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Марий Эл и "Россети Центр" будут развивать сетевой комплекс региона

Марий Эл и "Россети Центр" будут развивать сетевой комплекс региона - РИА Новости, 15.06.2023

Марий Эл и "Россети Центр" будут развивать сетевой комплекс региона

На площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Глава Марий Эл Юрий Зайцев и генеральный директор ПАО "Россети Центр" – управляющей... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T13:12

2023-06-15T13:12

2023-06-15T13:12

пресс-релизы

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МОСКВА, 15 июн - ПАО "Россети Центр". На площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Глава Марий Эл Юрий Зайцев и генеральный директор ПАО "Россети Центр" – управляющей организации ПАО "Россети Центр и Приволжье" Игорь Маковский заключили соглашение о сотрудничестве для развития электросетевого комплекса региона и формирования благоприятного инвестиционного климата на территории республики.В рамках взаимодействия предполагается модернизация электросетевого комплекса Марий Эл. Так, планируется создание Регионального ситуационно-аналитического центра, который станет аналитической площадкой для мониторинга информации о ситуации на объектах жилищно-коммунальной сферы региона, на основе которой будут приниматься решения управленческие решения в интересах жителей республики.Глава Марий Эл отметил значительную роль энергетического сектора в реализации инфраструктурных проектов и социально-экономическом росте в республике."Энергетики всегда ответственно подходят к своему делу – обеспечению бесперебойного энергоснабжения жителей. Нам важно расширять сотрудничество с электросетевым сектором как одним из важнейших направлений экономики республики. Выстроенные партнерские отношения и конструктивный диалог помогут сделать жизнь жителей Марий Эл комфортнее и достичь поставленных результатов в создании эффективной энергетической основы для развития региона", – подчеркнул Юрий Зайцев."Мы продолжим исполнять профессиональный долг и наращивать мощности электросетевого комплекса для соответствия растущим потребностям региона. Подписанное соглашение – надежная основа для реализации инновационных проектов на благо Марий Эл и ее жителей. При этом опыт наших специалистов и технические возможности компании помогут в выполнении всех поставленных задач", – заявил Игорь Маковский.Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы