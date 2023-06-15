https://ria.ru/20230615/sotsproekty-1878256176.html

ПСБ поддержит социально значимые проекты в Якутии

ПСБ поддержит социально значимые проекты в Якутии - РИА Новости, 15.06.2023

ПСБ поддержит социально значимые проекты в Якутии

ПСБ в ходе XXVI Петербургского международного экономического форума провел деловой завтрак с участием председателя ПСБ Петра Фрадкова, глав ряда российских... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T11:05

2023-06-15T11:05

2023-06-15T11:05

пмэф-2023

экономика

петр фрадков

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МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. ПСБ в ходе XXVI Петербургского международного экономического форума провел деловой завтрак с участием председателя ПСБ Петра Фрадкова, глав ряда российских регионов, руководителей крупнейших компаний и госкорпораций, сообщает пресс-служба банка. Деловой завтрак был посвящен теме экономических приоритетов и целей российского бизнеса и регионов. В рамках мероприятия было заключено двустороннее соглашение о сотрудничестве с Республикой Саха (Якутия). Подписи под документом поставили Петр Фрадков и глава республики Айсен Николаев. Стороны договорились о банковской поддержке реализации социально значимых проектов и программ развития предпринимательства в Республике Саха (Якутия). Сотрудничество предусматривает развитие системы кредитования предпринимательства, предоставление ипотечных продуктов населению, реализацию федеральных программ по обеспечению граждан жильем и развитию жилищного строительства в республике. "ПСБ и руководство региона начали сотрудничество для улучшения экономического и инвестиционного климата в республике, поддержки особо значимых для нее проектов, развития социальной инфраструктуры. Уверен, что опыт совместной реализации проектов будет востребован, применим и масштабирован и в других субъектах РФ", - приводятся в сообщении слова Фрадкова. По словам Николаева, подписанное соглашение позволит воплотить в жизнь ключевые федеральные и региональные программы, обеспечить финансовую поддержку жителям и бизнесу, выстроить плодотворное сотрудничество при реализации важных для республики инвестпроектов.

https://ria.ru/20230614/sotrudnichestvo-1878129630.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

экономика, петр фрадков, псб (банк псб), промсвязьбанк, пмэф, пмэф 2023