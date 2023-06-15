Рейтинг@Mail.ru
Тюменская и Запорожская области будут сотрудничать в экономике и экологии - РИА Новости, 15.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тюменская область
Тюменская область
 
14:54 15.06.2023
https://ria.ru/20230615/sotrudnichestvo-1878351484.html
Тюменская и Запорожская области будут сотрудничать в экономике и экологии
Тюменская и Запорожская области будут сотрудничать в экономике и экологии - РИА Новости, 15.06.2023
Тюменская и Запорожская области будут сотрудничать в экономике и экологии
Тюменская и Запорожская области подписали соглашение о сотрудничестве по ряду направлений, начиная от проектов по экономике и промышленности и до проектов по... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T14:54
2023-06-15T14:54
тюменская область
александр моор
евгений балицкий
пмэф 2023
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/18/1873915997_0:142:3138:1907_1920x0_80_0_0_ff937584b20c95c5154e53cb43b9f632.jpg
ТЮМЕНЬ, 15 июн – РИА Новости. Тюменская и Запорожская области подписали соглашение о сотрудничестве по ряду направлений, начиная от проектов по экономике и промышленности и до проектов по молодёжной политике и охране окружающей среды, сообщил тюменский губернатор Александр Моор в своем Telegram-канале. Подписание соглашения состоялось в рамках Петербургского международного экономического форума. "С врио губернатора Запорожской области Евгением Балицким подписали соглашение о сотрудничестве областей. Будем вместе работать по целому ряду направлений: от проектов в экономике и промышленности до молодёжной политики и охраны окружающей среды. Уверен, сотрудничество с Запорожской областью будет взаимовыгодным для наших регионов", – сообщил Моор. Губернатор также отметил, что соглашение о сотрудничестве – это большой шаг к сближению и партнерству регионов, оно позволяет Тюменской области активнее "содействовать интеграции новых субъектов в нашу большую российскую семью". Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230529/fond-1874928819.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/18/1873915997_85:161:2601:2048_1920x0_80_0_0_8b4d29fe34b6ef1b5bcdd2aebe739f84.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
александр моор, евгений балицкий, пмэф 2023
Тюменская область, Александр Моор, Евгений Балицкий, ПМЭФ 2023

Тюменская и Запорожская области будут сотрудничать в экономике и экологии

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГубернатор Тюменской области Александр Моор
Губернатор Тюменской области Александр Моор - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Губернатор Тюменской области Александр Моор
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 15 июн – РИА Новости. Тюменская и Запорожская области подписали соглашение о сотрудничестве по ряду направлений, начиная от проектов по экономике и промышленности и до проектов по молодёжной политике и охране окружающей среды, сообщил тюменский губернатор Александр Моор в своем Telegram-канале.
Подписание соглашения состоялось в рамках Петербургского международного экономического форума.
Тюмень - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
Фонд поддержки тюменского бизнеса докапитализирован на 178 миллионов рублей
29 мая, 20:50
"С врио губернатора Запорожской области Евгением Балицким подписали соглашение о сотрудничестве областей. Будем вместе работать по целому ряду направлений: от проектов в экономике и промышленности до молодёжной политики и охраны окружающей среды. Уверен, сотрудничество с Запорожской областью будет взаимовыгодным для наших регионов", – сообщил Моор.
Губернатор также отметил, что соглашение о сотрудничестве – это большой шаг к сближению и партнерству регионов, оно позволяет Тюменской области активнее "содействовать интеграции новых субъектов в нашу большую российскую семью".
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
 
Тюменская областьАлександр МоорЕвгений БалицкийПМЭФ 2023
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала