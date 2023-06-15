https://ria.ru/20230615/sotrudnichestvo-1878408244.html

Кемеровская область и Почта Банк заключили соглашение о сотрудничестве

Кемеровская область и Почта Банк заключили соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 15.06.2023

Кемеровская область и Почта Банк заключили соглашение о сотрудничестве

Губернатор Кемеровской области – Кузбасса Сергей Цивилев и президент-председатель правления Почта Банка Александр Пахомов подписали соглашение о сотрудничестве... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T17:30

2023-06-15T17:30

2023-06-15T17:30

пмэф-2023

экономика

почта банк

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Губернатор Кемеровской области – Кузбасса Сергей Цивилев и президент-председатель правления Почта Банка Александр Пахомов подписали соглашение о сотрудничестве и "дорожную карту", а также обсудили совместные проекты, направленные на повышение доступности финансовых сервисов и услуг и реализацию социально значимых проектов на территории региона.В фокусе встречи были проекты, нацеленные на развитие в регионе современных банковских технологий и инфраструктуры для повышения доступности и качества финансовых услуг для населения, в том числе в малых населенных пунктах, а также для пенсионеров и льготных категорий граждан. Обсудили также перспективы запуска и развития кредитования индивидуального жилищного строительства, реализации проекта "Пушкинская карта", а также других государственных программ на территории области."Сотрудничество с Почта Банком будет способствовать повышению доступности и удобства получения финансовых сервисов на территории Кузбасса. Мы намерены взаимодействовать в реализации региональных социально значимых проектов и программ, внедрении современных банковских технологий и банковской инфраструктуры для удобства кузбассовцев, соблюдая при этом принципы открытой конкуренции", - сказал губернатор Кузбасса.Пахомов отметил, что Почта Банк присутствует в более чем 320 населенных пунктах области, при этом 70% из них - с населением менее 3 тысяч человек."В Кемеровской области у Почта Банка свыше 350 точек обслуживания, мы есть во всех 18 районах Кузбасса. А значит – современные финансовые сервисы пришли к каждому жителю региона, больше не нужно ехать в ближайший город, чтобы открыть счет, выпустить карту, снять наличные или получить профессиональную консультацию. Рядом с домом на почте можно получить сразу и банковские, и почтовые услуги. Вместе с администрацией региона будем идти дальше в этом направлении - реализовывать социальные проекты и программы повышения качества жизни. Отрадно, что руководство Кузбасса уделяет этому большое внимание", – сказал президент Почта Банка.Особое внимание на встрече уделили сотрудничеству в рамках развития индивидуального жилищного строительства в регионе. Глава Почта Банка отметил, что сегмент частного домостроения пока слабо охвачен кредитованием, сегодня только 10% загородных домов строится с привлечением ипотеки. "При этом спрос огромный: двое из трех россиян хотят жить в своем доме, многие строят своими силами. Поэтому важно дать людям возможность быстрее реализовать свои планы с помощью ипотеки – удобного и выгодного кредитного инструмента. Договорились с администрацией области совместно развивать эти программы, интегрироваться в региональные проекты, чтобы повысить уровень жизни", - рассказал Пахомов.

https://ria.ru/20230530/pochta_bank-1875145461.html

https://ria.ru/20230615/sotrudnichestvo-1878388586.html

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2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, почта банк