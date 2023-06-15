https://ria.ru/20230615/spetsoperatsiya-1878328973.html

Минобороны рассказало о попытках наступления ВСУ

Минобороны рассказало о попытках наступления ВСУ - РИА Новости, 15.06.2023

Минобороны рассказало о попытках наступления ВСУ

Киев в ходе попыток наступления потерял за сутки на трех направлениях около 500 военнослужащих, сообщили в четверг в сводке Минобороны РФ. РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T13:57

2023-06-15T13:57

2023-06-15T14:18

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/08/1876926652_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_df990cd432b7a7eed677177191dc04ee.jpg

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Киев в ходе попыток наступления потерял за сутки на трех направлениях около 500 военнослужащих, сообщили в четверг в сводке Минобороны РФ.По данным ведомства, в течение суток вооруженные силы Украины продолжили попытки наступательных действий на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф