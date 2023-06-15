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Верховный суд объяснил, когда можно использовать свастику для агитации - РИА Новости, 15.06.2023
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11:40 15.06.2023
https://ria.ru/20230615/svastika-1878274721.html
Верховный суд объяснил, когда можно использовать свастику для агитации
Верховный суд объяснил, когда можно использовать свастику для агитации - РИА Новости, 15.06.2023
Верховный суд объяснил, когда можно использовать свастику для агитации
Использование нацистской или любой другой экстремистской символики при предвыборной агитации допустимо, только если она подчеркивает негативное отношение к этим РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T11:40
2023-06-15T11:40
общество
россия
верховный суд рф
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Использование нацистской или любой другой экстремистской символики при предвыборной агитации допустимо, только если она подчеркивает негативное отношение к этим идеологиям, сказано в проекте постановления пленума Верховного суда РФ. "Использование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, при которых формируется негативное отношение к идеологии нацизма и экстремизма и отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацистской и экстремистской идеологии, не может рассматриваться как экстремистская деятельность", - сказано в проекте. В остальных случаях кандидатам и их доверенным лицам следует воздерживаться от экстремистских лозунгов, "а также обосновывать и оправдывать экстремизм, включая публичное оправдание терроризма и иную террористическую деятельность". ВС РФ также напомнил о запрете вести агитацию на ресурсах, заблокированных в России.
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общество, россия, верховный суд рф
Общество, Россия, Верховный суд РФ
Верховный суд объяснил, когда можно использовать свастику для агитации

ВС: свастику можно использовать только при подчеркивании негативного отношения к ней

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкПрохожие у здания Верховного суда РФ в Москве
Прохожие у здания Верховного суда РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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Прохожие у здания Верховного суда РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Использование нацистской или любой другой экстремистской символики при предвыборной агитации допустимо, только если она подчеркивает негативное отношение к этим идеологиям, сказано в проекте постановления пленума Верховного суда РФ.
"Использование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, при которых формируется негативное отношение к идеологии нацизма и экстремизма и отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацистской и экстремистской идеологии, не может рассматриваться как экстремистская деятельность", - сказано в проекте.
В остальных случаях кандидатам и их доверенным лицам следует воздерживаться от экстремистских лозунгов, "а также обосновывать и оправдывать экстремизм, включая публичное оправдание терроризма и иную террористическую деятельность".
ВС РФ также напомнил о запрете вести агитацию на ресурсах, заблокированных в России.
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