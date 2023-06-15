https://ria.ru/20230615/puteshestviya-1878386243.html

Пассажиры пожаловались на стоимость питания на борту лайнеров "Победы"

Пассажиры пожаловались на стоимость питания на борту лайнеров "Победы" - РИА Новости, 15.06.2023

Пассажиры пожаловались на стоимость питания на борту лайнеров "Победы"

Туристы оценили новую услугу авиакомпании "Победа", предусматривающую доставку питания из ресторанов к выходу на посадку в аэропортах Внуково и Шереметьево,... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T19:16

2023-06-15T19:16

2023-06-15T19:16

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Туристы оценили новую услугу авиакомпании "Победа", предусматривающую доставку питания из ресторанов к выходу на посадку в аэропортах Внуково и Шереметьево, сообщает Tourdom.Самый дешевый из шести сетов — "Классический" — стоит 795 рублей. За эту сумму путешественник получит два сырника со сметаной, круассан и напиток. Потратив на 200 рублей больше можно попробовать блины с семгой, тарталетку и напиток. За 1490 рублей пассажирам предлагают салат "Цезарь" с креветками, сэндвич с семгой и напиток или веганский сет из боула с авокадо и зеленым горошком, роллом и напитком.Цены вызвали изумление у путешественников. "Проще и дешевле в аэропорту поесть перед вылетом", — пишут туристы в телеграм-канале "Крыша ТурДома". "Легче сырников напечь дома и взять с собой в самолет", "шаурму бы рублей за 350", "ценник конский", говорят они. Есть и те, кто считает услугу востребованной, особенно если перед вылетом было мало свободного времени.В телеграм-канале "Способы путешествовать почти бесплатно" подписчики обсуждают плюсы вегетарианского сета и также изумляются ценам. "За эти деньги я суши из ресторана закажу с доставкой", — пишет один из туристов.

https://ria.ru/20230615/puteshestviya-1878156050.html

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2023

Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, отдых в россии, пассажиры, самолеты