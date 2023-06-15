https://ria.ru/20230615/rakety-1878284759.html
Пасечник рассказал, зачем ВСУ бьют по территории ЛНР ракетами Storm Shadow
Пасечник рассказал, зачем ВСУ бьют по территории ЛНР ракетами Storm Shadow - РИА Новости, 15.06.2023
Пасечник рассказал, зачем ВСУ бьют по территории ЛНР ракетами Storm Shadow
Украинские военные бьют по объектам на территории ЛНР, ракетами Storm Shadow, чтобы нанести максимальный ущерб инфраструктуре, заявил временно исполняющей главы РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T12:05
2023-06-15T12:05
2023-06-15T13:21
специальная военная операция на украине
безопасность
луганская народная республика
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Украинские военные бьют по объектам на территории ЛНР, ракетами Storm Shadow, чтобы нанести максимальный ущерб инфраструктуре, заявил временно исполняющей главы Луганской Народной республики Леонид Пасечник на Петербургском международном форуме (ПМЭФ).Он отметил, что в последнее время эти ракеты используются для ударов по городу, ходя до этого "очень длительный период к нам ничего не долетало"."Противник, пытаясь нанести максимальный ущерб, действует абсолютно бестактно, не соблюдая какие-то правила, условия войны. Они, очевидно, считают, что чем больше они уничтожат нашей инфраструктуры, тем лучше им", — сказал Пасечник.По словам врио главы ЛНР, около недели назад ВСУ выпустили четыре ракеты по птицефабрике в селе Карпаты Перевальского района, на территории которой были размещены строительные подразделения из Санкт-Петербурга, занимавшиеся ремонтом дорог.На прошлой неделе Совместный центр контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК, бывший координационный центр по режиму прекращения огня в рамках Минских соглашений) сообщил об обстреле Луганска англо-французскими крылатыми ракетами большой дальности воздушного базирования Storm Shadow. Как утверждалось, в районе обстрела обнаружены фрагменты отбрасываемого конуса ракеты с маркировками.ПМЭФ проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230522/rakety-1873488376.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, луганская народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Пасечник рассказал, зачем ВСУ бьют по территории ЛНР ракетами Storm Shadow
Пасечник: ВСУ ударами ракет Storm Shadow хотят нанести максимальный ущерб инфраструктуре
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Украинские военные бьют по объектам на территории ЛНР, ракетами Storm Shadow, чтобы нанести максимальный ущерб инфраструктуре, заявил временно исполняющей главы Луганской Народной республики Леонид Пасечник на Петербургском международном форуме (ПМЭФ).
Он отметил, что в последнее время эти ракеты используются для ударов по городу, ходя до этого "очень длительный период к нам ничего не долетало".
"Противник, пытаясь нанести максимальный ущерб, действует абсолютно бестактно, не соблюдая какие-то правила, условия войны. Они, очевидно, считают, что чем больше они уничтожат нашей инфраструктуры, тем лучше им", — сказал Пасечник.
По словам врио главы ЛНР, около недели назад ВСУ выпустили четыре ракеты по птицефабрике в селе Карпаты Перевальского района, на территории которой были размещены строительные подразделения из Санкт-Петербурга, занимавшиеся ремонтом дорог.
На прошлой неделе Совместный центр контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины
(СЦКК
, бывший координационный центр по режиму прекращения огня в рамках Минских соглашений) сообщил об обстреле Луганска
англо-французскими крылатыми ракетами большой дальности воздушного базирования Storm Shadow. Как утверждалось, в районе обстрела обнаружены фрагменты отбрасываемого конуса ракеты с маркировками.
ПМЭФ проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Сунак ушел от ответа на вопрос о применении ракет Storm Shadow по России