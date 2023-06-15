https://ria.ru/20230615/sotrudnichestvo-1878107223.html

"ВымпелКом" и "ГЛОНАСС" будут сотрудничать в сфере цифровой трансформации

"ВымпелКом" и "ГЛОНАСС" будут сотрудничать в сфере цифровой трансформации - РИА Новости, 15.06.2023

"ВымпелКом" и "ГЛОНАСС" будут сотрудничать в сфере цифровой трансформации

ПАО "ВымпелКом" и АО "ГЛОНАСС" будут сотрудничать в области внедрения новых цифровых технологий на территории России и развития элементов "Умного города" с... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T09:30

2023-06-15T09:30

2023-06-15T09:30

вымпелком

экономика

технологии

билайн

нп "глонасс"

глонасс (система навигации)

эра-глонасс

пмэф-2023

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. ПАО "ВымпелКом" и АО "ГЛОНАСС" будут сотрудничать в области внедрения новых цифровых технологий на территории России и развития элементов "Умного города" с использованием госинформсистемы "ЭРА-ГЛОНАСС", сообщает "ВымпелКом".Соответствующее соглашение подписали в четверг в рамках ПМЭФ президент "ВымпелКома" Рашид Исмаилов и генеральный директор АО "ГЛОНАСС" Алексей Райкевич.Документ также предполагает проведение совместных пилотных проектов, разработку решений на основе анализа Big Data и искусственного интеллекта, создание сервисов в сферах "Интернета вещей", М2М-связи, облачных технологий и кибербезопасности.Как отметил директор по работе с государственными заказчиками ПАО "ВымпелКом" Александр Шведов, партнерство с "ЭРА-ГЛОНАСС" позволит компании нарастить экспертизу в крайне интересных ПАО "ВымпелКому" областях, таких как "Умный город" и интернет вещей. Грядущие проекты в этих сферах будут направлены на улучшение жизни граждан и повышение эффективности городской инфраструктуры.По мнению Райкевича, интеграция с госинформсистемой "ЭРА-ГЛОНАСС" открывает новые возможности для коммерческих сервисов "ВымпелКома", а совместные проекты компаний расширят функциональность решений для пользователей продуктов АО "ГЛОНАСС"."Мы сегодня развиваем ряд смежных сервисов - от мониторинга подвижных объектов и связи для IoT до анализа Big Data. Объединение компетенций и интеграции отдельных решений откроет новые возможности для пользователей продуктов, качественно расширит сервисную экосистему наших компаний. "ЭРА-ГЛОНАСС", которая является сертифицированной доверенной средой для органов государственной власти, выступает агрегатором коммерческих сервисов. Это относится как к существующим сервисам для автовладельцев и логистических компаний, так и к формированию перспективных решений в области беспилотного транспорта", - приводятся в сообщении его слова.

https://ria.ru/20230531/vizualizatsiya-1875287688.html

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2023

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

вымпелком, экономика, технологии, билайн, нп "глонасс", глонасс (система навигации), эра-глонасс