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Росбанк прогнозирует рост ключевой ставки в России к концу года - РИА Новости, 15.06.2023
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ПМЭФ-2023
 
02:10 15.06.2023
https://ria.ru/20230615/stavka-1878199484.html
Росбанк прогнозирует рост ключевой ставки в России к концу года
Росбанк прогнозирует рост ключевой ставки в России к концу года - РИА Новости, 15.06.2023
Росбанк прогнозирует рост ключевой ставки в России к концу года
Ключевая ставка в России на конец текущего года может вырасти на 0,25-1,25 процентного пункта - до 7,75-8,75% годовых, заявила в интервью РИА Новости глава... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T02:10
2023-06-15T02:10
пмэф-2023
экономика
россия
эльвира набиуллина
росбанк
центральный банк рф (цб рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Ключевая ставка в России на конец текущего года может вырасти на 0,25-1,25 процентного пункта - до 7,75-8,75% годовых, заявила в интервью РИА Новости глава Росбанка Наталья Воеводина. "В апрельском прогнозе регулятора указано, что средняя ключевая ставка в 2023 году окажется в диапазоне 7,3–8,2%: исходя из этого, мы ждем, что ключевая ставка на конец года будет находиться в диапазоне 7,75–8,75%", - сказала она в интервью в рамках ПМЭФ. ЦБ в июне вновь оставил ключевую ставку без изменений - на уровне 7,5% годовых. При этом глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор рассматривал возможность повышения ставки, но пока решил лишь ужесточить сигнал по будущим действиям, допустив возможность увеличения ставки на ближайших заседаниях. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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экономика, россия, эльвира набиуллина, росбанк, центральный банк рф (цб рф)
ПМЭФ-2023, Экономика, Россия, Эльвира Набиуллина, Росбанк, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Росбанк прогнозирует рост ключевой ставки в России к концу года

Росбанк прогнозирует рост ключевой ставки в России к концу года до 8,75 процентов годовых

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВывеска Росбанка
Вывеска Росбанка - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Ключевая ставка в России на конец текущего года может вырасти на 0,25-1,25 процентного пункта - до 7,75-8,75% годовых, заявила в интервью РИА Новости глава Росбанка Наталья Воеводина.
«
"В апрельском прогнозе регулятора указано, что средняя ключевая ставка в 2023 году окажется в диапазоне 7,3–8,2%: исходя из этого, мы ждем, что ключевая ставка на конец года будет находиться в диапазоне 7,75–8,75%", - сказала она в интервью в рамках ПМЭФ.
ЦБ в июне вновь оставил ключевую ставку без изменений - на уровне 7,5% годовых. При этом глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор рассматривал возможность повышения ставки, но пока решил лишь ужесточить сигнал по будущим действиям, допустив возможность увеличения ставки на ближайших заседаниях.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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ПМЭФ-2023ЭкономикаРоссияЭльвира НабиуллинаРосбанкЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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