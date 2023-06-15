https://ria.ru/20230615/soglashenie-1878329182.html
Самарская область подписала соглашение с производителем беспилотных систем
Самарская область подписала соглашение с производителем беспилотных систем - РИА Новости, 15.06.2023
Самарская область подписала соглашение с производителем беспилотных систем
Самарская область в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписала соглашение с компанией "Транспорт будущего", производителем... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T13:57
2023-06-15T13:57
2023-06-15T13:57
пмэф-2023
самарская область
дмитрий азаров
экономика
технологии
тольятти
пмэф
пмэф 2023
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878328119_0:83:1600:983_1920x0_80_0_0_cc04c3f9794e9523a72edc022327eec0.jpg
МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Самарская область в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписала соглашение с компанией "Транспорт будущего", производителем беспилотных систем, сообщает пресс-служба областного правительства.Объём инвестиций составит 20 миллиардов рублей, будет создано порядка 1000 рабочих мест. Документ подписали губернатор Дмитрий Азаров и гендиректор компании Юрий Козаренко.Как отмечается в сообщении, Самарская область в жесткой конкуренции с другими регионами смогла привлечь крупного инвестора в наш регион. Благодаря этому здесь будет создан целый кластер беспилотной авиации, предполагающий полный цикл производства БПЛА."Проект уже реализуется. И мы рассчитываем, что к концу года будет запущено производство беспилотников на территории Самарской области", - подчеркнул Азаров.По словам Козаренко, проект включает в себя не просто создание беспилотнитков, а создание еще и отечественной комплектующей базы. "И Самарский регион становится одним из главных по развитию научно-производственных центров в области беспилотных авиационных систем", - приводятся в сообщении слова Козаренко.Кроме того, область подписала соглашение с ООО "Тольяттинский комбинат пищевых продуктов" о создании в ОЭЗ Тольятти одного из крупнейших в стране заводов по глубокой переработке масличных и зернобобовых культур. Объем инвестиций - более 13,6 миллиарда рублей. Будет трудоустроено 1265 человек. К 2028 году объемы производства ООО "Тольяттинский комбинат пищевых продуктов" будут занимать долю 8% от общего производства фасованного подсолнечного масла в РФ.Также более 2 миллиардов рублей принесёт региону строительство распределительного центра группы компаний "Х5". Соответствующее соглашение подписано ан ПМЭФ в среду. Запуск распределительного центра в эксплуатацию предполагается в 4 квартале 2023 года.
https://ria.ru/20230614/vstrecha-1878167848.html
самарская область
тольятти
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878328119_154:0:1575:1066_1920x0_80_0_0_d9e97578d3ca81ffcfdac57ffb6bc347.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
самарская область, дмитрий азаров, экономика, технологии, тольятти, пмэф, пмэф 2023
ПМЭФ-2023, Самарская область, Дмитрий Азаров, Экономика, Технологии, Тольятти, ПМЭФ, ПМЭФ 2023
МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Самарская область в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписала соглашение с компанией "Транспорт будущего", производителем беспилотных систем, сообщает пресс-служба областного правительства.
Объём инвестиций составит 20 миллиардов рублей, будет создано порядка 1000 рабочих мест. Документ подписали губернатор Дмитрий Азаров
и гендиректор компании Юрий Козаренко.
Как отмечается в сообщении, Самарская область в жесткой конкуренции с другими регионами смогла привлечь крупного инвестора в наш регион. Благодаря этому здесь будет создан целый кластер беспилотной авиации, предполагающий полный цикл производства БПЛА.
"Проект уже реализуется. И мы рассчитываем, что к концу года будет запущено производство беспилотников на территории Самарской области", - подчеркнул Азаров.
По словам Козаренко, проект включает в себя не просто создание беспилотнитков, а создание еще и отечественной комплектующей базы. "И Самарский регион становится одним из главных по развитию научно-производственных центров в области беспилотных авиационных систем", - приводятся в сообщении слова Козаренко.
Кроме того, область подписала соглашение с ООО "Тольяттинский комбинат пищевых продуктов" о создании в ОЭЗ Тольятти
одного из крупнейших в стране заводов по глубокой переработке масличных и зернобобовых культур. Объем инвестиций - более 13,6 миллиарда рублей. Будет трудоустроено 1265 человек. К 2028 году объемы производства ООО "Тольяттинский комбинат пищевых продуктов" будут занимать долю 8% от общего производства фасованного подсолнечного масла в РФ
.
Также более 2 миллиардов рублей принесёт региону строительство распределительного центра группы компаний "Х5". Соответствующее соглашение подписано ан ПМЭФ в среду. Запуск распределительного центра в эксплуатацию предполагается в 4 квартале 2023 года.
Губернатор Самарской области в рамках ПМЭФ встретился с послом Ирана в РФ