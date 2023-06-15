https://ria.ru/20230615/sotrudnichestvo-1878404934.html
Хоценко подписал с Собяниным договор о сотрудничестве на пять лет
Хоценко подписал с Собяниным договор о сотрудничестве на пять лет - РИА Новости, 15.06.2023
Хоценко подписал с Собяниным договор о сотрудничестве на пять лет
Глава Омской области Виталий Хоценко и мэр Москвы Сергей Собянин подписали программу сотрудничества на 2023-2028 годы, рассказали в пресс-службе правительства... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T17:14
2023-06-15T17:14
2023-06-15T17:14
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ОМСК, 15 июн - РИА Новости. Глава Омской области Виталий Хоценко и мэр Москвы Сергей Собянин подписали программу сотрудничества на 2023-2028 годы, рассказали в пресс-службе правительства Омской области. Правительство Москвы и Омской области планируют развивать партнерские отношения. Речь идет о совместных мероприятиях в торгово-экономической, инвестиционной и социальной сферах, а также в области культуры и спорта. "Московский рынок очень емкий, поэтому открывает хорошие возможности для омских производителей. Договорились, что будем обмениваться информацией о продукции, которую производят московские и омские предприятия, совместными усилиями помогать развитию бизнеса. За региональными министерствами промышленности, сельского хозяйства и экономики закрепил эту задачу. Еще одно ключевое направление взаимодействия – обмен опытом в решении социальных вопросов, ответственным за это направление является омское министерство труда", - отметил Виталий Хоценко. Подписанная программа включает мероприятия по обмену опытом, управленческими практиками и развитию туризма Москвы и Омской области.
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москва, омская область, виталий хоценко, сергей собянин
Омская область , Москва, Омская область, Виталий Хоценко, Сергей Собянин
Хоценко подписал с Собяниным договор о сотрудничестве на пять лет
Глава Омской области Хоценко подписал с Собяниным договор о сотрудничестве на пять лет