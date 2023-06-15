Рейтинг@Mail.ru
Пасечник рассказал, зачем ВСУ бьют по территории ЛНР ракетами Storm Shadow - РИА Новости, 15.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:05 15.06.2023 (обновлено: 13:21 15.06.2023)
https://ria.ru/20230615/rakety-1878284759.html
Пасечник рассказал, зачем ВСУ бьют по территории ЛНР ракетами Storm Shadow
Пасечник рассказал, зачем ВСУ бьют по территории ЛНР ракетами Storm Shadow - РИА Новости, 15.06.2023
Пасечник рассказал, зачем ВСУ бьют по территории ЛНР ракетами Storm Shadow
Украинские военные бьют по объектам на территории ЛНР, ракетами Storm Shadow, чтобы нанести максимальный ущерб инфраструктуре, заявил временно исполняющей главы РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T12:05
2023-06-15T13:21
специальная военная операция на украине
безопасность
луганская народная республика
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871798944_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_739cdf240f6df4ca23d9a56d259f28f8.jpg
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Украинские военные бьют по объектам на территории ЛНР, ракетами Storm Shadow, чтобы нанести максимальный ущерб инфраструктуре, заявил временно исполняющей главы Луганской Народной республики Леонид Пасечник на Петербургском международном форуме (ПМЭФ).Он отметил, что в последнее время эти ракеты используются для ударов по городу, ходя до этого "очень длительный период к нам ничего не долетало"."Противник, пытаясь нанести максимальный ущерб, действует абсолютно бестактно, не соблюдая какие-то правила, условия войны. Они, очевидно, считают, что чем больше они уничтожат нашей инфраструктуры, тем лучше им", — сказал Пасечник.По словам врио главы ЛНР, около недели назад ВСУ выпустили четыре ракеты по птицефабрике в селе Карпаты Перевальского района, на территории которой были размещены строительные подразделения из Санкт-Петербурга, занимавшиеся ремонтом дорог.На прошлой неделе Совместный центр контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК, бывший координационный центр по режиму прекращения огня в рамках Минских соглашений) сообщил об обстреле Луганска англо-французскими крылатыми ракетами большой дальности воздушного базирования Storm Shadow. Как утверждалось, в районе обстрела обнаружены фрагменты отбрасываемого конуса ракеты с маркировками.ПМЭФ проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230522/rakety-1873488376.html
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871798944_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_8bb68ab5e91db23568e2c85d0b7b61cf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, луганская народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Пасечник рассказал, зачем ВСУ бьют по территории ЛНР ракетами Storm Shadow

Пасечник: ВСУ ударами ракет Storm Shadow хотят нанести максимальный ущерб инфраструктуре

© Фото : Представительство ЛНР в СЦККПоследствия обстрела Луганска ракетами Storm Shadow
Последствия обстрела Луганска ракетами Storm Shadow - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© Фото : Представительство ЛНР в СЦКК
Последствия обстрела Луганска ракетами Storm Shadow
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Украинские военные бьют по объектам на территории ЛНР, ракетами Storm Shadow, чтобы нанести максимальный ущерб инфраструктуре, заявил временно исполняющей главы Луганской Народной республики Леонид Пасечник на Петербургском международном форуме (ПМЭФ).
Он отметил, что в последнее время эти ракеты используются для ударов по городу, ходя до этого "очень длительный период к нам ничего не долетало".
"Противник, пытаясь нанести максимальный ущерб, действует абсолютно бестактно, не соблюдая какие-то правила, условия войны. Они, очевидно, считают, что чем больше они уничтожат нашей инфраструктуры, тем лучше им", — сказал Пасечник.
По словам врио главы ЛНР, около недели назад ВСУ выпустили четыре ракеты по птицефабрике в селе Карпаты Перевальского района, на территории которой были размещены строительные подразделения из Санкт-Петербурга, занимавшиеся ремонтом дорог.
На прошлой неделе Совместный центр контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК, бывший координационный центр по режиму прекращения огня в рамках Минских соглашений) сообщил об обстреле Луганска англо-французскими крылатыми ракетами большой дальности воздушного базирования Storm Shadow. Как утверждалось, в районе обстрела обнаружены фрагменты отбрасываемого конуса ракеты с маркировками.
ПМЭФ проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
Сунак ушел от ответа на вопрос о применении ракет Storm Shadow по России
22 мая, 19:27
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала