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Кожемяко: международную ТОР создадут в Приморье в 2023 году - РИА Новости, 21.06.2023
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15:02 15.06.2023 (обновлено: 10:43 21.06.2023)
https://ria.ru/20230615/tor-1879498327.html
Кожемяко: международную ТОР создадут в Приморье в 2023 году
Кожемяко: международную ТОР создадут в Приморье в 2023 году - РИА Новости, 21.06.2023
Кожемяко: международную ТОР создадут в Приморье в 2023 году
Международную территорию опережающего развития (МТОР) создадут в Приморье до конца 2023 года, ее резидентами смогут стать компании, выпускающие... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-15T15:02
2023-06-21T10:43
приморский край
олег кожемяко
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ВЛАДИВОСТОК, 15 июн - РИА Новости. Международную территорию опережающего развития (МТОР) создадут в Приморье до конца 2023 года, ее резидентами смогут стать компании, выпускающие высокотехнологичную продукцию, сообщает правительство региона. "До конца года будет создана международная территория опережающего развития. Ее главная особенность – действие не только российского, но и зарубежного законодательства, в частности, будут признаваться строительные и промышленные стандарты страны-поставщика технологий. Резидентами могут быть компании, выпускающие только высокотехнологичную продукцию", - сказал губернатор Приморского края Олег Кожемяко на церемонии открытия первого российско-китайского форума инвестиционного сотрудничества в Харбине, его слова приводятся в сообщении. Глава российского региона предложил китайским компаниям воспользоваться льготными условиями ведения бизнеса в Приморском крае, рассмотреть возможность участия в проектах по развитию портовой, логистической и дорожной инфраструктуры, строительству сухих портов, погрузочных комплексов, зерновых и лесных терминалов. А также в производстве современных строительных материалов, автомобиле- и домостроении, пищевой промышленности. По словам Кожемяко, открытие в Харбине представительства Приморского края, задачей которого является продвижение экспортного потенциала региона и привлечение инвестиций, "обеспечит хорошую коммуникацию между приморским бизнесом и китайскими партнерами". Позже в своём Telegram-канале глава Приморья написал, что форум прошёл на полях Харбинской ярмарки. "Бизнес КНР активно инвестирует в нашу экономику, в крупные предприятия Приморья... В крае действует более 40 компаний с китайским капиталом, и мы готовы расширять сотрудничество в самых разных отраслях", - сообщил Кожемяко.
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приморский край, олег кожемяко
Приморский край, Олег Кожемяко

Кожемяко: международную ТОР создадут в Приморье в 2023 году

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкГубернатор Приморского края Олег Кожемяко
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко
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ВЛАДИВОСТОК, 15 июн - РИА Новости. Международную территорию опережающего развития (МТОР) создадут в Приморье до конца 2023 года, ее резидентами смогут стать компании, выпускающие высокотехнологичную продукцию, сообщает правительство региона.
"До конца года будет создана международная территория опережающего развития. Ее главная особенность – действие не только российского, но и зарубежного законодательства, в частности, будут признаваться строительные и промышленные стандарты страны-поставщика технологий. Резидентами могут быть компании, выпускающие только высокотехнологичную продукцию", - сказал губернатор Приморского края Олег Кожемяко на церемонии открытия первого российско-китайского форума инвестиционного сотрудничества в Харбине, его слова приводятся в сообщении.
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Глава российского региона предложил китайским компаниям воспользоваться льготными условиями ведения бизнеса в Приморском крае, рассмотреть возможность участия в проектах по развитию портовой, логистической и дорожной инфраструктуры, строительству сухих портов, погрузочных комплексов, зерновых и лесных терминалов. А также в производстве современных строительных материалов, автомобиле- и домостроении, пищевой промышленности.
По словам Кожемяко, открытие в Харбине представительства Приморского края, задачей которого является продвижение экспортного потенциала региона и привлечение инвестиций, "обеспечит хорошую коммуникацию между приморским бизнесом и китайскими партнерами".
Позже в своём Telegram-канале глава Приморья написал, что форум прошёл на полях Харбинской ярмарки.
"Бизнес КНР активно инвестирует в нашу экономику, в крупные предприятия Приморья... В крае действует более 40 компаний с китайским капиталом, и мы готовы расширять сотрудничество в самых разных отраслях", - сообщил Кожемяко.
 
Приморский крайОлег Кожемяко
 
 
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