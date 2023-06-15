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Путин обсудил с президентом Алжира ситуацию на Украине - РИА Новости, 15.06.2023
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16:30 15.06.2023 (обновлено: 16:43 15.06.2023)
https://ria.ru/20230615/situatsiya-1878386630.html
Путин обсудил с президентом Алжира ситуацию на Украине
Путин обсудил с президентом Алжира ситуацию на Украине - РИА Новости, 15.06.2023
Путин обсудил с президентом Алжира ситуацию на Украине
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что обсудил с президентом Алжира Абдельмаджидом Теббуном ситуацию на Украине, в Ливии, Судане, палестино-израильское... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T16:30
2023-06-15T16:43
в мире
украина
владимир путин
абдельмаджид теббун
ливия
алжир (республика)
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что обсудил с президентом Алжира Абдельмаджидом Теббуном ситуацию на Украине, в Ливии, Судане, палестино-израильское урегулирование."Среди региональных сюжетов речь шла о положении дел в Ливии, Судане, Западной Сахаре, а также о палестино-израильском урегулировании", - сказал Путин в ходе заявления по итогам российско-алжирских переговоров.Российский лидер добавил, что он "изложил алжирскому коллеге российское видение первопричин" конфликта на Украине и оценку текущей ситуации.
https://ria.ru/20230614/ukraina-1877916653.html
украина
ливия
алжир (республика)
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в мире, украина, владимир путин, абдельмаджид теббун, ливия, алжир (республика)
В мире, Украина, Владимир Путин, Абдельмаджид Теббун, Ливия, Алжир (республика)
Путин обсудил с президентом Алжира ситуацию на Украине

Путин обсудил с президентом Алжира Теббуном ситуацию на Украине, в Ливии и Судане

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Алжира Абдельмаджид Теббун во время встречи в Кремле
Президент России Владимир Путин и президент Алжира Абдельмаджид Теббун во время встречи в Кремле - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и президент Алжира Абдельмаджид Теббун во время встречи в Кремле
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что обсудил с президентом Алжира Абдельмаджидом Теббуном ситуацию на Украине, в Ливии, Судане, палестино-израильское урегулирование.
"Среди региональных сюжетов речь шла о положении дел в Ливии, Судане, Западной Сахаре, а также о палестино-израильском урегулировании", - сказал Путин в ходе заявления по итогам российско-алжирских переговоров.
Российский лидер добавил, что он "изложил алжирскому коллеге российское видение первопричин" конфликта на Украине и оценку текущей ситуации.
Монумент Независимости Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
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В миреУкраинаВладимир ПутинАбдельмаджид ТеббунЛивияАлжир (республика)
 
 
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