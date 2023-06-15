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Спасатели начали переговоры с мужчиной, забравшимся на Крымский мост - РИА Новости, 15.06.2023
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18:50 15.06.2023 (обновлено: 18:59 15.06.2023)
https://ria.ru/20230615/spasateli-1878440731.html
Спасатели начали переговоры с мужчиной, забравшимся на Крымский мост
Спасатели начали переговоры с мужчиной, забравшимся на Крымский мост - РИА Новости, 15.06.2023
Спасатели начали переговоры с мужчиной, забравшимся на Крымский мост
Спасатели на пожарной лестнице поднялись к мужчине, который забрался на верхушку Крымского моста в центре Москвы, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T18:50
2023-06-15T18:59
москва
происшествия
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МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Спасатели на пожарной лестнице поднялись к мужчине, который забрался на верхушку Крымского моста в центре Москвы, передаёт корреспондент РИА Новости. Ранее сообщалось, что мужчина залез на верхушку Крымского моста в Москве. На месте работают экстренные службы. Движение затруднено, место происшествия оцеплено. Сейчас к месту ЧП прибыла пожарная автолестница, на "люльке" к мужчине поднялись спасатели, с ним, вероятно, ведут переговоры.
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москва, происшествия
Москва, Происшествия
Спасатели начали переговоры с мужчиной, забравшимся на Крымский мост

Спасатели поднялись к мужчине, который забрался на верхушку Крымского моста в Москве

© РИА НовостиМужчина на опоре Крымского моста в Москве
Мужчина на опоре Крымского моста в Москве - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© РИА Новости
Мужчина на опоре Крымского моста в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Спасатели на пожарной лестнице поднялись к мужчине, который забрался на верхушку Крымского моста в центре Москвы, передаёт корреспондент РИА Новости.
Ранее сообщалось, что мужчина залез на верхушку Крымского моста в Москве. На месте работают экстренные службы. Движение затруднено, место происшествия оцеплено.
Сейчас к месту ЧП прибыла пожарная автолестница, на "люльке" к мужчине поднялись спасатели, с ним, вероятно, ведут переговоры.
 
МоскваПроисшествия
 
 
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