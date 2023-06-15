Суда отклонялись от коридора зерновой сделки около 70 раз, заявили в ООН
Офис координатора ООН: суда отклонялись от координат коридора зерновой сделки около 70 раз
© AP Photo / Andrew KravchenkoРабочие загружают зерно в порту
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Рабочие загружают зерно в порту. Архивное фото
ООН, 15 июн - РИА Новости. Совместный координационный центр зафиксировал около 70 случаев, когда суда, идущие в рамках "продуктовой сделки", отклонялись от коридора в Черном море, сообщает офис координатора ООН.
"СКЦ зафиксировал около 70 случаев, когда суда отклонялись от координат коридора, часто на относительно небольшие расстояния", - сказано в сообщении.
Удаленный мониторинг также возможен с помощью автоматической системы идентификации (AIS), которая передает местоположение судов в режиме реального времени через наземные и спутниковые передатчики. "Прием АИС часто ненадежен из зоны Черного моря. Сигналы AIS временно прерывались в более чем в 400 рейсах", - отмечается в тексте.
Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.
Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия-ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.