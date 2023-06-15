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Тюменская и Запорожская области будут сотрудничать в экономике и экологии
Тюменская и Запорожская области будут сотрудничать в экономике и экологии - РИА Новости, 15.06.2023
Тюменская и Запорожская области будут сотрудничать в экономике и экологии
Тюменская и Запорожская области подписали соглашение о сотрудничестве по ряду направлений, начиная от проектов по экономике и промышленности и до проектов по... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T14:54
2023-06-15T14:54
2023-06-15T14:54
тюменская область
александр моор
евгений балицкий
пмэф 2023
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ТЮМЕНЬ, 15 июн – РИА Новости. Тюменская и Запорожская области подписали соглашение о сотрудничестве по ряду направлений, начиная от проектов по экономике и промышленности и до проектов по молодёжной политике и охране окружающей среды, сообщил тюменский губернатор Александр Моор в своем Telegram-канале. Подписание соглашения состоялось в рамках Петербургского международного экономического форума. "С врио губернатора Запорожской области Евгением Балицким подписали соглашение о сотрудничестве областей. Будем вместе работать по целому ряду направлений: от проектов в экономике и промышленности до молодёжной политики и охраны окружающей среды. Уверен, сотрудничество с Запорожской областью будет взаимовыгодным для наших регионов", – сообщил Моор. Губернатор также отметил, что соглашение о сотрудничестве – это большой шаг к сближению и партнерству регионов, оно позволяет Тюменской области активнее "содействовать интеграции новых субъектов в нашу большую российскую семью". Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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александр моор, евгений балицкий, пмэф 2023
Тюменская область, Александр Моор, Евгений Балицкий, ПМЭФ 2023
ТЮМЕНЬ, 15 июн – РИА Новости. Тюменская и Запорожская области подписали соглашение о сотрудничестве по ряду направлений, начиная от проектов по экономике и промышленности и до проектов по молодёжной политике и охране окружающей среды, сообщил тюменский губернатор Александр Моор в своем Telegram-канале.
Подписание соглашения состоялось в рамках Петербургского международного экономического форума.
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"С врио губернатора Запорожской области Евгением Балицким
подписали соглашение о сотрудничестве областей. Будем вместе работать по целому ряду направлений: от проектов в экономике и промышленности до молодёжной политики и охраны окружающей среды. Уверен, сотрудничество с Запорожской областью будет взаимовыгодным для наших регионов", – сообщил Моор.
Губернатор также отметил, что соглашение о сотрудничестве – это большой шаг к сближению и партнерству регионов, оно позволяет Тюменской области активнее "содействовать интеграции новых субъектов в нашу большую российскую семью".
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.