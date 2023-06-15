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Самарская область подписала соглашение с производителем беспилотных систем

Самарская область подписала соглашение с производителем беспилотных систем - РИА Новости, 15.06.2023

Самарская область подписала соглашение с производителем беспилотных систем

Самарская область в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписала соглашение с компанией "Транспорт будущего", производителем... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T13:57

2023-06-15T13:57

2023-06-15T13:57

пмэф-2023

самарская область

дмитрий азаров

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пмэф 2023

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МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Самарская область в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписала соглашение с компанией "Транспорт будущего", производителем беспилотных систем, сообщает пресс-служба областного правительства.Объём инвестиций составит 20 миллиардов рублей, будет создано порядка 1000 рабочих мест. Документ подписали губернатор Дмитрий Азаров и гендиректор компании Юрий Козаренко.Как отмечается в сообщении, Самарская область в жесткой конкуренции с другими регионами смогла привлечь крупного инвестора в наш регион. Благодаря этому здесь будет создан целый кластер беспилотной авиации, предполагающий полный цикл производства БПЛА."Проект уже реализуется. И мы рассчитываем, что к концу года будет запущено производство беспилотников на территории Самарской области", - подчеркнул Азаров.По словам Козаренко, проект включает в себя не просто создание беспилотнитков, а создание еще и отечественной комплектующей базы. "И Самарский регион становится одним из главных по развитию научно-производственных центров в области беспилотных авиационных систем", - приводятся в сообщении слова Козаренко.Кроме того, область подписала соглашение с ООО "Тольяттинский комбинат пищевых продуктов" о создании в ОЭЗ Тольятти одного из крупнейших в стране заводов по глубокой переработке масличных и зернобобовых культур. Объем инвестиций - более 13,6 миллиарда рублей. Будет трудоустроено 1265 человек. К 2028 году объемы производства ООО "Тольяттинский комбинат пищевых продуктов" будут занимать долю 8% от общего производства фасованного подсолнечного масла в РФ.Также более 2 миллиардов рублей принесёт региону строительство распределительного центра группы компаний "Х5". Соответствующее соглашение подписано ан ПМЭФ в среду. Запуск распределительного центра в эксплуатацию предполагается в 4 квартале 2023 года.

https://ria.ru/20230614/vstrecha-1878167848.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

самарская область, дмитрий азаров, экономика, технологии, тольятти, пмэф, пмэф 2023