https://ria.ru/20230615/situatsiya-1878386630.html
Путин обсудил с президентом Алжира ситуацию на Украине
Путин обсудил с президентом Алжира ситуацию на Украине - РИА Новости, 15.06.2023
Путин обсудил с президентом Алжира ситуацию на Украине
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что обсудил с президентом Алжира Абдельмаджидом Теббуном ситуацию на Украине, в Ливии, Судане, палестино-израильское... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T16:30
2023-06-15T16:30
2023-06-15T16:43
в мире
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владимир путин
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ливия
алжир (республика)
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что обсудил с президентом Алжира Абдельмаджидом Теббуном ситуацию на Украине, в Ливии, Судане, палестино-израильское урегулирование."Среди региональных сюжетов речь шла о положении дел в Ливии, Судане, Западной Сахаре, а также о палестино-израильском урегулировании", - сказал Путин в ходе заявления по итогам российско-алжирских переговоров.Российский лидер добавил, что он "изложил алжирскому коллеге российское видение первопричин" конфликта на Украине и оценку текущей ситуации.
https://ria.ru/20230614/ukraina-1877916653.html
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в мире, украина, владимир путин, абдельмаджид теббун, ливия, алжир (республика)
В мире, Украина, Владимир Путин, Абдельмаджид Теббун, Ливия, Алжир (республика)
Путин обсудил с президентом Алжира ситуацию на Украине
Путин обсудил с президентом Алжира Теббуном ситуацию на Украине, в Ливии и Судане
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что обсудил с президентом Алжира Абдельмаджидом Теббуном ситуацию на Украине, в Ливии, Судане, палестино-израильское урегулирование.
"Среди региональных сюжетов речь шла о положении дел в Ливии, Судане, Западной Сахаре, а также о палестино-израильском урегулировании", - сказал Путин в ходе заявления по итогам российско-алжирских переговоров.
Российский лидер добавил, что он "изложил алжирскому коллеге российское видение первопричин" конфликта на Украине и оценку текущей ситуации.
На Украине идет отложенная гражданская война