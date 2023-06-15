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В Волжском отстранят от работы сотрудницу, ударившую пациента - РИА Новости, 15.06.2023
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17:34 15.06.2023
https://ria.ru/20230615/sotrudnitsa-1878412379.html
В Волжском отстранят от работы сотрудницу, ударившую пациента
В Волжском отстранят от работы сотрудницу, ударившую пациента - РИА Новости, 15.06.2023
В Волжском отстранят от работы сотрудницу, ударившую пациента
Проверка началась в отношении медработника, которая ударила и свалила на пол с кровати пациента в больнице в городе Волжский Волгоградской области, ее отстранят РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T17:34
2023-06-15T17:34
происшествия
волжский
волгоградская область
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ВОЛГОГРАД, 15 июн – РИА Новости. Проверка началась в отношении медработника, которая ударила и свалила на пол с кровати пациента в больнице в городе Волжский Волгоградской области, ее отстранят от работы, сообщил РИА Новости главный врач больницы Константин Позднышев. Ранее в группе "Жесть Волгограда" в соцсети "ВКонтакте" появилось видео, которое, как утверждает автор, снято в больнице имени Фишера в Волжском. На нем медработник кричит на пациента, потом бьет его, мужчина падает с кровати на пол. "Данное поведение и отношение к пациентам недопустимо. В ходе проведения проверки сотрудник будет незамедлительно отстранена от работы, инициировано расследование, в отношении медработника будут применены меры взыскания", - сообщил Позднышев.
https://ria.ru/20230414/direktor-1865231217.html
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происшествия, волжский, волгоградская область
Происшествия, Волжский, Волгоградская область
В Волжском отстранят от работы сотрудницу, ударившую пациента

Руководство больницы в Волжском отстранит от работы ударившую пациента сотрудницу

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкМедицинский сотрудник
Медицинский сотрудник - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Медицинский сотрудник. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 15 июн – РИА Новости. Проверка началась в отношении медработника, которая ударила и свалила на пол с кровати пациента в больнице в городе Волжский Волгоградской области, ее отстранят от работы, сообщил РИА Новости главный врач больницы Константин Позднышев.
Ранее в группе "Жесть Волгограда" в соцсети "ВКонтакте" появилось видео, которое, как утверждает автор, снято в больнице имени Фишера в Волжском. На нем медработник кричит на пациента, потом бьет его, мужчина падает с кровати на пол.
«
"Данное поведение и отношение к пациентам недопустимо. В ходе проведения проверки сотрудник будет незамедлительно отстранена от работы, инициировано расследование, в отношении медработника будут применены меры взыскания", - сообщил Позднышев.
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ПроисшествияВолжскийВолгоградская область
 
 
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