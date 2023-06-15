https://ria.ru/20230615/sotrudnichestvo-1878395360.html

Россия и Алжир будут углублять военное сотрудничество

Россия и Алжир будут углублять военное сотрудничество - РИА Новости, 15.06.2023

Россия и Алжир будут углублять военное сотрудничество

Россия и Алжир будут углублять военное сотрудничество, соответствующая Декларация об углубленном стратегическом партнерстве между РФ и Алжирской Народной... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T16:51

2023-06-15T16:51

2023-06-15T16:58

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878366097_0:256:2976:1929_1920x0_80_0_0_5b689999d5ddece9437e3b9a2102097e.jpg

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Россия и Алжир будут углублять военное сотрудничество, соответствующая Декларация об углубленном стратегическом партнерстве между РФ и Алжирской Народной Демократической Республикой опубликована на сайте Кремля."Российская Федерация и Алжирская Народная Демократическая Республика... заявляют следующее: В области военно-технического сотрудничества:... углубление военного сотрудничества между министерством обороны Российской Федерации и министерством национальной обороны Алжирской Народной Демократической Республики", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230615/alzhir-1878397722.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия