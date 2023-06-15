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Лавров назвал условие продления зерновой сделки - РИА Новости, 15.06.2023
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00:00 15.06.2023
https://ria.ru/20230615/sdelka-1878192366.html
Лавров назвал условие продления зерновой сделки
Лавров назвал условие продления зерновой сделки - РИА Новости, 15.06.2023
Лавров назвал условие продления зерновой сделки
Если российская часть стамбульского "пакета" не заработает до 17 июля, о его продлении речи быть не может, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T00:00
2023-06-15T00:00
экономика
россия
турция
украина
владимир путин
сергей лавров
организация черноморского экономического сотрудничества
оон
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Если российская часть стамбульского "пакета" не заработает до 17 июля, о его продлении речи быть не может, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "К сожалению, подписанный 22 июля 2022 года. Стамбульский "пакет" до сих пор реализуется лишь в части вывоза украинского продовольствия. Часть "пакета" по российскому аммиаку не действует. Теперь еще и взорван аммиакопровод Тольятти-Одесса", - заявил Лавров на 46-м заседании совета министров иностранных дел Организации Черноморского экономического сотрудничества. Он отметил, что до сих пор отсутствует прогресс в реализации Меморандума Россия-ООН, призванного обеспечить реальное изъятие российских сельхозпродукции и удобрений из-под незаконных односторонних западных санкций. "Вынужден вновь констатировать: если Стамбульский "пакет" не заработает, как он был инициирован Генсеком ООН, до 17 июля, то ни о каком дальнейшем продлении речи идти не может", - добавил Лавров. Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. С 18 мая 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней - до 17 июля. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия-ООН, рассчитанный на три года, - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
https://ria.ru/20230314/zerno-1857730325.html
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экономика, россия, турция, украина, владимир путин, сергей лавров, организация черноморского экономического сотрудничества, оон, россельхозбанк
Экономика, Россия, Турция, Украина, Владимир Путин, Сергей Лавров, Организация черноморского экономического сотрудничества, ООН, Россельхозбанк
Лавров назвал условие продления зерновой сделки

Лавров: для продления зерновой сделки должна заработать часть стамбульского пакета

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РоссииМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Если российская часть стамбульского "пакета" не заработает до 17 июля, о его продлении речи быть не может, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"К сожалению, подписанный 22 июля 2022 года. Стамбульский "пакет" до сих пор реализуется лишь в части вывоза украинского продовольствия. Часть "пакета" по российскому аммиаку не действует. Теперь еще и взорван аммиакопровод Тольятти-Одесса", - заявил Лавров на 46-м заседании совета министров иностранных дел Организации Черноморского экономического сотрудничества.
Он отметил, что до сих пор отсутствует прогресс в реализации Меморандума Россия-ООН, призванного обеспечить реальное изъятие российских сельхозпродукции и удобрений из-под незаконных односторонних западных санкций.
"Вынужден вновь констатировать: если Стамбульский "пакет" не заработает, как он был инициирован Генсеком ООН, до 17 июля, то ни о каком дальнейшем продлении речи идти не может", - добавил Лавров.
Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле.
Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. С 18 мая 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней - до 17 июля.
Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия-ООН, рассчитанный на три года, - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
Погрузка зерна на судно Brave Commander для экспорта в Эфиопию в порту Южный, Украина - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
Зерновая сделка
14 марта, 11:59
 
ЭкономикаРоссияТурцияУкраинаВладимир ПутинСергей ЛавровОрганизация черноморского экономического сотрудничестваООНРоссельхозбанк
 
 
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