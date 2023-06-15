Россия и Алжир договорились развивать контакты между банками
Россия и Алжир договорились поощрять переход на нацвалюты в торговле
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Алжира Абдельмаджид Теббун во время заявления по итогам российско-алжирских переговоров в Кремле
Президент РФ Владимир Путин и президент Алжира Абдельмаджид Теббун во время заявления по итогам российско-алжирских переговоров в Кремле
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Россия и Алжир договорились развивать прямые контакты между финансовыми и банковскими учреждениями, поощрять переход на национальные валюты в торговле. Соответствующая декларация об углубленном стратегическом партнерстве между РФ и Алжирской Народной Демократической Республикой опубликована на сайте Кремля.
"Российская Федерация и Алжирская Народная Демократическая Республика... заявляют следующее: В финансовой и банковской областях ... развитие прямых контактов между финансовыми и банковскими учреждениями двух стран, поощрение совместной работы, направленной на обеспечение перехода к проведению расчетов в национальных валютах во взаимной торговле, формирование надежных и независимых от третьих стран каналов осуществления трансграничных платежей", - говорится в документе.