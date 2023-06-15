https://ria.ru/20230615/spetsoperatsiya-1878328973.html
Минобороны рассказало о попытках наступления ВСУ
Минобороны рассказало о попытках наступления ВСУ - РИА Новости, 15.06.2023
Минобороны рассказало о попытках наступления ВСУ
Киев в ходе попыток наступления потерял за сутки на трех направлениях около 500 военнослужащих, сообщили в четверг в сводке Минобороны РФ. РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T13:57
2023-06-15T13:57
2023-06-15T14:18
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Киев в ходе попыток наступления потерял за сутки на трех направлениях около 500 военнослужащих, сообщили в четверг в сводке Минобороны РФ.По данным ведомства, в течение суток вооруженные силы Украины продолжили попытки наступательных действий на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях.
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
Минобороны рассказало о попытках наступления ВСУ
Минобороны России: ВСУ продолжили попытки наступательных действий на трех направлениях