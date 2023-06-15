https://ria.ru/20230615/rets-1878366260.html
РЭЦ, Fesco и Третьяковская галерея договорились о сотрудничестве
РЭЦ, Fesco и Третьяковская галерея договорились о сотрудничестве - РИА Новости, 15.06.2023
РЭЦ, Fesco и Третьяковская галерея договорились о сотрудничестве
Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ), транспортная компания Fesco и Государственная Третьяковская галерея вместе будут поддерживать и продвигать... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T15:35
2023-06-15T15:35
2023-06-15T15:35
пмэф 2023
российский экспортный центр (рэц)
вероника никишина
третьяковская галерея
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878364608_0:276:2743:1819_1920x0_80_0_0_d5bed2163eadfc9c576722818575eab8.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ), транспортная компания Fesco и Государственная Третьяковская галерея вместе будут поддерживать и продвигать российские креативные индустрии.Соответствующее соглашение на полях ПМЭФ-2023 подписали генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина, председатель совета директоров группы Fesco Андрей Северилов и заместитель генерального директора по просветительской и издательской деятельности Государственной Третьяковской галереи Татьяна Шаршавицкая."Креативные продукты обладают ценной способностью масштабироваться и привлекать потребителей из самых разных точек мира, а также выстраивать коллаборации с бизнесом из смежных отраслей. Наша работа с Fesco и Третьяковской галереей позволит раскрыть потенциал отечественных креативных индустрий с точки зрения экспорта — продвинуть российскую культуру за рубежом и привлечь иностранных партнеров", - отметила Никишина.Она добавила, что Российский экспортный центр с 2017 года активно занимается развитием экспорта продуктов и услуг креативной индустрии, ведет постоянный диалог с производителями и разрабатывает инструменты государственной поддержки. Трехстороннее соглашение положит начало плодотворной работе с новым направлением креативных индустрий - музеями, поспособствует поддержке и продвижению российской культуры за рубежом. Совместная работа позволит раскрыть потенциал новых возможностей для привлечения бизнеса и иностранных контрагентов.В рамках соглашения РЭЦ будет оказывать экспертные консультации, делиться своим опытом и знаниями для стимулирования продвижения креативных проектов на международных рынках.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230615/nagrazhdenie-1878296023.html
https://ria.ru/20230615/rets-1878323332.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878364608_11:0:2743:2048_1920x0_80_0_0_c24b5a9063f64b56e55d471134f1d24d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российский экспортный центр (рэц), вероника никишина, третьяковская галерея, экономика
ПМЭФ 2023, Российский экспортный центр (РЭЦ), Вероника Никишина, Третьяковская галерея, Экономика
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ), транспортная компания Fesco и Государственная Третьяковская галерея вместе будут поддерживать и продвигать российские креативные индустрии.
Соответствующее соглашение на полях ПМЭФ-2023 подписали генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина
, председатель совета директоров группы Fesco Андрей Северилов и заместитель генерального директора по просветительской и издательской деятельности Государственной Третьяковской галереи Татьяна Шаршавицкая.
Победителя спецноминации РЭЦ конкурса "Мой добрый бизнес" наградили на ПМЭФ
"Креативные продукты обладают ценной способностью масштабироваться и привлекать потребителей из самых разных точек мира, а также выстраивать коллаборации с бизнесом из смежных отраслей. Наша работа с Fesco и Третьяковской галереей
позволит раскрыть потенциал отечественных креативных индустрий с точки зрения экспорта — продвинуть российскую культуру за рубежом и привлечь иностранных партнеров", - отметила Никишина.
Она добавила, что Российский экспортный центр с 2017 года активно занимается развитием экспорта продуктов и услуг креативной индустрии, ведет постоянный диалог с производителями и разрабатывает инструменты государственной поддержки. Трехстороннее соглашение положит начало плодотворной работе с новым направлением креативных индустрий - музеями, поспособствует поддержке и продвижению российской культуры за рубежом. Совместная работа позволит раскрыть потенциал новых возможностей для привлечения бизнеса и иностранных контрагентов.
РЭЦ и Тульская область помогут тульским компаниям выходить на экспорт
В рамках соглашения РЭЦ будет оказывать экспертные консультации, делиться своим опытом и знаниями для стимулирования продвижения креативных проектов на международных рынках.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.