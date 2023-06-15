https://ria.ru/20230615/rakety-1878340791.html
В Южной Корее заявили, что КНДР запустила две баллистические ракеты
В Южной Корее заявили, что КНДР запустила две баллистические ракеты - РИА Новости, 15.06.2023
В Южной Корее заявили, что КНДР запустила две баллистические ракеты
КНДР в четверг пустила две баллистических ракеты в сторону Японского моря из района Сунан, сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи. РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T14:28
2023-06-15T14:28
2023-06-15T14:32
в мире
южная корея
кндр (северная корея)
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СЕУЛ, 15 июн - РИА Новости. КНДР в четверг пустила две баллистических ракеты в сторону Японского моря из района Сунан, сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.Сообщается, что КНДР пустила две баллистические ракеты малой дальности с 19.25 по примерно 19.37 (с 13.25 по 13.37 мск) из района Сунан в сторону Японского моря."Наши военные усиливают наблюдение и готовность на случай дополнительных провокаций", - говорится в сообщении южнокорейских военных, которые "тесно сотрудничают с США".Дальность, высота и скорость полета ракеты пока не сообщаются.Как отметило агентство Рёнхап, это первый пуск КНДР баллистической ракеты с 13 апреля, когда Северная Корея произвела испытательный пуск своей новой твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Хвасон-18".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, южная корея, кндр (северная корея)
В мире, Южная Корея, КНДР (Северная Корея)
В Южной Корее заявили, что КНДР запустила две баллистические ракеты
Южнокорейские военные: КНДР запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря
СЕУЛ, 15 июн - РИА Новости. КНДР в четверг пустила две баллистических ракеты в сторону Японского моря из района Сунан, сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.
Сообщается, что КНДР пустила две баллистические ракеты малой дальности с 19.25 по примерно 19.37 (с 13.25 по 13.37 мск) из района Сунан в сторону Японского моря.
"Наши военные усиливают наблюдение и готовность на случай дополнительных провокаций", - говорится в сообщении южнокорейских военных, которые "тесно сотрудничают с США".
Дальность, высота и скорость полета ракеты пока не сообщаются.
Как отметило агентство Рёнхап, это первый пуск КНДР баллистической ракеты с 13 апреля, когда Северная Корея произвела испытательный пуск своей новой твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Хвасон-18".
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