Эксперт рассказал о туризме на российской части Шпицбергена
"Арктикуголь": российская часть Шпицбергена готова принимать до пяти тысяч туристов в год
CC BY-SA 3.0 / M_H.DE / Barentsburg, Ansicht auf den Hafen von der Besucherplattform.Российский город Баренцбург на архипелаге Шпицберген
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн – РИА Новости. Шпицберген готов принимать на российскую часть около пяти тысяч туристов ежегодно, сейчас недельный тур на архипелаг обходится примерно в 300-400 тысяч рублей на человека, сообщил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ генеральный директор треста "Арктикуголь" Ильдар Неверов.
"Всего около нескольких десятков тысяч туристов прибывает на Шпицберген (на весь архипелаг - ред.) круглогодично", - объяснил Неверов, уточнив, что тур на неделю на архипелаг на одного человека сейчас стоит порядка 300-400 тысяч рублей с перелетом. Он выразил надежду, что после запуска чартерного рейса из России, который может произойти уже этим летом, тур подешевеет.
Глава компании отметил, что "Арктикуголь" намерен развивать инфраструктуру на архипелаге и инвестировать на первом этапе около 10 миллиардов рублей.
По его словам, возможности Шпицбергена обширны. "Наш конек – природа, а также приключенческий и экстремальный туризм: походы, рыбалка, каякинг и многое другое. К нам уже приезжали консультанты с курорта "Роза Хутор", провели экспертизу и представили свои идеи по туризму на Шпицбергене – они понимают, как правильно привлечь, "упаковать" и продать. Для этого нужна инфраструктура – отели, подъемники, рестораны, музеи, которые будут вписаны в наш неповторимый ландшафт. Этим летом, надеюсь, уже будет много нового", – добавил Неверов.
Архипелаг Шпицберген расположен в Северном Ледовитом океане между 76-й и 80-й параллелями. Шпицбергенский трактат 1920 года определил международно-правовой статус архипелага Шпицберген. Он установил суверенитет Норвегии над этой территорией, считавшейся ранее ничейной. Шпицберген обладает особым статусом и открыт для безвизового посещения гражданами государств-участниц Шпицбергенского трактата. Россия работает здесь более 90 лет, присутствие страны на архипелаге обеспечивает сейчас ФГУП "Арктикуголь". Трест был основан в 1931 году, добывает 120 тысяч тонн угля в год.
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