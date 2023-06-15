https://ria.ru/20230615/tor-1879498327.html
Кожемяко: международную ТОР создадут в Приморье в 2023 году
Кожемяко: международную ТОР создадут в Приморье в 2023 году - РИА Новости, 21.06.2023
Кожемяко: международную ТОР создадут в Приморье в 2023 году
Международную территорию опережающего развития (МТОР) создадут в Приморье до конца 2023 года, ее резидентами смогут стать компании, выпускающие... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-15T15:02
2023-06-15T15:02
2023-06-21T10:43
приморский край
олег кожемяко
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ВЛАДИВОСТОК, 15 июн - РИА Новости. Международную территорию опережающего развития (МТОР) создадут в Приморье до конца 2023 года, ее резидентами смогут стать компании, выпускающие высокотехнологичную продукцию, сообщает правительство региона. "До конца года будет создана международная территория опережающего развития. Ее главная особенность – действие не только российского, но и зарубежного законодательства, в частности, будут признаваться строительные и промышленные стандарты страны-поставщика технологий. Резидентами могут быть компании, выпускающие только высокотехнологичную продукцию", - сказал губернатор Приморского края Олег Кожемяко на церемонии открытия первого российско-китайского форума инвестиционного сотрудничества в Харбине, его слова приводятся в сообщении. Глава российского региона предложил китайским компаниям воспользоваться льготными условиями ведения бизнеса в Приморском крае, рассмотреть возможность участия в проектах по развитию портовой, логистической и дорожной инфраструктуры, строительству сухих портов, погрузочных комплексов, зерновых и лесных терминалов. А также в производстве современных строительных материалов, автомобиле- и домостроении, пищевой промышленности. По словам Кожемяко, открытие в Харбине представительства Приморского края, задачей которого является продвижение экспортного потенциала региона и привлечение инвестиций, "обеспечит хорошую коммуникацию между приморским бизнесом и китайскими партнерами". Позже в своём Telegram-канале глава Приморья написал, что форум прошёл на полях Харбинской ярмарки. "Бизнес КНР активно инвестирует в нашу экономику, в крупные предприятия Приморья... В крае действует более 40 компаний с китайским капиталом, и мы готовы расширять сотрудничество в самых разных отраслях", - сообщил Кожемяко.
https://ria.ru/20230619/soya-1879060062.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
приморский край, олег кожемяко
Приморский край, Олег Кожемяко
ВЛАДИВОСТОК, 15 июн - РИА Новости. Международную территорию опережающего развития (МТОР) создадут в Приморье до конца 2023 года, ее резидентами смогут стать компании, выпускающие высокотехнологичную продукцию, сообщает правительство региона.
"До конца года будет создана международная территория опережающего развития. Ее главная особенность – действие не только российского, но и зарубежного законодательства, в частности, будут признаваться строительные и промышленные стандарты страны-поставщика технологий. Резидентами могут быть компании, выпускающие только высокотехнологичную продукцию", - сказал губернатор Приморского края Олег Кожемяко
на церемонии открытия первого российско-китайского форума инвестиционного сотрудничества в Харбине
, его слова приводятся в сообщении.
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Глава российского региона предложил китайским компаниям воспользоваться льготными условиями ведения бизнеса в Приморском крае, рассмотреть возможность участия в проектах по развитию портовой, логистической и дорожной инфраструктуры, строительству сухих портов, погрузочных комплексов, зерновых и лесных терминалов. А также в производстве современных строительных материалов, автомобиле- и домостроении, пищевой промышленности.
По словам Кожемяко, открытие в Харбине представительства Приморского края, задачей которого является продвижение экспортного потенциала региона и привлечение инвестиций, "обеспечит хорошую коммуникацию между приморским бизнесом и китайскими партнерами".
Позже в своём Telegram-канале глава Приморья написал, что форум прошёл на полях Харбинской ярмарки.
"Бизнес КНР
активно инвестирует в нашу экономику, в крупные предприятия Приморья... В крае действует более 40 компаний с китайским капиталом, и мы готовы расширять сотрудничество в самых разных отраслях", - сообщил Кожемяко.