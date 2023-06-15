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Россия и Алжир договорились о сотрудничестве в космосе - РИА Новости, 15.06.2023
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17:21 15.06.2023
https://ria.ru/20230615/sotrudnichestvo-1878407454.html
Россия и Алжир договорились о сотрудничестве в космосе
Россия и Алжир договорились о сотрудничестве в космосе - РИА Новости, 15.06.2023
Россия и Алжир договорились о сотрудничестве в космосе
Россия и Алжир по итогам переговоров лидеров стран подписали пакет совместных документов, среди которых - конвенция о взаимной выдаче, а также соглашение о... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T17:21
2023-06-15T17:21
россия
в мире
алжир (республика)
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Россия и Алжир по итогам переговоров лидеров стран подписали пакет совместных документов, среди которых - конвенция о взаимной выдаче, а также соглашение о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях. Соответствующая декларация об углубленном стратегическом партнерстве между РФ и Алжирской Народной Демократической Республикой опубликована на сайте Кремля.Кроме того, внешнеполитические ведомства двух стран заключили соглашение о сотрудничестве в области массовых коммуникаций, а министерства культуры - программу о сотрудничестве в области культуры на ближайшие годы. Также подписан меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между министерством экологии России и министерство гидравлики Алжира. Министры юстиций стран подписали меморандум о сотрудничестве.
https://ria.ru/20230614/diplomatiya-1877764758.html
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россия, в мире, алжир (республика)
Россия, В мире, Алжир (республика)
Россия и Алжир договорились о сотрудничестве в космосе

Россия и Алжир договорились о сотрудничестве в использовании космического пространства

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСтарт ракеты-носителя "Союз-2.1а" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-22" с космодрома Байконур
Старт ракеты-носителя Союз-2.1а с транспортным пилотируемым кораблем Союз МС-22 с космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Старт ракеты-носителя "Союз-2.1а" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-22" с космодрома Байконур. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Россия и Алжир по итогам переговоров лидеров стран подписали пакет совместных документов, среди которых - конвенция о взаимной выдаче, а также соглашение о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях. Соответствующая декларация об углубленном стратегическом партнерстве между РФ и Алжирской Народной Демократической Республикой опубликована на сайте Кремля.
Кроме того, внешнеполитические ведомства двух стран заключили соглашение о сотрудничестве в области массовых коммуникаций, а министерства культуры - программу о сотрудничестве в области культуры на ближайшие годы.
Также подписан меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между министерством экологии России и министерство гидравлики Алжира. Министры юстиций стран подписали меморандум о сотрудничестве.
Пребывание в СССР президента Алжирской Народной Демократической Республики Ахмеда Бен Беллы. Первый секретарь ЦК КПСС, председатель Совета Министров СССР Никита Хрущев и президент Алжира Ахмед Бен Белла (слева направо) - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
Межгосударственные отношения России и Алжира
14 июня, 00:17
 
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