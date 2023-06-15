Рейтинг@Mail.ru
Онкологическая служба Москвы полностью обеспечена ресурсами, заявила Ракова - РИА Новости, 15.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:29 15.06.2023
https://ria.ru/20230615/resursy-1878269785.html
Онкологическая служба Москвы полностью обеспечена ресурсами, заявила Ракова
Онкологическая служба Москвы полностью обеспечена ресурсами, заявила Ракова - РИА Новости, 15.06.2023
Онкологическая служба Москвы полностью обеспечена ресурсами, заявила Ракова
Онкологическая служба столицы обеспечена ресурсами на 100%, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова на открытии Московского... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T11:29
2023-06-15T11:29
москва
анастасия ракова
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0b/1801632926_0:50:1500:895_1920x0_80_0_0_a220169827429508c046151fe490b7b2.jpg
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Онкологическая служба столицы обеспечена ресурсами на 100%, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова на открытии Московского онкологического форума 2023. "Сегодня мы видим то, что создавали вчера, и то, что нам казалось нереальным. Но завтра зависит от того, что мы сделаем сегодня. И сейчас я с уверенностью могу сказать, что московская онкологическая служба ресурсами обеспечена на 100%", - отметила Ракова. Ракова подчеркнула, что онкология является одним из приоритетных направлений медицины для Москвы. За последние несколько лет в столице удалось создать единую онкослужбу на базе пяти якорных стационаров. Также были выработаны новые подходы к лекарственному обеспечению, кардинально пересмотрены все процессы, сформированы клиентские пути и современный подход к регистрации опухолей. "Я обещаю, что мы и дальше будем двигаться в русле самых современных мировых тенденций и трендов. Это, конечно, искусственный интеллект, это система поддержки врачебных решений , это переход на ценностную медицину", - добавила Ракова.
https://ria.ru/20230614/pomosch-1878131638.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0b/1801632926_135:0:1468:1000_1920x0_80_0_0_8a2c613abf1fde2b1394416fb9aa7e95.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, анастасия ракова , здоровье - общество
Москва, Анастасия Ракова , Здоровье - Общество
Онкологическая служба Москвы полностью обеспечена ресурсами, заявила Ракова

Заммэра Ракова: Московская онкологическая служба обеспечена ресурсами на сто процентов

© Фото : Пресс-служба Комплекса соцразвития МосквыЗаммэра по соцразвитию Анастасия Ракова
Заммэра по соцразвитию Анастасия Ракова - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© Фото : Пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы
Заммэра по соцразвитию Анастасия Ракова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Онкологическая служба столицы обеспечена ресурсами на 100%, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова на открытии Московского онкологического форума 2023.
«
"Сегодня мы видим то, что создавали вчера, и то, что нам казалось нереальным. Но завтра зависит от того, что мы сделаем сегодня. И сейчас я с уверенностью могу сказать, что московская онкологическая служба ресурсами обеспечена на 100%", - отметила Ракова.
Ракова подчеркнула, что онкология является одним из приоритетных направлений медицины для Москвы. За последние несколько лет в столице удалось создать единую онкослужбу на базе пяти якорных стационаров. Также были выработаны новые подходы к лекарственному обеспечению, кардинально пересмотрены все процессы, сформированы клиентские пути и современный подход к регистрации опухолей.
«
"Я обещаю, что мы и дальше будем двигаться в русле самых современных мировых тенденций и трендов. Это, конечно, искусственный интеллект, это система поддержки врачебных решений , это переход на ценностную медицину", - добавила Ракова.
Работа онкологического диспансера в Тамбове - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
В российских регионах растет объем оказания онкологической помощи
14 июня, 17:39
 
МоскваАнастасия РаковаЗдоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала