https://ria.ru/20230615/sotrudnichestvo-1878421155.html

Министр экономики ОАЭ призвал активизировать связи с Россией

Министр экономики ОАЭ призвал активизировать связи с Россией - РИА Новости, 15.06.2023

Министр экономики ОАЭ призвал активизировать связи с Россией

Россия и Объединенные Арабские Эмираты должны активизировать совместную работу в области цифровых технологий и искусственного интеллекта, заявил на... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T17:59

2023-06-15T17:59

2023-06-15T17:59

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Россия и Объединенные Арабские Эмираты должны активизировать совместную работу в области цифровых технологий и искусственного интеллекта, заявил на Петербургском международном экономическом форуме в четверг министр экономики ОАЭ Абдулла бин Тук Аль Мари. "Мы должны инвестировать и сотрудничать в сфере цифровизации, в сфере искусственного интеллекта и в науке и технологиях… Сейчас есть такой призыв к действию, который я хотел бы подчеркнуть. Мы должны активизировать работу нашего совета (Межправительственной Российско-Эмиратской комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству - ред.) между ОАЭ и Россией. Большая роль этого совета заключается в том, чтобы предвосхитить и достичь тех целей, которые затрагивают развитие будущей экономики", - сказал он на сессии ПМЭФ Бизнес-диалог "Россия -ОАЭ". Министр поблагодарил российскую сторону за гостеприимство и рассказал о составе делегации ОАЭ на ПМЭФ. "Мы благодарим, что вы нас приняли как гостей. Мы представляем 18 компаний в нашем павильоне… Делегация включает в себя 45 членов, представителей различных сфер: промышленности, индустрии гостеприимства, логистики, бизнес-сообществ, торговых предприятий", - отметил он. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230304/mars-1855868325.html

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экономика, оаэ, россия, в мире