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ПСБ поддержит социально значимые проекты в Якутии - РИА Новости, 15.06.2023
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11:05 15.06.2023
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ПСБ поддержит социально значимые проекты в Якутии
ПСБ поддержит социально значимые проекты в Якутии - РИА Новости, 15.06.2023
ПСБ поддержит социально значимые проекты в Якутии
ПСБ в ходе XXVI Петербургского международного экономического форума провел деловой завтрак с участием председателя ПСБ Петра Фрадкова, глав ряда российских... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T11:05
2023-06-15T11:05
пмэф-2023
экономика
петр фрадков
псб (банк псб)
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МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. ПСБ в ходе XXVI Петербургского международного экономического форума провел деловой завтрак с участием председателя ПСБ Петра Фрадкова, глав ряда российских регионов, руководителей крупнейших компаний и госкорпораций, сообщает пресс-служба банка. Деловой завтрак был посвящен теме экономических приоритетов и целей российского бизнеса и регионов. В рамках мероприятия было заключено двустороннее соглашение о сотрудничестве с Республикой Саха (Якутия). Подписи под документом поставили Петр Фрадков и глава республики Айсен Николаев. Стороны договорились о банковской поддержке реализации социально значимых проектов и программ развития предпринимательства в Республике Саха (Якутия). Сотрудничество предусматривает развитие системы кредитования предпринимательства, предоставление ипотечных продуктов населению, реализацию федеральных программ по обеспечению граждан жильем и развитию жилищного строительства в республике. "ПСБ и руководство региона начали сотрудничество для улучшения экономического и инвестиционного климата в республике, поддержки особо значимых для нее проектов, развития социальной инфраструктуры. Уверен, что опыт совместной реализации проектов будет востребован, применим и масштабирован и в других субъектах РФ", - приводятся в сообщении слова Фрадкова. По словам Николаева, подписанное соглашение позволит воплотить в жизнь ключевые федеральные и региональные программы, обеспечить финансовую поддержку жителям и бизнесу, выстроить плодотворное сотрудничество при реализации важных для республики инвестпроектов.
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экономика, петр фрадков, псб (банк псб), промсвязьбанк, пмэф, пмэф 2023
ПМЭФ-2023, Экономика, Петр Фрадков, ПСБ (Банк ПСБ), Промсвязьбанк, ПМЭФ, ПМЭФ 2023

ПСБ поддержит социально значимые проекты в Якутии

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МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. ПСБ в ходе XXVI Петербургского международного экономического форума провел деловой завтрак с участием председателя ПСБ Петра Фрадкова, глав ряда российских регионов, руководителей крупнейших компаний и госкорпораций, сообщает пресс-служба банка.

Деловой завтрак был посвящен теме экономических приоритетов и целей российского бизнеса и регионов. В рамках мероприятия было заключено двустороннее соглашение о сотрудничестве с Республикой Саха (Якутия). Подписи под документом поставили Петр Фрадков и глава республики Айсен Николаев.

Стороны договорились о банковской поддержке реализации социально значимых проектов и программ развития предпринимательства в Республике Саха (Якутия). Сотрудничество предусматривает развитие системы кредитования предпринимательства, предоставление ипотечных продуктов населению, реализацию федеральных программ по обеспечению граждан жильем и развитию жилищного строительства в республике.

"ПСБ и руководство региона начали сотрудничество для улучшения экономического и инвестиционного климата в республике, поддержки особо значимых для нее проектов, развития социальной инфраструктуры. Уверен, что опыт совместной реализации проектов будет востребован, применим и масштабирован и в других субъектах РФ", - приводятся в сообщении слова Фрадкова.

По словам Николаева, подписанное соглашение позволит воплотить в жизнь ключевые федеральные и региональные программы, обеспечить финансовую поддержку жителям и бизнесу, выстроить плодотворное сотрудничество при реализации важных для республики инвестпроектов.
ПМЭФ-2023
ПСБ развивает сотрудничество по программам лояльности
14 июня, 17:33
 
ПМЭФ-2023ЭкономикаПетр ФрадковПСБ (Банк ПСБ)ПромсвязьбанкПМЭФПМЭФ 2023
 
 
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