позволит повысить надежность энергообеспечения, уменьшив срок технологического присоединения объектов.