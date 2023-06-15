https://ria.ru/20230615/sdelka-1878192366.html

Лавров назвал условие продления зерновой сделки

Лавров назвал условие продления зерновой сделки - РИА Новости, 15.06.2023

Лавров назвал условие продления зерновой сделки

Если российская часть стамбульского "пакета" не заработает до 17 июля, о его продлении речи быть не может, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T00:00

2023-06-15T00:00

2023-06-15T00:00

экономика

россия

турция

украина

владимир путин

сергей лавров

организация черноморского экономического сотрудничества

оон

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Если российская часть стамбульского "пакета" не заработает до 17 июля, о его продлении речи быть не может, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "К сожалению, подписанный 22 июля 2022 года. Стамбульский "пакет" до сих пор реализуется лишь в части вывоза украинского продовольствия. Часть "пакета" по российскому аммиаку не действует. Теперь еще и взорван аммиакопровод Тольятти-Одесса", - заявил Лавров на 46-м заседании совета министров иностранных дел Организации Черноморского экономического сотрудничества. Он отметил, что до сих пор отсутствует прогресс в реализации Меморандума Россия-ООН, призванного обеспечить реальное изъятие российских сельхозпродукции и удобрений из-под незаконных односторонних западных санкций. "Вынужден вновь констатировать: если Стамбульский "пакет" не заработает, как он был инициирован Генсеком ООН, до 17 июля, то ни о каком дальнейшем продлении речи идти не может", - добавил Лавров. Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. С 18 мая 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней - до 17 июля. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия-ООН, рассчитанный на три года, - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.

https://ria.ru/20230314/zerno-1857730325.html

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экономика, россия, турция, украина, владимир путин, сергей лавров, организация черноморского экономического сотрудничества, оон, россельхозбанк