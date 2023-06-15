https://ria.ru/20230615/trevoga-1878373888.html
По всей Украине объявили воздушную тревогу
По всей Украине объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 15.06.2023
По всей Украине объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T15:51
2023-06-15T15:51
2023-06-15T15:55
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.Согласно данным онлайн-карты, первой тревога была объявлена в Киеве – в 14.45 (совпадает с мск), затем она распространилась на всю территорию страны.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230612/kontrnastuplenie-1877544675.html
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украина, киев, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Украина, Киев, Вооруженные силы РФ
По всей Украине объявили воздушную тревогу
Власти объявили воздушную тревогу на всей территории Украины