https://ria.ru/20230615/spasateli-1878440731.html

Спасатели начали переговоры с мужчиной, забравшимся на Крымский мост

Спасатели начали переговоры с мужчиной, забравшимся на Крымский мост - РИА Новости, 15.06.2023

Спасатели начали переговоры с мужчиной, забравшимся на Крымский мост

Спасатели на пожарной лестнице поднялись к мужчине, который забрался на верхушку Крымского моста в центре Москвы, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T18:50

2023-06-15T18:50

2023-06-15T18:59

москва

происшествия

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МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Спасатели на пожарной лестнице поднялись к мужчине, который забрался на верхушку Крымского моста в центре Москвы, передаёт корреспондент РИА Новости. Ранее сообщалось, что мужчина залез на верхушку Крымского моста в Москве. На месте работают экстренные службы. Движение затруднено, место происшествия оцеплено. Сейчас к месту ЧП прибыла пожарная автолестница, на "люльке" к мужчине поднялись спасатели, с ним, вероятно, ведут переговоры.

москва

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, происшествия