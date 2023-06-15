https://ria.ru/20230615/sotrudnichestvo-1878313059.html

Сийярто рассказал о сотрудничестве России и Венгрии на фоне санкций

Сийярто рассказал о сотрудничестве России и Венгрии на фоне санкций - РИА Новости, 15.06.2023

Сийярто рассказал о сотрудничестве России и Венгрии на фоне санкций

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что провел переговоры с вице-премьером - главой Минпромторга РФ Денисом... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T13:12

2023-06-15T13:12

2023-06-15T13:45

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петер сийярто

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что провел переговоры с вице-премьером - главой Минпромторга РФ Денисом Мантуровым, обсуждалось сотрудничество РФ и Венгрии в энергетике и сферах, не затронутых санкциями."Мы с Денисом Мантуровым смогли собрать вместе несколько общих историй успеха, когда нормальное сотрудничество еще было возможно. В настоящее время наше сотрудничество сузилось до областей, не подпадающих под действие санкций, поэтому сейчас мы в первую очередь поддерживаем венгерские компании в сфере фармацевтики, медицинской промышленности, сельском хозяйстве и пищевой промышленности, чтобы они достигли успеха на российском рынке", - написал Сийярто в Facebook*, разместив фотографии со встречи с Мантуровым."Самое главное, конечно, наше энергетическое сотрудничество, без которого невозможно гарантировать безопасность энергоснабжения Венгрии, поэтому ключевым вопросом сейчас является ускорение инвестиций в (строительство АЭС - ред.) "Пакш". Чем раньше будет построена АЭС, тем быстрее мы сможем обеспечить свою независимость от совершенно безумных изменений и роста цен на международных энергорынках", - добавил он.Глава МИД Венгрии в четверг принимает участие в секции ПМЭФ, посвященной атомной энергетике.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230602/vengriya-1875705785.html

https://ria.ru/20230506/gaz-1870098130.html

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россия, венгрия, экономика, денис мантуров, петер сийярто, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), в мире