https://ria.ru/20230615/sotrudnichestvo-1878409014.html
Россия и Алжир будут сотрудничать в развитии ядерных технологий
Россия и Алжир будут сотрудничать в развитии ядерных технологий - РИА Новости, 15.06.2023
Россия и Алжир будут сотрудничать в развитии ядерных технологий
Россия и Алжир будут развивать сотрудничество, обмены в области развития ядерных технологий, их применения в мирных целях, ядерной безопасности. Соответствующая РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T17:28
2023-06-15T17:28
2023-06-15T17:28
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Россия и Алжир будут развивать сотрудничество, обмены в области развития ядерных технологий, их применения в мирных целях, ядерной безопасности. Соответствующая декларация об углубленном стратегическом партнерстве между РФ и Алжирской Народной Демократической Республикой опубликована на сайте Кремля."Российская Федерация и Алжирская Народная Демократическая Республика... заявляют следующее: В области энергетики: ... сотрудничество и обмены в области развития ядерных технологий, их применения в мирных целях, ядерной безопасности", - говорится в документе.
https://ria.ru/20200424/1570494652.html
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в мире, россия, алжир (республика)
В мире, Россия, Алжир (республика)
Россия и Алжир будут сотрудничать в развитии ядерных технологий
Россия и Алжир будут развивать сотрудничество в области развития ядерных технологий