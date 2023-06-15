https://ria.ru/20230615/situatsiya-1878386630.html

Путин обсудил с президентом Алжира ситуацию на Украине

Путин обсудил с президентом Алжира ситуацию на Украине - РИА Новости, 15.06.2023

Путин обсудил с президентом Алжира ситуацию на Украине

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что обсудил с президентом Алжира Абдельмаджидом Теббуном ситуацию на Украине, в Ливии, Судане, палестино-израильское... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T16:30

2023-06-15T16:30

2023-06-15T16:43

в мире

украина

владимир путин

абдельмаджид теббун

ливия

алжир (республика)

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что обсудил с президентом Алжира Абдельмаджидом Теббуном ситуацию на Украине, в Ливии, Судане, палестино-израильское урегулирование."Среди региональных сюжетов речь шла о положении дел в Ливии, Судане, Западной Сахаре, а также о палестино-израильском урегулировании", - сказал Путин в ходе заявления по итогам российско-алжирских переговоров.Российский лидер добавил, что он "изложил алжирскому коллеге российское видение первопричин" конфликта на Украине и оценку текущей ситуации.

https://ria.ru/20230614/ukraina-1877916653.html

украина

ливия

алжир (республика)

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в мире, украина, владимир путин, абдельмаджид теббун, ливия, алжир (республика)