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Россия и Алжир договорились развивать контакты между банками - РИА Новости, 15.06.2023
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17:17 15.06.2023
https://ria.ru/20230615/torgovlya-1878406124.html
Россия и Алжир договорились развивать контакты между банками
Россия и Алжир договорились развивать контакты между банками - РИА Новости, 15.06.2023
Россия и Алжир договорились развивать контакты между банками
Россия и Алжир договорились развивать прямые контакты между финансовыми и банковскими учреждениями, поощрять переход на национальные валюты в торговле... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T17:17
2023-06-15T17:17
россия
алжир (республика)
экономика
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Россия и Алжир договорились развивать прямые контакты между финансовыми и банковскими учреждениями, поощрять переход на национальные валюты в торговле. Соответствующая декларация об углубленном стратегическом партнерстве между РФ и Алжирской Народной Демократической Республикой опубликована на сайте Кремля. "Российская Федерация и Алжирская Народная Демократическая Республика... заявляют следующее: В финансовой и банковской областях ... развитие прямых контактов между финансовыми и банковскими учреждениями двух стран, поощрение совместной работы, направленной на обеспечение перехода к проведению расчетов в национальных валютах во взаимной торговле, формирование надежных и независимых от третьих стран каналов осуществления трансграничных платежей", - говорится в документе.
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россия, алжир (республика), экономика
Россия, Алжир (республика), Экономика
Россия и Алжир договорились развивать контакты между банками

Россия и Алжир договорились поощрять переход на нацвалюты в торговле

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Алжира Абдельмаджид Теббун во время заявления по итогам российско-алжирских переговоров в Кремле
Президент РФ Владимир Путин и президент Алжира Абдельмаджид Теббун во время заявления по итогам российско-алжирских переговоров в Кремле - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Алжира Абдельмаджид Теббун во время заявления по итогам российско-алжирских переговоров в Кремле
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Россия и Алжир договорились развивать прямые контакты между финансовыми и банковскими учреждениями, поощрять переход на национальные валюты в торговле. Соответствующая декларация об углубленном стратегическом партнерстве между РФ и Алжирской Народной Демократической Республикой опубликована на сайте Кремля.
"Российская Федерация и Алжирская Народная Демократическая Республика... заявляют следующее: В финансовой и банковской областях ... развитие прямых контактов между финансовыми и банковскими учреждениями двух стран, поощрение совместной работы, направленной на обеспечение перехода к проведению расчетов в национальных валютах во взаимной торговле, формирование надежных и независимых от третьих стран каналов осуществления трансграничных платежей", - говорится в документе.
Президент РФ Владимир Путин и президент Алжира Абдельмаджид Теббун во время встречи в Кремле - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
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