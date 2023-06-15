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Сессия ПМЭФ по деловому сотрудничеству стран ШОС. Прямая трансляция - РИА Новости, 15.06.2023
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09:11 15.06.2023 (обновлено: 09:12 15.06.2023)
https://ria.ru/20230615/sessiya-1878221637.html
Сессия ПМЭФ по деловому сотрудничеству стран ШОС. Прямая трансляция
Сессия ПМЭФ по деловому сотрудничеству стран ШОС. Прямая трансляция - РИА Новости, 15.06.2023
Сессия ПМЭФ по деловому сотрудничеству стран ШОС. Прямая трансляция
Сессия ПМЭФ по деловому сотрудничеству стран ШОС. РИА Новости, 15.06.2023
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Сессия ПМЭФ по деловому сотрудничеству стран ШОС. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости выступает информационным партнером и фотохост-агентством форума.
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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LIVE: Сессия ПМЭФ по деловому сотрудничеству стран ШОС
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шос, видео
ШОС
Сессия ПМЭФ по деловому сотрудничеству стран ШОС. Прямая трансляция
Сессия ПМЭФ по деловому сотрудничеству стран ШОС.
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Сессия ПМЭФ по деловому сотрудничеству стран ШОС. Прямая трансляция

Читать ria.ru в
Сессия ПМЭФ по деловому сотрудничеству стран ШОС.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости выступает информационным партнером и фотохост-агентством форума.
 
ШОС
 
 
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