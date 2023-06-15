https://ria.ru/20230615/rakety-1878284759.html

Пасечник рассказал, зачем ВСУ бьют по территории ЛНР ракетами Storm Shadow

Пасечник рассказал, зачем ВСУ бьют по территории ЛНР ракетами Storm Shadow - РИА Новости, 15.06.2023

Пасечник рассказал, зачем ВСУ бьют по территории ЛНР ракетами Storm Shadow

Украинские военные бьют по объектам на территории ЛНР, ракетами Storm Shadow, чтобы нанести максимальный ущерб инфраструктуре, заявил временно исполняющей главы РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T12:05

2023-06-15T12:05

2023-06-15T13:21

специальная военная операция на украине

безопасность

луганская народная республика

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871798944_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_739cdf240f6df4ca23d9a56d259f28f8.jpg

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Украинские военные бьют по объектам на территории ЛНР, ракетами Storm Shadow, чтобы нанести максимальный ущерб инфраструктуре, заявил временно исполняющей главы Луганской Народной республики Леонид Пасечник на Петербургском международном форуме (ПМЭФ).Он отметил, что в последнее время эти ракеты используются для ударов по городу, ходя до этого "очень длительный период к нам ничего не долетало"."Противник, пытаясь нанести максимальный ущерб, действует абсолютно бестактно, не соблюдая какие-то правила, условия войны. Они, очевидно, считают, что чем больше они уничтожат нашей инфраструктуры, тем лучше им", — сказал Пасечник.По словам врио главы ЛНР, около недели назад ВСУ выпустили четыре ракеты по птицефабрике в селе Карпаты Перевальского района, на территории которой были размещены строительные подразделения из Санкт-Петербурга, занимавшиеся ремонтом дорог.На прошлой неделе Совместный центр контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК, бывший координационный центр по режиму прекращения огня в рамках Минских соглашений) сообщил об обстреле Луганска англо-французскими крылатыми ракетами большой дальности воздушного базирования Storm Shadow. Как утверждалось, в районе обстрела обнаружены фрагменты отбрасываемого конуса ракеты с маркировками.ПМЭФ проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230522/rakety-1873488376.html

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, луганская народная республика, вооруженные силы украины