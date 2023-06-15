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Суда отклонялись от коридора зерновой сделки около 70 раз, заявили в ООН - РИА Новости, 15.06.2023
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19:12 15.06.2023
https://ria.ru/20230615/sdelka-1878448036.html
Суда отклонялись от коридора зерновой сделки около 70 раз, заявили в ООН
Суда отклонялись от коридора зерновой сделки около 70 раз, заявили в ООН - РИА Новости, 15.06.2023
Суда отклонялись от коридора зерновой сделки около 70 раз, заявили в ООН
Совместный координационный центр зафиксировал около 70 случаев, когда суда, идущие в рамках "продуктовой сделки", отклонялись от коридора в Черном море,... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T19:12
2023-06-15T19:12
экономика
черное море
россия
турция
владимир путин
россельхозбанк
оон
swift
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ООН, 15 июн - РИА Новости. Совместный координационный центр зафиксировал около 70 случаев, когда суда, идущие в рамках "продуктовой сделки", отклонялись от коридора в Черном море, сообщает офис координатора ООН. "СКЦ зафиксировал около 70 случаев, когда суда отклонялись от координат коридора, часто на относительно небольшие расстояния", - сказано в сообщении. Удаленный мониторинг также возможен с помощью автоматической системы идентификации (AIS), которая передает местоположение судов в режиме реального времени через наземные и спутниковые передатчики. "Прием АИС часто ненадежен из зоны Черного моря. Сигналы AIS временно прерывались в более чем в 400 рейсах", - отмечается в тексте. Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия-ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
https://ria.ru/20230314/zerno-1857730325.html
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экономика, черное море, россия, турция, владимир путин, россельхозбанк, оон, swift, зерновая сделка
Экономика, Черное море, Россия, Турция, Владимир Путин, Россельхозбанк, ООН, SWIFT, Зерновая сделка
Суда отклонялись от коридора зерновой сделки около 70 раз, заявили в ООН

Офис координатора ООН: суда отклонялись от координат коридора зерновой сделки около 70 раз

© AP Photo / Andrew KravchenkoРабочие загружают зерно в порту
Рабочие загружают зерно в порту - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Рабочие загружают зерно в порту. Архивное фото
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ООН, 15 июн - РИА Новости. Совместный координационный центр зафиксировал около 70 случаев, когда суда, идущие в рамках "продуктовой сделки", отклонялись от коридора в Черном море, сообщает офис координатора ООН.
"СКЦ зафиксировал около 70 случаев, когда суда отклонялись от координат коридора, часто на относительно небольшие расстояния", - сказано в сообщении.
Удаленный мониторинг также возможен с помощью автоматической системы идентификации (AIS), которая передает местоположение судов в режиме реального времени через наземные и спутниковые передатчики. "Прием АИС часто ненадежен из зоны Черного моря. Сигналы AIS временно прерывались в более чем в 400 рейсах", - отмечается в тексте.
Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.
Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия-ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
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ЭкономикаЧерное мореРоссияТурцияВладимир ПутинРоссельхозбанкООНSWIFTЗерновая сделка
 
 
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