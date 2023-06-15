https://ria.ru/20230615/svastika-1878274721.html

Верховный суд объяснил, когда можно использовать свастику для агитации

Верховный суд объяснил, когда можно использовать свастику для агитации - РИА Новости, 15.06.2023

Верховный суд объяснил, когда можно использовать свастику для агитации

Использование нацистской или любой другой экстремистской символики при предвыборной агитации допустимо, только если она подчеркивает негативное отношение к этим РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T11:40

2023-06-15T11:40

2023-06-15T11:40

общество

россия

верховный суд рф

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Использование нацистской или любой другой экстремистской символики при предвыборной агитации допустимо, только если она подчеркивает негативное отношение к этим идеологиям, сказано в проекте постановления пленума Верховного суда РФ. "Использование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, при которых формируется негативное отношение к идеологии нацизма и экстремизма и отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацистской и экстремистской идеологии, не может рассматриваться как экстремистская деятельность", - сказано в проекте. В остальных случаях кандидатам и их доверенным лицам следует воздерживаться от экстремистских лозунгов, "а также обосновывать и оправдывать экстремизм, включая публичное оправдание терроризма и иную террористическую деятельность". ВС РФ также напомнил о запрете вести агитацию на ресурсах, заблокированных в России.

https://ria.ru/20230511/natsizm-1871112029.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, верховный суд рф