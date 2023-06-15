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Минобороны рассказало о попытках наступления ВСУ - РИА Новости, 15.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:57 15.06.2023 (обновлено: 14:18 15.06.2023)
https://ria.ru/20230615/spetsoperatsiya-1878328973.html
Минобороны рассказало о попытках наступления ВСУ
Минобороны рассказало о попытках наступления ВСУ - РИА Новости, 15.06.2023
Минобороны рассказало о попытках наступления ВСУ
Киев в ходе попыток наступления потерял за сутки на трех направлениях около 500 военнослужащих, сообщили в четверг в сводке Минобороны РФ. РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T13:57
2023-06-15T14:18
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Киев в ходе попыток наступления потерял за сутки на трех направлениях около 500 военнослужащих, сообщили в четверг в сводке Минобороны РФ.По данным ведомства, в течение суток вооруженные силы Украины продолжили попытки наступательных действий на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях.
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вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
Минобороны рассказало о попытках наступления ВСУ

Минобороны России: ВСУ продолжили попытки наступательных действий на трех направлениях

© AP Photo / Iryna RybakovaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© AP Photo / Iryna Rybakova
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Киев в ходе попыток наступления потерял за сутки на трех направлениях около 500 военнослужащих, сообщили в четверг в сводке Минобороны РФ.
По данным ведомства, в течение суток вооруженные силы Украины продолжили попытки наступательных действий на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
14 июня, 16:54
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 14.06.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФ
 
 
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