https://ria.ru/20230615/torgovlya-1878406124.html

Россия и Алжир договорились развивать контакты между банками

Россия и Алжир договорились развивать контакты между банками - РИА Новости, 15.06.2023

Россия и Алжир договорились развивать контакты между банками

Россия и Алжир договорились развивать прямые контакты между финансовыми и банковскими учреждениями, поощрять переход на национальные валюты в торговле... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T17:17

2023-06-15T17:17

2023-06-15T17:17

россия

алжир (республика)

экономика

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Россия и Алжир договорились развивать прямые контакты между финансовыми и банковскими учреждениями, поощрять переход на национальные валюты в торговле. Соответствующая декларация об углубленном стратегическом партнерстве между РФ и Алжирской Народной Демократической Республикой опубликована на сайте Кремля. "Российская Федерация и Алжирская Народная Демократическая Республика... заявляют следующее: В финансовой и банковской областях ... развитие прямых контактов между финансовыми и банковскими учреждениями двух стран, поощрение совместной работы, направленной на обеспечение перехода к проведению расчетов в национальных валютах во взаимной торговле, формирование надежных и независимых от третьих стран каналов осуществления трансграничных платежей", - говорится в документе.

https://ria.ru/20230615/alzhir-1878392703.html

россия

алжир (республика)

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, алжир (республика), экономика