Рейтинг@Mail.ru
"ВымпелКом" и "ГЛОНАСС" будут сотрудничать в сфере цифровой трансформации - РИА Новости, 15.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Подготовка Петербурга к ПМЭФ-2023
ПМЭФ-2023
 
09:30 15.06.2023
https://ria.ru/20230615/sotrudnichestvo-1878107223.html
"ВымпелКом" и "ГЛОНАСС" будут сотрудничать в сфере цифровой трансформации
"ВымпелКом" и "ГЛОНАСС" будут сотрудничать в сфере цифровой трансформации - РИА Новости, 15.06.2023
"ВымпелКом" и "ГЛОНАСС" будут сотрудничать в сфере цифровой трансформации
ПАО "ВымпелКом" и АО "ГЛОНАСС" будут сотрудничать в области внедрения новых цифровых технологий на территории России и развития элементов "Умного города" с... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T09:30
2023-06-15T09:30
вымпелком
экономика
технологии
билайн
нп "глонасс"
глонасс (система навигации)
эра-глонасс
пмэф-2023
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878227114_0:208:1280:928_1920x0_80_0_0_c8fa7b15fd663d3e72390c70667e5456.jpg
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. ПАО "ВымпелКом" и АО "ГЛОНАСС" будут сотрудничать в области внедрения новых цифровых технологий на территории России и развития элементов "Умного города" с использованием госинформсистемы "ЭРА-ГЛОНАСС", сообщает "ВымпелКом".Соответствующее соглашение подписали в четверг в рамках ПМЭФ президент "ВымпелКома" Рашид Исмаилов и генеральный директор АО "ГЛОНАСС" Алексей Райкевич.Документ также предполагает проведение совместных пилотных проектов, разработку решений на основе анализа Big Data и искусственного интеллекта, создание сервисов в сферах "Интернета вещей", М2М-связи, облачных технологий и кибербезопасности.Как отметил директор по работе с государственными заказчиками ПАО "ВымпелКом" Александр Шведов, партнерство с "ЭРА-ГЛОНАСС" позволит компании нарастить экспертизу в крайне интересных ПАО "ВымпелКому" областях, таких как "Умный город" и интернет вещей. Грядущие проекты в этих сферах будут направлены на улучшение жизни граждан и повышение эффективности городской инфраструктуры.По мнению Райкевича, интеграция с госинформсистемой "ЭРА-ГЛОНАСС" открывает новые возможности для коммерческих сервисов "ВымпелКома", а совместные проекты компаний расширят функциональность решений для пользователей продуктов АО "ГЛОНАСС"."Мы сегодня развиваем ряд смежных сервисов - от мониторинга подвижных объектов и связи для IoT до анализа Big Data. Объединение компетенций и интеграции отдельных решений откроет новые возможности для пользователей продуктов, качественно расширит сервисную экосистему наших компаний. "ЭРА-ГЛОНАСС", которая является сертифицированной доверенной средой для органов государственной власти, выступает агрегатором коммерческих сервисов. Это относится как к существующим сервисам для автовладельцев и логистических компаний, так и к формированию перспективных решений в области беспилотного транспорта", - приводятся в сообщении его слова.
https://ria.ru/20230531/vizualizatsiya-1875287688.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878227114_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_a4042fb3a0b248b37e4d0ba6a6d8c504.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вымпелком, экономика, технологии, билайн, нп "глонасс", глонасс (система навигации), эра-глонасс
ВымпелКом, Экономика, Технологии, Билайн, НП "ГЛОНАСС", ГЛОНАСС (система навигации), ЭРА-ГЛОНАСС, ПМЭФ-2023

"ВымпелКом" и "ГЛОНАСС" будут сотрудничать в сфере цифровой трансформации

© Фото : пресс-служба "ВымпелКом""ВымпелКом" и "ГЛОНАСС" будут сотрудничать в сфере цифровой трансформации
ВымпелКом и ГЛОНАСС будут сотрудничать в сфере цифровой трансформации - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© Фото : пресс-служба "ВымпелКом"
"ВымпелКом" и "ГЛОНАСС" будут сотрудничать в сфере цифровой трансформации
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. ПАО "ВымпелКом" и АО "ГЛОНАСС" будут сотрудничать в области внедрения новых цифровых технологий на территории России и развития элементов "Умного города" с использованием госинформсистемы "ЭРА-ГЛОНАСС", сообщает "ВымпелКом".
Соответствующее соглашение подписали в четверг в рамках ПМЭФ президент "ВымпелКома" Рашид Исмаилов и генеральный директор АО "ГЛОНАСС" Алексей Райкевич.
© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкУчастники форума в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум"
Участники форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство
Перейти в медиабанк
Участники форума в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум"
Документ также предполагает проведение совместных пилотных проектов, разработку решений на основе анализа Big Data и искусственного интеллекта, создание сервисов в сферах "Интернета вещей", М2М-связи, облачных технологий и кибербезопасности.
Как отметил директор по работе с государственными заказчиками ПАО "ВымпелКом" Александр Шведов, партнерство с "ЭРА-ГЛОНАСС" позволит компании нарастить экспертизу в крайне интересных ПАО "ВымпелКому" областях, таких как "Умный город" и интернет вещей. Грядущие проекты в этих сферах будут направлены на улучшение жизни граждан и повышение эффективности городской инфраструктуры.
По мнению Райкевича, интеграция с госинформсистемой "ЭРА-ГЛОНАСС" открывает новые возможности для коммерческих сервисов "ВымпелКома", а совместные проекты компаний расширят функциональность решений для пользователей продуктов АО "ГЛОНАСС".
"Мы сегодня развиваем ряд смежных сервисов - от мониторинга подвижных объектов и связи для IoT до анализа Big Data. Объединение компетенций и интеграции отдельных решений откроет новые возможности для пользователей продуктов, качественно расширит сервисную экосистему наших компаний. "ЭРА-ГЛОНАСС", которая является сертифицированной доверенной средой для органов государственной власти, выступает агрегатором коммерческих сервисов. Это относится как к существующим сервисам для автовладельцев и логистических компаний, так и к формированию перспективных решений в области беспилотного транспорта", - приводятся в сообщении его слова.
Логотип Билайн
Билайн выводит на рынок сервис визуализации данных в облаке
31 мая, 13:02
 
ПМЭФ-2023ВымпелКомЭкономикаТехнологииБилайнНП "ГЛОНАСС"ГЛОНАСС (система навигации)ЭРА-ГЛОНАСС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала