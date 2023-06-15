Министр экономики ОАЭ призвал активизировать связи с Россией
Министр экономики ОАЭ Аль Мари: нужно наращивать связи с Россией в области технологий
© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкМинистр экономики Объединенных Арабских Эмиратов Абдулла бин Тук Аль Мари
Министр экономики Объединенных Арабских Эмиратов Абдулла бин Тук Аль Мари
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Россия и Объединенные Арабские Эмираты должны активизировать совместную работу в области цифровых технологий и искусственного интеллекта, заявил на Петербургском международном экономическом форуме в четверг министр экономики ОАЭ Абдулла бин Тук Аль Мари.
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"Мы должны инвестировать и сотрудничать в сфере цифровизации, в сфере искусственного интеллекта и в науке и технологиях… Сейчас есть такой призыв к действию, который я хотел бы подчеркнуть. Мы должны активизировать работу нашего совета (Межправительственной Российско-Эмиратской комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству - ред.) между ОАЭ и Россией. Большая роль этого совета заключается в том, чтобы предвосхитить и достичь тех целей, которые затрагивают развитие будущей экономики", - сказал он на сессии ПМЭФ Бизнес-диалог "Россия -ОАЭ".
Министр поблагодарил российскую сторону за гостеприимство и рассказал о составе делегации ОАЭ на ПМЭФ.
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"Мы благодарим, что вы нас приняли как гостей. Мы представляем 18 компаний в нашем павильоне… Делегация включает в себя 45 членов, представителей различных сфер: промышленности, индустрии гостеприимства, логистики, бизнес-сообществ, торговых предприятий", - отметил он.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.