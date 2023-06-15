https://ria.ru/20230615/sotrudnichestvo-1878407454.html
Россия и Алжир договорились о сотрудничестве в космосе
Россия и Алжир договорились о сотрудничестве в космосе - РИА Новости, 15.06.2023
Россия и Алжир договорились о сотрудничестве в космосе
Россия и Алжир по итогам переговоров лидеров стран подписали пакет совместных документов, среди которых - конвенция о взаимной выдаче, а также соглашение о... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T17:21
2023-06-15T17:21
2023-06-15T17:21
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Россия и Алжир по итогам переговоров лидеров стран подписали пакет совместных документов, среди которых - конвенция о взаимной выдаче, а также соглашение о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях. Соответствующая декларация об углубленном стратегическом партнерстве между РФ и Алжирской Народной Демократической Республикой опубликована на сайте Кремля.Кроме того, внешнеполитические ведомства двух стран заключили соглашение о сотрудничестве в области массовых коммуникаций, а министерства культуры - программу о сотрудничестве в области культуры на ближайшие годы. Также подписан меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между министерством экологии России и министерство гидравлики Алжира. Министры юстиций стран подписали меморандум о сотрудничестве.
https://ria.ru/20230614/diplomatiya-1877764758.html
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россия, в мире, алжир (республика)
Россия, В мире, Алжир (республика)
Россия и Алжир договорились о сотрудничестве в космосе
Россия и Алжир договорились о сотрудничестве в использовании космического пространства