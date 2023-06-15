https://ria.ru/20230615/sotrudnichestvo-1878388586.html

Почта Банк и Финуслуги договорились о сотрудничестве

Почта Банк и Финуслуги договорились о сотрудничестве - РИА Новости, 15.06.2023

Почта Банк и Финуслуги договорились о сотрудничестве

Почта Банк и Московская биржа заключили в рамках ПМЭФ меморандум о сотрудничестве с целью упрощения и ускорения процесса оформления банковских продуктов. РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T16:35

2023-06-15T16:35

2023-06-15T16:35

новости компаний - экономика

почта банк

московская биржа

россия

пмэф 2023

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Почта Банк и Московская биржа заключили в рамках ПМЭФ меморандум о сотрудничестве с целью упрощения и ускорения процесса оформления банковских продуктов.В церемонии подписания приняли участие председатель правления Московской биржи Юрий Денисов и президент–председатель правления Почта Банка Александр Пахомов.Соглашение предусматривает подключение Почта Банка к платформе Финуслуги Московской биржи, что позволит существенно упростить и ускорить процесс оформления банковских продуктов, повысить финансовую грамотность граждан и доступность финансовых услуг для жителей страны.Благодаря интеграции с платформой Финуслуги пользователи смогут в онлайн-режиме выбирать и приобретать продукты Почта Банка вне зависимости от региона проживания, без визита в отделение или посещения сайта банка."Мы последовательно работаем над расширением списка банков-партнеров и ассортимента продуктов, доступных россиянам. К Финуслугам уже подключено более 40 банков и страховых компаний как федерального, так и регионального уровня. Клиенты перестают зависеть от часовых поясов и географии, с нашей помощью обслуживание происходит полностью онлайн в режиме 24/7, по принципу одного окна", - сказал РИА Новости Денисов.Он подчеркнул, что, снижая свои издержки за счет дистанционного обслуживания, банки могут предложить клиентам Финуслуг более выгодные условия.Глава Почта Банка, в свою очередь, подчеркнул, что социальная миссия банка – быть провайдером современных банковских сервисов для граждан страны."Для этого у нас есть как масштабная сеть (более 25 тысяч точек обслуживания на почте в небольших городах и поселках), так и удобное и современное мобильное приложение, где в любое время под рукой все услуги и сервисы банка. Теперь благодаря нашему сотрудничеству с Московской биржей у россиян появится еще один удобный онлайн-канал получения финансовых услуг", - сказал Пахомов.Он добавил, что банк планирует развивать взаимодействие с платформой Финуслуги и предложить пользователям свои продукты и услуги в дистанционном режиме"Это, безусловно, очень важно не только для повышения доступности базовых финансовых сервисов, но и для роста финансовой грамотности наших сограждан", - подчеркнул Пахомов.

https://ria.ru/20230530/pochta_bank-1875145461.html

https://ria.ru/20230512/moshennichestvo-1871260076.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости компаний - экономика, почта банк, московская биржа, россия, пмэф 2023