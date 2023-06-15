https://ria.ru/20230615/sotrudnichestvo-1878351484.html

Тюменская и Запорожская области будут сотрудничать в экономике и экологии

Тюменская и Запорожская области будут сотрудничать в экономике и экологии - РИА Новости, 15.06.2023

Тюменская и Запорожская области будут сотрудничать в экономике и экологии

Тюменская и Запорожская области подписали соглашение о сотрудничестве по ряду направлений, начиная от проектов по экономике и промышленности и до проектов по... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T14:54

2023-06-15T14:54

2023-06-15T14:54

тюменская область

александр моор

евгений балицкий

пмэф 2023

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ТЮМЕНЬ, 15 июн – РИА Новости. Тюменская и Запорожская области подписали соглашение о сотрудничестве по ряду направлений, начиная от проектов по экономике и промышленности и до проектов по молодёжной политике и охране окружающей среды, сообщил тюменский губернатор Александр Моор в своем Telegram-канале. Подписание соглашения состоялось в рамках Петербургского международного экономического форума. "С врио губернатора Запорожской области Евгением Балицким подписали соглашение о сотрудничестве областей. Будем вместе работать по целому ряду направлений: от проектов в экономике и промышленности до молодёжной политики и охраны окружающей среды. Уверен, сотрудничество с Запорожской областью будет взаимовыгодным для наших регионов", – сообщил Моор. Губернатор также отметил, что соглашение о сотрудничестве – это большой шаг к сближению и партнерству регионов, оно позволяет Тюменской области активнее "содействовать интеграции новых субъектов в нашу большую российскую семью". Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

александр моор, евгений балицкий, пмэф 2023