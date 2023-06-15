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КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря - РИА Новости, 15.06.2023
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13:34 15.06.2023 (обновлено: 15:56 15.06.2023)
https://ria.ru/20230615/raketa-1878320716.html
КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря
КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря - РИА Новости, 15.06.2023
КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря
КНДР запустила баллистическую ракету, сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи. РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T13:34
2023-06-15T15:56
в мире
японское море
южная корея
пхеньян
ким чен ын
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СЕУЛ, 15 июн — РИА Новости. КНДР запустила баллистическую ракету, сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.&quot;Северная Корея пустила баллистическую ракету в сторону Японского моря&quot;, — говорится в публикации.Дальность, высота и скорость полета ракеты пока не уточняются. Служба безопасности на море Японии утверждает, что она уже упала. Как передает телеканал NHK со ссылкой на источники в правительственных кругах, это произошло внутри японской исключительной экономической зоны.Позднее в Южной Корее заявили, что Пхеньян запустил две баллистические ракеты из района Сунан.Как отметило агентство Ренхап, это первый пуск баллистической ракеты Пхеньяном с 13 апреля.КНДР регулярно проводит ракетные испытания, в том числе межконтинентальных баллистических ракет. В середине апреля сообщалось, что Пхеньян испытал новую твердотопливную межконтинентальную баллистическую ракету "Хвасон-18". По данным северокорейского Центрального телеграфного агентства, первым испытательным запуском лично руководил лидер страны Ким Чен Ын. Тогда это стало девятым пуском баллистической ракеты в этом году; если считать и пуски крылатых ракет, то 12-м. В прошлом году КНДР провела 37 пусков баллистических ракет.
https://ria.ru/20230525/kndr-1873982278.html
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японское море
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в мире, японское море, южная корея, пхеньян, ким чен ын
В мире, Японское море, Южная Корея, Пхеньян, Ким Чен Ын
КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

© AP Photo / Ahn Young-joonКадры запуска ракеты КНДР
Кадры запуска ракеты КНДР - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© AP Photo / Ahn Young-joon
Кадры запуска ракеты КНДР. Архивное фото
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СЕУЛ, 15 июн — РИА Новости. КНДР запустила баллистическую ракету, сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.
«

"Северная Корея пустила баллистическую ракету в сторону Японского моря", — говорится в публикации.

Дальность, высота и скорость полета ракеты пока не уточняются. Служба безопасности на море Японии утверждает, что она уже упала. Как передает телеканал NHK со ссылкой на источники в правительственных кругах, это произошло внутри японской исключительной экономической зоны.
Позднее в Южной Корее заявили, что Пхеньян запустил две баллистические ракеты из района Сунан.
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Как отметило агентство Ренхап, это первый пуск баллистической ракеты Пхеньяном с 13 апреля.
КНДР регулярно проводит ракетные испытания, в том числе межконтинентальных баллистических ракет. В середине апреля сообщалось, что Пхеньян испытал новую твердотопливную межконтинентальную баллистическую ракету "Хвасон-18". По данным северокорейского Центрального телеграфного агентства, первым испытательным запуском лично руководил лидер страны Ким Чен Ын.
Тогда это стало девятым пуском баллистической ракеты в этом году; если считать и пуски крылатых ракет, то 12-м. В прошлом году КНДР провела 37 пусков баллистических ракет.
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