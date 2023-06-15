https://ria.ru/20230615/resursy-1878269785.html

Онкологическая служба Москвы полностью обеспечена ресурсами, заявила Ракова

Онкологическая служба Москвы полностью обеспечена ресурсами, заявила Ракова - РИА Новости, 15.06.2023

Онкологическая служба Москвы полностью обеспечена ресурсами, заявила Ракова

Онкологическая служба столицы обеспечена ресурсами на 100%, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова на открытии Московского... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T11:29

2023-06-15T11:29

2023-06-15T11:29

москва

анастасия ракова

здоровье - общество

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Онкологическая служба столицы обеспечена ресурсами на 100%, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова на открытии Московского онкологического форума 2023. "Сегодня мы видим то, что создавали вчера, и то, что нам казалось нереальным. Но завтра зависит от того, что мы сделаем сегодня. И сейчас я с уверенностью могу сказать, что московская онкологическая служба ресурсами обеспечена на 100%", - отметила Ракова. Ракова подчеркнула, что онкология является одним из приоритетных направлений медицины для Москвы. За последние несколько лет в столице удалось создать единую онкослужбу на базе пяти якорных стационаров. Также были выработаны новые подходы к лекарственному обеспечению, кардинально пересмотрены все процессы, сформированы клиентские пути и современный подход к регистрации опухолей. "Я обещаю, что мы и дальше будем двигаться в русле самых современных мировых тенденций и трендов. Это, конечно, искусственный интеллект, это система поддержки врачебных решений , это переход на ценностную медицину", - добавила Ракова.

https://ria.ru/20230614/pomosch-1878131638.html

москва

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москва, анастасия ракова , здоровье - общество