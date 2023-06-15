https://ria.ru/20230615/sdelka-1878448036.html

Суда отклонялись от коридора зерновой сделки около 70 раз, заявили в ООН

Суда отклонялись от коридора зерновой сделки около 70 раз, заявили в ООН - РИА Новости, 15.06.2023

Суда отклонялись от коридора зерновой сделки около 70 раз, заявили в ООН

Совместный координационный центр зафиксировал около 70 случаев, когда суда, идущие в рамках "продуктовой сделки", отклонялись от коридора в Черном море,... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T19:12

2023-06-15T19:12

2023-06-15T19:12

экономика

черное море

россия

турция

владимир путин

россельхозбанк

оон

swift

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ООН, 15 июн - РИА Новости. Совместный координационный центр зафиксировал около 70 случаев, когда суда, идущие в рамках "продуктовой сделки", отклонялись от коридора в Черном море, сообщает офис координатора ООН. "СКЦ зафиксировал около 70 случаев, когда суда отклонялись от координат коридора, часто на относительно небольшие расстояния", - сказано в сообщении. Удаленный мониторинг также возможен с помощью автоматической системы идентификации (AIS), которая передает местоположение судов в режиме реального времени через наземные и спутниковые передатчики. "Прием АИС часто ненадежен из зоны Черного моря. Сигналы AIS временно прерывались в более чем в 400 рейсах", - отмечается в тексте. Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия-ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.

https://ria.ru/20230314/zerno-1857730325.html

черное море

россия

турция

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экономика, черное море, россия, турция, владимир путин, россельхозбанк, оон, swift, зерновая сделка