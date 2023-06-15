Рейтинг@Mail.ru
Самарская область подписала соглашение с производителем беспилотных систем - РИА Новости, 15.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Подготовка Петербурга к ПМЭФ-2023
ПМЭФ-2023
 
13:57 15.06.2023
https://ria.ru/20230615/soglashenie-1878329182.html
Самарская область подписала соглашение с производителем беспилотных систем
Самарская область подписала соглашение с производителем беспилотных систем - РИА Новости, 15.06.2023
Самарская область подписала соглашение с производителем беспилотных систем
Самарская область в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписала соглашение с компанией "Транспорт будущего", производителем... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T13:57
2023-06-15T13:57
пмэф-2023
самарская область
дмитрий азаров
экономика
технологии
тольятти
пмэф
пмэф 2023
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878328119_0:83:1600:983_1920x0_80_0_0_cc04c3f9794e9523a72edc022327eec0.jpg
МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Самарская область в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписала соглашение с компанией "Транспорт будущего", производителем беспилотных систем, сообщает пресс-служба областного правительства.Объём инвестиций составит 20 миллиардов рублей, будет создано порядка 1000 рабочих мест. Документ подписали губернатор Дмитрий Азаров и гендиректор компании Юрий Козаренко.Как отмечается в сообщении, Самарская область в жесткой конкуренции с другими регионами смогла привлечь крупного инвестора в наш регион. Благодаря этому здесь будет создан целый кластер беспилотной авиации, предполагающий полный цикл производства БПЛА."Проект уже реализуется. И мы рассчитываем, что к концу года будет запущено производство беспилотников на территории Самарской области", - подчеркнул Азаров.По словам Козаренко, проект включает в себя не просто создание беспилотнитков, а создание еще и отечественной комплектующей базы. "И Самарский регион становится одним из главных по развитию научно-производственных центров в области беспилотных авиационных систем", - приводятся в сообщении слова Козаренко.Кроме того, область подписала соглашение с ООО "Тольяттинский комбинат пищевых продуктов" о создании в ОЭЗ Тольятти одного из крупнейших в стране заводов по глубокой переработке масличных и зернобобовых культур. Объем инвестиций - более 13,6 миллиарда рублей. Будет трудоустроено 1265 человек. К 2028 году объемы производства ООО "Тольяттинский комбинат пищевых продуктов" будут занимать долю 8% от общего производства фасованного подсолнечного масла в РФ.Также более 2 миллиардов рублей принесёт региону строительство распределительного центра группы компаний "Х5". Соответствующее соглашение подписано ан ПМЭФ в среду. Запуск распределительного центра в эксплуатацию предполагается в 4 квартале 2023 года.
https://ria.ru/20230614/vstrecha-1878167848.html
самарская область
тольятти
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878328119_154:0:1575:1066_1920x0_80_0_0_d9e97578d3ca81ffcfdac57ffb6bc347.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
самарская область, дмитрий азаров, экономика, технологии, тольятти, пмэф, пмэф 2023
ПМЭФ-2023, Самарская область, Дмитрий Азаров, Экономика, Технологии, Тольятти, ПМЭФ, ПМЭФ 2023

Самарская область подписала соглашение с производителем беспилотных систем

© Фото : Пресс-служба правительства Самарской областиГубернатор Самарской области Дмитрий Азаров и гендиректор компании "Транспорт будущего"Юрий Козаренко на подписании соглашения на ПМЭФ-2023
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и гендиректор компании Транспорт будущегоЮрий Козаренко на подписании соглашения на ПМЭФ-2023 - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© Фото : Пресс-служба правительства Самарской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Самарская область в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписала соглашение с компанией "Транспорт будущего", производителем беспилотных систем, сообщает пресс-служба областного правительства.
Объём инвестиций составит 20 миллиардов рублей, будет создано порядка 1000 рабочих мест. Документ подписали губернатор Дмитрий Азаров и гендиректор компании Юрий Козаренко.
© Фото : пресс-служба Самарской областиГубернатор Самарской области Дмитрий Азаров и генеральный директор ООО "Транспорт будущего" Юрий Козаренко после подписания соглашения
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и генеральный директор ООО Транспорт будущего Юрий Козаренко после подписания соглашения - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© Фото : пресс-служба Самарской области
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и генеральный директор ООО "Транспорт будущего" Юрий Козаренко после подписания соглашения
Как отмечается в сообщении, Самарская область в жесткой конкуренции с другими регионами смогла привлечь крупного инвестора в наш регион. Благодаря этому здесь будет создан целый кластер беспилотной авиации, предполагающий полный цикл производства БПЛА.
"Проект уже реализуется. И мы рассчитываем, что к концу года будет запущено производство беспилотников на территории Самарской области", - подчеркнул Азаров.
По словам Козаренко, проект включает в себя не просто создание беспилотнитков, а создание еще и отечественной комплектующей базы. "И Самарский регион становится одним из главных по развитию научно-производственных центров в области беспилотных авиационных систем", - приводятся в сообщении слова Козаренко.
Кроме того, область подписала соглашение с ООО "Тольяттинский комбинат пищевых продуктов" о создании в ОЭЗ Тольятти одного из крупнейших в стране заводов по глубокой переработке масличных и зернобобовых культур. Объем инвестиций - более 13,6 миллиарда рублей. Будет трудоустроено 1265 человек. К 2028 году объемы производства ООО "Тольяттинский комбинат пищевых продуктов" будут занимать долю 8% от общего производства фасованного подсолнечного масла в РФ.
Также более 2 миллиардов рублей принесёт региону строительство распределительного центра группы компаний "Х5". Соответствующее соглашение подписано ан ПМЭФ в среду. Запуск распределительного центра в эксплуатацию предполагается в 4 квартале 2023 года.
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров с чрезвычайным и полномочным послом Исламской Республики Иран в Российской Федерации Джалали Каземом на ПМЭФ-2023 - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
Губернатор Самарской области в рамках ПМЭФ встретился с послом Ирана в РФ
14 июня, 20:07
 
ПМЭФ-2023Самарская областьДмитрий АзаровЭкономикаТехнологииТольяттиПМЭФПМЭФ 2023
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала