https://ria.ru/20230615/raketa-1878320716.html

КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря - РИА Новости, 15.06.2023

КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

КНДР запустила баллистическую ракету, сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи. РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T13:34

2023-06-15T13:34

2023-06-15T15:56

в мире

японское море

южная корея

пхеньян

ким чен ын

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СЕУЛ, 15 июн — РИА Новости. КНДР запустила баллистическую ракету, сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи."Северная Корея пустила баллистическую ракету в сторону Японского моря", — говорится в публикации.Дальность, высота и скорость полета ракеты пока не уточняются. Служба безопасности на море Японии утверждает, что она уже упала. Как передает телеканал NHK со ссылкой на источники в правительственных кругах, это произошло внутри японской исключительной экономической зоны.Позднее в Южной Корее заявили, что Пхеньян запустил две баллистические ракеты из района Сунан.Как отметило агентство Ренхап, это первый пуск баллистической ракеты Пхеньяном с 13 апреля.КНДР регулярно проводит ракетные испытания, в том числе межконтинентальных баллистических ракет. В середине апреля сообщалось, что Пхеньян испытал новую твердотопливную межконтинентальную баллистическую ракету "Хвасон-18". По данным северокорейского Центрального телеграфного агентства, первым испытательным запуском лично руководил лидер страны Ким Чен Ын. Тогда это стало девятым пуском баллистической ракеты в этом году; если считать и пуски крылатых ракет, то 12-м. В прошлом году КНДР провела 37 пусков баллистических ракет.

https://ria.ru/20230525/kndr-1873982278.html

https://ria.ru/20230529/kndr-1874734021.html

японское море

южная корея

пхеньян

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в мире, японское море, южная корея, пхеньян, ким чен ын