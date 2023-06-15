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Министр экономики ОАЭ призвал активизировать связи с Россией - РИА Новости, 15.06.2023
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ПМЭФ-2023
 
17:59 15.06.2023
https://ria.ru/20230615/sotrudnichestvo-1878421155.html
Министр экономики ОАЭ призвал активизировать связи с Россией
Министр экономики ОАЭ призвал активизировать связи с Россией - РИА Новости, 15.06.2023
Министр экономики ОАЭ призвал активизировать связи с Россией
Россия и Объединенные Арабские Эмираты должны активизировать совместную работу в области цифровых технологий и искусственного интеллекта, заявил на... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T17:59
2023-06-15T17:59
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Россия и Объединенные Арабские Эмираты должны активизировать совместную работу в области цифровых технологий и искусственного интеллекта, заявил на Петербургском международном экономическом форуме в четверг министр экономики ОАЭ Абдулла бин Тук Аль Мари. "Мы должны инвестировать и сотрудничать в сфере цифровизации, в сфере искусственного интеллекта и в науке и технологиях… Сейчас есть такой призыв к действию, который я хотел бы подчеркнуть. Мы должны активизировать работу нашего совета (Межправительственной Российско-Эмиратской комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству - ред.) между ОАЭ и Россией. Большая роль этого совета заключается в том, чтобы предвосхитить и достичь тех целей, которые затрагивают развитие будущей экономики", - сказал он на сессии ПМЭФ Бизнес-диалог "Россия -ОАЭ". Министр поблагодарил российскую сторону за гостеприимство и рассказал о составе делегации ОАЭ на ПМЭФ. "Мы благодарим, что вы нас приняли как гостей. Мы представляем 18 компаний в нашем павильоне… Делегация включает в себя 45 членов, представителей различных сфер: промышленности, индустрии гостеприимства, логистики, бизнес-сообществ, торговых предприятий", - отметил он. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230304/mars-1855868325.html
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экономика, оаэ, россия, в мире
ПМЭФ-2023, Экономика, ОАЭ, Россия, В мире
Министр экономики ОАЭ призвал активизировать связи с Россией

Министр экономики ОАЭ Аль Мари: нужно наращивать связи с Россией в области технологий

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкМинистр экономики Объединенных Арабских Эмиратов Абдулла бин Тук Аль Мари
Министр экономики Объединенных Арабских Эмиратов Абдулла бин Тук Аль Мари - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство
Перейти в медиабанк
Министр экономики Объединенных Арабских Эмиратов Абдулла бин Тук Аль Мари
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Россия и Объединенные Арабские Эмираты должны активизировать совместную работу в области цифровых технологий и искусственного интеллекта, заявил на Петербургском международном экономическом форуме в четверг министр экономики ОАЭ Абдулла бин Тук Аль Мари.
«
"Мы должны инвестировать и сотрудничать в сфере цифровизации, в сфере искусственного интеллекта и в науке и технологиях… Сейчас есть такой призыв к действию, который я хотел бы подчеркнуть. Мы должны активизировать работу нашего совета (Межправительственной Российско-Эмиратской комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству - ред.) между ОАЭ и Россией. Большая роль этого совета заключается в том, чтобы предвосхитить и достичь тех целей, которые затрагивают развитие будущей экономики", - сказал он на сессии ПМЭФ Бизнес-диалог "Россия -ОАЭ".
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Министр поблагодарил российскую сторону за гостеприимство и рассказал о составе делегации ОАЭ на ПМЭФ.
«
"Мы благодарим, что вы нас приняли как гостей. Мы представляем 18 компаний в нашем павильоне… Делегация включает в себя 45 членов, представителей различных сфер: промышленности, индустрии гостеприимства, логистики, бизнес-сообществ, торговых предприятий", - отметил он.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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