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Почта Банк и Тамбовская область заключили соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 15.06.2023
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18:21 15.06.2023 (обновлено: 18:22 15.06.2023)
https://ria.ru/20230615/sotrudnichestvo-1878429324.html
Почта Банк и Тамбовская область заключили соглашение о сотрудничестве
Почта Банк и Тамбовская область заключили соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 15.06.2023
Почта Банк и Тамбовская область заключили соглашение о сотрудничестве
Почта Банк и Тамбовская область подписали соглашение о сотрудничестве и договорились о повышении доступности финансовых услуг в регионе, а также о совместной... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T18:21
2023-06-15T18:22
пмэф-2023
экономика
почта банк
почта россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн – РИА Новости. Почта Банк и Тамбовская область подписали соглашение о сотрудничестве и договорились о повышении доступности финансовых услуг в регионе, а также о совместной реализации экономических и социальных программ, сообщает пресс-служба Почта Банка.Документ на площадке ПМЭФ-2023 подписали губернатор Тамбовской области Максим Егоров и председатель правления Почта Банка Александр Пахомов."По России у Почта Банка порядка 25 тысяч отделений – мы присутствуем в 15 тысячах населенных пунктах. Две трети из них находятся на почте, при этом сам банк – единственный в населенном пункте. Мы понимаем, что это влечет за собой социальную нагрузку в виде доступности финансовых услуг. И активно работаем с региональными Минфинами по вопросам финансовой грамотности. Большая региональная и отчасти социальная повестка формирует для нас и пути развития. Что касается Тамбовской области, сейчас мы договорились о развитии такого продукта, как кредитование на индивидуальное жилищное строительство, и начнем его запускать со второго полугодия текущего года", - прокомментировал подписание соглашения председатель правления Почта Банка Александр Пахомов.По его словам, руководство Тамбовской области, согласно договоренности, утвердит комплекс мер, который поможет людям охотнее пользоваться льготным кредитованием на ИЖС."Коллеги будут смотреть на свои программы внутренней поддержки для развития ИЖС и его кредитования. Субъект может выделять землю, брать на себя газификацию, давать субсидии на подключение газа совместно с газовыми операторами в регионе. Наша задача – дать людям возможность гораздо быстрее осуществить свои планы по строительству жилья через кредитное плечо нормального ИЖС-продукта", - отметил Пахомов. Губернатор Тамбовской области Максим Егоров, в свою очередь, подчеркнул важность участия Почта Банка в программах льготного ипотечного кредитования именно для индивидуального жилищного строительства."Половина жилья, которая вводится в эксплуатацию в Тамбовской области, это ИЖС. Есть потенциал увеличить эти объемы – особенно на селе, поэтому нам это очень интересно. Кроме того, некоторые банки из села уходят. И сейчас вместе с Почтой России мы реализуем проект ремонта почтовых отделений, в которых присутствует и Почта Банк, где люди могут получать пенсии, зарплаты и финансовые услуги", - пояснил Егоров.Сегодня Почта Банк имеет в Тамбовской области свыше 200 точек обслуживания во всех 23 районах области, большая часть из них расположена в небольших городах и малых населенных пунктах.
https://ria.ru/20230615/sotrudnichestvo-1878408244.html
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экономика, почта банк, почта россии
ПМЭФ-2023, Экономика, Почта банк, Почта России

Почта Банк и Тамбовская область заключили соглашение о сотрудничестве

© Фото : пресс-служба Почта БанкаГубернатор Тамбовской области Максим Егоров и председатель правления Почта Банка Александр Пахомов
Губернатор Тамбовской области Максим Егоров и председатель правления Почта Банка Александр Пахомов - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© Фото : пресс-служба Почта Банка
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн – РИА Новости. Почта Банк и Тамбовская область подписали соглашение о сотрудничестве и договорились о повышении доступности финансовых услуг в регионе, а также о совместной реализации экономических и социальных программ, сообщает пресс-служба Почта Банка.
Документ на площадке ПМЭФ-2023 подписали губернатор Тамбовской области Максим Егоров и председатель правления Почта Банка Александр Пахомов.
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"По России у Почта Банка порядка 25 тысяч отделений – мы присутствуем в 15 тысячах населенных пунктах. Две трети из них находятся на почте, при этом сам банк – единственный в населенном пункте. Мы понимаем, что это влечет за собой социальную нагрузку в виде доступности финансовых услуг. И активно работаем с региональными Минфинами по вопросам финансовой грамотности. Большая региональная и отчасти социальная повестка формирует для нас и пути развития. Что касается Тамбовской области, сейчас мы договорились о развитии такого продукта, как кредитование на индивидуальное жилищное строительство, и начнем его запускать со второго полугодия текущего года", - прокомментировал подписание соглашения председатель правления Почта Банка Александр Пахомов.
По его словам, руководство Тамбовской области, согласно договоренности, утвердит комплекс мер, который поможет людям охотнее пользоваться льготным кредитованием на ИЖС.
"Коллеги будут смотреть на свои программы внутренней поддержки для развития ИЖС и его кредитования. Субъект может выделять землю, брать на себя газификацию, давать субсидии на подключение газа совместно с газовыми операторами в регионе. Наша задача – дать людям возможность гораздо быстрее осуществить свои планы по строительству жилья через кредитное плечо нормального ИЖС-продукта", - отметил Пахомов.
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Губернатор Тамбовской области Максим Егоров, в свою очередь, подчеркнул важность участия Почта Банка в программах льготного ипотечного кредитования именно для индивидуального жилищного строительства.
"Половина жилья, которая вводится в эксплуатацию в Тамбовской области, это ИЖС. Есть потенциал увеличить эти объемы – особенно на селе, поэтому нам это очень интересно. Кроме того, некоторые банки из села уходят. И сейчас вместе с Почтой России мы реализуем проект ремонта почтовых отделений, в которых присутствует и Почта Банк, где люди могут получать пенсии, зарплаты и финансовые услуги", - пояснил Егоров.
Сегодня Почта Банк имеет в Тамбовской области свыше 200 точек обслуживания во всех 23 районах области, большая часть из них расположена в небольших городах и малых населенных пунктах.
 
ПМЭФ-2023ЭкономикаПочта банкПочта России
 
 
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