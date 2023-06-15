https://ria.ru/20230615/sessiya-1878221637.html
Сессия ПМЭФ по деловому сотрудничеству стран ШОС. Прямая трансляция
Сессия ПМЭФ по деловому сотрудничеству стран ШОС. Прямая трансляция - РИА Новости, 15.06.2023
Сессия ПМЭФ по деловому сотрудничеству стран ШОС. Прямая трансляция
Сессия ПМЭФ по деловому сотрудничеству стран ШОС. РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T09:11
2023-06-15T09:11
2023-06-15T09:12
шос
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878222272_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_765a27a570d9e91c846998dd7dcd1263.jpg
Сессия ПМЭФ по деловому сотрудничеству стран ШОС. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости выступает информационным партнером и фотохост-агентством форума.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878222272_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_ff672629c57b61c9ab6aef26984c70cb.jpg
LIVE: Сессия ПМЭФ по деловому сотрудничеству стран ШОС
LIVE: Сессия ПМЭФ по деловому сотрудничеству стран ШОС
2023-06-15T09:11
true
PT1S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шос, видео
Сессия ПМЭФ по деловому сотрудничеству стран ШОС. Прямая трансляция
Сессия ПМЭФ по деловому сотрудничеству стран ШОС.
2023-06-15T09:11
true
PT1S