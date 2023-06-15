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Сийярто рассказал о сотрудничестве России и Венгрии на фоне санкций - РИА Новости, 15.06.2023
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13:12 15.06.2023 (обновлено: 13:45 15.06.2023)
https://ria.ru/20230615/sotrudnichestvo-1878313059.html
Сийярто рассказал о сотрудничестве России и Венгрии на фоне санкций
Сийярто рассказал о сотрудничестве России и Венгрии на фоне санкций - РИА Новости, 15.06.2023
Сийярто рассказал о сотрудничестве России и Венгрии на фоне санкций
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что провел переговоры с вице-премьером - главой Минпромторга РФ Денисом... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T13:12
2023-06-15T13:45
пмэф-2023
россия
венгрия
экономика
денис мантуров
петер сийярто
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
в мире
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что провел переговоры с вице-премьером - главой Минпромторга РФ Денисом Мантуровым, обсуждалось сотрудничество РФ и Венгрии в энергетике и сферах, не затронутых санкциями."Мы с Денисом Мантуровым смогли собрать вместе несколько общих историй успеха, когда нормальное сотрудничество еще было возможно. В настоящее время наше сотрудничество сузилось до областей, не подпадающих под действие санкций, поэтому сейчас мы в первую очередь поддерживаем венгерские компании в сфере фармацевтики, медицинской промышленности, сельском хозяйстве и пищевой промышленности, чтобы они достигли успеха на российском рынке", - написал Сийярто в Facebook*, разместив фотографии со встречи с Мантуровым."Самое главное, конечно, наше энергетическое сотрудничество, без которого невозможно гарантировать безопасность энергоснабжения Венгрии, поэтому ключевым вопросом сейчас является ускорение инвестиций в (строительство АЭС - ред.) "Пакш". Чем раньше будет построена АЭС, тем быстрее мы сможем обеспечить свою независимость от совершенно безумных изменений и роста цен на международных энергорынках", - добавил он.Глава МИД Венгрии в четверг принимает участие в секции ПМЭФ, посвященной атомной энергетике.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230602/vengriya-1875705785.html
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россия, венгрия, экономика, денис мантуров, петер сийярто, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), в мире
ПМЭФ-2023, Россия, Венгрия, Экономика, Денис Мантуров, Петер Сийярто, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), В мире
Сийярто рассказал о сотрудничестве России и Венгрии на фоне санкций

Сийярто: сотрудничество России и Венгрии сузилось до не затронутых санкциями областей

© @szijjarto.peter.officialМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто и Заместитель председателя правительства РФ - министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров во время встречи в Санкт-Петербурге
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто и Заместитель председателя правительства РФ - министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров во время встречи в Санкт-Петербурге
© @szijjarto.peter.official
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто и Заместитель председателя правительства РФ - министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров во время встречи в Санкт-Петербурге
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что провел переговоры с вице-премьером - главой Минпромторга РФ Денисом Мантуровым, обсуждалось сотрудничество РФ и Венгрии в энергетике и сферах, не затронутых санкциями.
"Мы с Денисом Мантуровым смогли собрать вместе несколько общих историй успеха, когда нормальное сотрудничество еще было возможно. В настоящее время наше сотрудничество сузилось до областей, не подпадающих под действие санкций, поэтому сейчас мы в первую очередь поддерживаем венгерские компании в сфере фармацевтики, медицинской промышленности, сельском хозяйстве и пищевой промышленности, чтобы они достигли успеха на российском рынке", - написал Сийярто в Facebook*, разместив фотографии со встречи с Мантуровым.
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"Самое главное, конечно, наше энергетическое сотрудничество, без которого невозможно гарантировать безопасность энергоснабжения Венгрии, поэтому ключевым вопросом сейчас является ускорение инвестиций в (строительство АЭС - ред.) "Пакш". Чем раньше будет построена АЭС, тем быстрее мы сможем обеспечить свою независимость от совершенно безумных изменений и роста цен на международных энергорынках", - добавил он.
Глава МИД Венгрии в четверг принимает участие в секции ПМЭФ, посвященной атомной энергетике.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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ПМЭФ-2023РоссияВенгрияЭкономикаДенис МантуровПетер СийяртоМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)В мире
 
 
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