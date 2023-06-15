https://ria.ru/20230615/trevoga-1878427978.html
По всей Украине объявили воздушную тревогу
По всей Украине объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 15.06.2023
По всей Украине объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога вновь объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T18:19
2023-06-15T18:19
2023-06-15T18:22
специальная военная операция на украине
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киев
киевская область
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Воздушная тревога вновь объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.Согласно данным онлайн-карты, первой тревога была объявлена в Киеве и Киевской области в 18.14 (совпадает с мск), затем она распространилась на всю территорию страны.Ранее в четверг воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Она продлилась два часа.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230612/kontrnastuplenie-1877544675.html
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украина, киев, киевская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Украина, Киев, Киевская область, Вооруженные силы РФ
По всей Украине объявили воздушную тревогу
Власти Украины объявили воздушную тревогу на всей территории страны