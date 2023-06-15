https://ria.ru/20230615/sotrudnichestvo-1878395360.html
Россия и Алжир будут углублять военное сотрудничество
Россия и Алжир будут углублять военное сотрудничество - РИА Новости, 15.06.2023
Россия и Алжир будут углублять военное сотрудничество
Россия и Алжир будут углублять военное сотрудничество, соответствующая Декларация об углубленном стратегическом партнерстве между РФ и Алжирской Народной... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T16:51
2023-06-15T16:51
2023-06-15T16:58
россия
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Россия и Алжир будут углублять военное сотрудничество, соответствующая Декларация об углубленном стратегическом партнерстве между РФ и Алжирской Народной Демократической Республикой опубликована на сайте Кремля."Российская Федерация и Алжирская Народная Демократическая Республика... заявляют следующее: В области военно-технического сотрудничества:... углубление военного сотрудничества между министерством обороны Российской Федерации и министерством национальной обороны Алжирской Народной Демократической Республики", - говорится в сообщении.
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россия
Россия и Алжир будут углублять военное сотрудничество
Россия и Алжир договорились углублять военное сотрудничество между Минобороны двух стран