https://ria.ru/20230615/sotrudnichestvo-1878107223.html
"ВымпелКом" и "ГЛОНАСС" будут сотрудничать в сфере цифровой трансформации
"ВымпелКом" и "ГЛОНАСС" будут сотрудничать в сфере цифровой трансформации - РИА Новости, 15.06.2023
"ВымпелКом" и "ГЛОНАСС" будут сотрудничать в сфере цифровой трансформации
ПАО "ВымпелКом" и АО "ГЛОНАСС" будут сотрудничать в области внедрения новых цифровых технологий на территории России и развития элементов "Умного города" с... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T09:30
2023-06-15T09:30
2023-06-15T09:30
вымпелком
экономика
технологии
билайн
нп "глонасс"
глонасс (система навигации)
эра-глонасс
пмэф-2023
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. ПАО "ВымпелКом" и АО "ГЛОНАСС" будут сотрудничать в области внедрения новых цифровых технологий на территории России и развития элементов "Умного города" с использованием госинформсистемы "ЭРА-ГЛОНАСС", сообщает "ВымпелКом".Соответствующее соглашение подписали в четверг в рамках ПМЭФ президент "ВымпелКома" Рашид Исмаилов и генеральный директор АО "ГЛОНАСС" Алексей Райкевич.Документ также предполагает проведение совместных пилотных проектов, разработку решений на основе анализа Big Data и искусственного интеллекта, создание сервисов в сферах "Интернета вещей", М2М-связи, облачных технологий и кибербезопасности.Как отметил директор по работе с государственными заказчиками ПАО "ВымпелКом" Александр Шведов, партнерство с "ЭРА-ГЛОНАСС" позволит компании нарастить экспертизу в крайне интересных ПАО "ВымпелКому" областях, таких как "Умный город" и интернет вещей. Грядущие проекты в этих сферах будут направлены на улучшение жизни граждан и повышение эффективности городской инфраструктуры.По мнению Райкевича, интеграция с госинформсистемой "ЭРА-ГЛОНАСС" открывает новые возможности для коммерческих сервисов "ВымпелКома", а совместные проекты компаний расширят функциональность решений для пользователей продуктов АО "ГЛОНАСС"."Мы сегодня развиваем ряд смежных сервисов - от мониторинга подвижных объектов и связи для IoT до анализа Big Data. Объединение компетенций и интеграции отдельных решений откроет новые возможности для пользователей продуктов, качественно расширит сервисную экосистему наших компаний. "ЭРА-ГЛОНАСС", которая является сертифицированной доверенной средой для органов государственной власти, выступает агрегатором коммерческих сервисов. Это относится как к существующим сервисам для автовладельцев и логистических компаний, так и к формированию перспективных решений в области беспилотного транспорта", - приводятся в сообщении его слова.
https://ria.ru/20230531/vizualizatsiya-1875287688.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вымпелком, экономика, технологии, билайн, нп "глонасс", глонасс (система навигации), эра-глонасс
ВымпелКом, Экономика, Технологии, Билайн, НП "ГЛОНАСС", ГЛОНАСС (система навигации), ЭРА-ГЛОНАСС, ПМЭФ-2023
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. ПАО "ВымпелКом" и АО "ГЛОНАСС" будут сотрудничать в области внедрения новых цифровых технологий на территории России и развития элементов "Умного города" с использованием госинформсистемы "ЭРА-ГЛОНАСС", сообщает "ВымпелКом".
Соответствующее соглашение подписали в четверг в рамках ПМЭФ президент "ВымпелКома" Рашид Исмаилов
и генеральный директор АО "ГЛОНАСС" Алексей Райкевич
.
Документ также предполагает проведение совместных пилотных проектов, разработку решений на основе анализа Big Data и искусственного интеллекта, создание сервисов в сферах "Интернета вещей", М2М-связи, облачных технологий и кибербезопасности.
Как отметил директор по работе с государственными заказчиками ПАО "ВымпелКом" Александр Шведов, партнерство с "ЭРА-ГЛОНАСС" позволит компании нарастить экспертизу в крайне интересных ПАО "ВымпелКому" областях, таких как "Умный город" и интернет вещей. Грядущие проекты в этих сферах будут направлены на улучшение жизни граждан и повышение эффективности городской инфраструктуры.
По мнению Райкевича, интеграция с госинформсистемой "ЭРА-ГЛОНАСС" открывает новые возможности для коммерческих сервисов "ВымпелКома", а совместные проекты компаний расширят функциональность решений для пользователей продуктов АО "ГЛОНАСС".
"Мы сегодня развиваем ряд смежных сервисов - от мониторинга подвижных объектов и связи для IoT до анализа Big Data. Объединение компетенций и интеграции отдельных решений откроет новые возможности для пользователей продуктов, качественно расширит сервисную экосистему наших компаний. "ЭРА-ГЛОНАСС", которая является сертифицированной доверенной средой для органов государственной власти, выступает агрегатором коммерческих сервисов. Это относится как к существующим сервисам для автовладельцев и логистических компаний, так и к формированию перспективных решений в области беспилотного транспорта", - приводятся в сообщении его слова.
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