https://ria.ru/20230615/tsentr_khimii-1878479344.html

Центр химии создадут в Усолье-Сибирском

Центр химии создадут в Усолье-Сибирском - РИА Новости, 15.06.2023

Центр химии создадут в Усолье-Сибирском

Соглашение о создании Федерального центра химии в Усолье-Сибирском подписали на площадке Петербургского международного экономического форума правительство... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T21:23

2023-06-15T21:23

2023-06-15T21:23

иркутская область

усолье-сибирское

россия

игорь кобзев

пмэф 2023

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/15105/00/151050044_0:27:512:315_1920x0_80_0_0_74ab47d14b6c64fc3e1f661d47d2c5ea.jpg

ИРКУТСК, 15 июн - РИА Новости. Соглашение о создании Федерального центра химии в Усолье-Сибирском подписали на площадке Петербургского международного экономического форума правительство Приангарья, АО "Русский водород" и Эн+Холдинг, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области. В апреле 2023 года на заседании штаба под руководством заместителя министра промышленности и торговли РФ Михаила Юрина в качестве якорного инвестора и учредителя управляющей компании по созданию Федерального центра химии в городе Усолье-Сибирское было определено АО "Русский Водород". Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на ПМЭФ обсудил планы по созданию центра с генеральным директором АО "Русский Водород" Эдуардом Давыдовым и заместителем генерального директора – операционным директором международной компании ООО "Эн+ Холдинг" Михаилом Хардиковым. "На площадке Петербургского международного экономического форума Игорь Кобзев, Эдуард Давыдов и Михаил Хардиков подписали соглашение о сотрудничестве между правительством Иркутской области, АО "Русский Водород" и международной компанией ООО "Эн+ Холдинг" по вопросам социально-экономического развития Иркутской области, в том числе по реализации проекта "Создание Федерального центра химии в г. Усолье-Сибирское", - говорится в сообщении. Концепцию Федерального центра химии планируют разработать к концу сентября 2023 года. Центр обеспечит важнейшие решения в сфере развития малотоннажной и среднетоннажной химии, в том числе по видам продукции, которые сейчас в России не производятся, а также будет способствовать укреплению социальной стабильности в регионе. По словам главы АО "Русский водород" Эдуарда Давыдова инвестиции в Федеральный центр развития химической промышленности в Иркутской области составят в течение 10 лет порядка 830 миллиардов рублей. Эн+ выступит единым оператором энергоснабжения промышленных площадок, что позволит повысить надежность энергообеспечения, уменьшив срок технологического присоединения объектов.

https://ria.ru/20230615/priangare-1878319798.html

усолье-сибирское

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

усолье-сибирское, россия, игорь кобзев, пмэф 2023