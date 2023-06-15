https://ria.ru/20230615/trevoga-1878373888.html

По всей Украине объявили воздушную тревогу

По всей Украине объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 15.06.2023

По всей Украине объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T15:51

2023-06-15T15:51

2023-06-15T15:55

специальная военная операция на украине

украина

киев

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.Согласно данным онлайн-карты, первой тревога была объявлена в Киеве – в 14.45 (совпадает с мск), затем она распространилась на всю территорию страны.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230612/kontrnastuplenie-1877544675.html

украина

киев

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украина, киев, вооруженные силы рф