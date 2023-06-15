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РЭЦ, Fesco и Третьяковская галерея договорились о сотрудничестве - РИА Новости, 15.06.2023
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15:35 15.06.2023
https://ria.ru/20230615/rets-1878366260.html
РЭЦ, Fesco и Третьяковская галерея договорились о сотрудничестве
РЭЦ, Fesco и Третьяковская галерея договорились о сотрудничестве - РИА Новости, 15.06.2023
РЭЦ, Fesco и Третьяковская галерея договорились о сотрудничестве
Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ), транспортная компания Fesco и Государственная Третьяковская галерея вместе будут поддерживать и продвигать... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T15:35
2023-06-15T15:35
пмэф 2023
российский экспортный центр (рэц)
вероника никишина
третьяковская галерея
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ), транспортная компания Fesco и Государственная Третьяковская галерея вместе будут поддерживать и продвигать российские креативные индустрии.Соответствующее соглашение на полях ПМЭФ-2023 подписали генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина, председатель совета директоров группы Fesco Андрей Северилов и заместитель генерального директора по просветительской и издательской деятельности Государственной Третьяковской галереи Татьяна Шаршавицкая."Креативные продукты обладают ценной способностью масштабироваться и привлекать потребителей из самых разных точек мира, а также выстраивать коллаборации с бизнесом из смежных отраслей. Наша работа с Fesco и Третьяковской галереей позволит раскрыть потенциал отечественных креативных индустрий с точки зрения экспорта — продвинуть российскую культуру за рубежом и привлечь иностранных партнеров", - отметила Никишина.Она добавила, что Российский экспортный центр с 2017 года активно занимается развитием экспорта продуктов и услуг креативной индустрии, ведет постоянный диалог с производителями и разрабатывает инструменты государственной поддержки. Трехстороннее соглашение положит начало плодотворной работе с новым направлением креативных индустрий - музеями, поспособствует поддержке и продвижению российской культуры за рубежом. Совместная работа позволит раскрыть потенциал новых возможностей для привлечения бизнеса и иностранных контрагентов.В рамках соглашения РЭЦ будет оказывать экспертные консультации, делиться своим опытом и знаниями для стимулирования продвижения креативных проектов на международных рынках.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230615/nagrazhdenie-1878296023.html
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российский экспортный центр (рэц), вероника никишина, третьяковская галерея, экономика
ПМЭФ 2023, Российский экспортный центр (РЭЦ), Вероника Никишина, Третьяковская галерея, Экономика
ПМЭФ 2023

РЭЦ, Fesco и Третьяковская галерея договорились о сотрудничестве

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПредседатель совета директоров FESCO Андрей Северилов, генеральный директор АО "Российский экспортный центр" Вероника Никишина и генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Елена Проничева
Председатель совета директоров FESCO Андрей Северилов, генеральный директор АО Российский экспортный центр Вероника Никишина и генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Елена Проничева
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Председатель совета директоров FESCO Андрей Северилов, генеральный директор АО "Российский экспортный центр" Вероника Никишина и генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Елена Проничева
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ), транспортная компания Fesco и Государственная Третьяковская галерея вместе будут поддерживать и продвигать российские креативные индустрии.
Соответствующее соглашение на полях ПМЭФ-2023 подписали генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина, председатель совета директоров группы Fesco Андрей Северилов и заместитель генерального директора по просветительской и издательской деятельности Государственной Третьяковской галереи Татьяна Шаршавицкая.
Стенд АО Российский экспортный центр (РЭЦ) на ПМЭФ-2023
Победителя спецноминации РЭЦ конкурса "Мой добрый бизнес" наградили на ПМЭФ
Вчера, 12:36
"Креативные продукты обладают ценной способностью масштабироваться и привлекать потребителей из самых разных точек мира, а также выстраивать коллаборации с бизнесом из смежных отраслей. Наша работа с Fesco и Третьяковской галереей позволит раскрыть потенциал отечественных креативных индустрий с точки зрения экспорта — продвинуть российскую культуру за рубежом и привлечь иностранных партнеров", - отметила Никишина.
Она добавила, что Российский экспортный центр с 2017 года активно занимается развитием экспорта продуктов и услуг креативной индустрии, ведет постоянный диалог с производителями и разрабатывает инструменты государственной поддержки. Трехстороннее соглашение положит начало плодотворной работе с новым направлением креативных индустрий - музеями, поспособствует поддержке и продвижению российской культуры за рубежом. Совместная работа позволит раскрыть потенциал новых возможностей для привлечения бизнеса и иностранных контрагентов.
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
РЭЦ и Тульская область помогут тульским компаниям выходить на экспорт
Вчера, 13:40
В рамках соглашения РЭЦ будет оказывать экспертные консультации, делиться своим опытом и знаниями для стимулирования продвижения креативных проектов на международных рынках.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
 
ПМЭФ 2023Российский экспортный центр (РЭЦ)Вероника НикишинаТретьяковская галереяЭкономика
 
 
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