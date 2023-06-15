https://ria.ru/20230615/rets-1878366260.html

РЭЦ, Fesco и Третьяковская галерея договорились о сотрудничестве

РЭЦ, Fesco и Третьяковская галерея договорились о сотрудничестве - РИА Новости, 15.06.2023

РЭЦ, Fesco и Третьяковская галерея договорились о сотрудничестве

Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ), транспортная компания Fesco и Государственная Третьяковская галерея вместе будут поддерживать и продвигать... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T15:35

2023-06-15T15:35

2023-06-15T15:35

пмэф 2023

российский экспортный центр (рэц)

вероника никишина

третьяковская галерея

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ), транспортная компания Fesco и Государственная Третьяковская галерея вместе будут поддерживать и продвигать российские креативные индустрии.Соответствующее соглашение на полях ПМЭФ-2023 подписали генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина, председатель совета директоров группы Fesco Андрей Северилов и заместитель генерального директора по просветительской и издательской деятельности Государственной Третьяковской галереи Татьяна Шаршавицкая."Креативные продукты обладают ценной способностью масштабироваться и привлекать потребителей из самых разных точек мира, а также выстраивать коллаборации с бизнесом из смежных отраслей. Наша работа с Fesco и Третьяковской галереей позволит раскрыть потенциал отечественных креативных индустрий с точки зрения экспорта — продвинуть российскую культуру за рубежом и привлечь иностранных партнеров", - отметила Никишина.Она добавила, что Российский экспортный центр с 2017 года активно занимается развитием экспорта продуктов и услуг креативной индустрии, ведет постоянный диалог с производителями и разрабатывает инструменты государственной поддержки. Трехстороннее соглашение положит начало плодотворной работе с новым направлением креативных индустрий - музеями, поспособствует поддержке и продвижению российской культуры за рубежом. Совместная работа позволит раскрыть потенциал новых возможностей для привлечения бизнеса и иностранных контрагентов.В рамках соглашения РЭЦ будет оказывать экспертные консультации, делиться своим опытом и знаниями для стимулирования продвижения креативных проектов на международных рынках.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230615/nagrazhdenie-1878296023.html

https://ria.ru/20230615/rets-1878323332.html

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2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

российский экспортный центр (рэц), вероника никишина, третьяковская галерея, экономика