Рейтинг@Mail.ru
Пассажиры пожаловались на стоимость питания на борту лайнеров "Победы" - РИА Новости, 15.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
19:16 15.06.2023
https://ria.ru/20230615/puteshestviya-1878386243.html
Пассажиры пожаловались на стоимость питания на борту лайнеров "Победы"
Пассажиры пожаловались на стоимость питания на борту лайнеров "Победы" - РИА Новости, 15.06.2023
Пассажиры пожаловались на стоимость питания на борту лайнеров "Победы"
Туристы оценили новую услугу авиакомпании "Победа", предусматривающую доставку питания из ресторанов к выходу на посадку в аэропортах Внуково и Шереметьево,... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T19:16
2023-06-15T19:16
туризм
туризм
новости - туризм
отдых в россии
пассажиры
самолеты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155281/84/1552818494_113:0:3491:1900_1920x0_80_0_0_1a0723b78e0e009e45aee1652cbadc7b.jpg
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Туристы оценили новую услугу авиакомпании "Победа", предусматривающую доставку питания из ресторанов к выходу на посадку в аэропортах Внуково и Шереметьево, сообщает Tourdom.Самый дешевый из шести сетов — "Классический" — стоит 795 рублей. За эту сумму путешественник получит два сырника со сметаной, круассан и напиток. Потратив на 200 рублей больше можно попробовать блины с семгой, тарталетку и напиток. За 1490 рублей пассажирам предлагают салат "Цезарь" с креветками, сэндвич с семгой и напиток или веганский сет из боула с авокадо и зеленым горошком, роллом и напитком.Цены вызвали изумление у путешественников. "Проще и дешевле в аэропорту поесть перед вылетом", — пишут туристы в телеграм-канале "Крыша ТурДома". "Легче сырников напечь дома и взять с собой в самолет", "шаурму бы рублей за 350", "ценник конский", говорят они. Есть и те, кто считает услугу востребованной, особенно если перед вылетом было мало свободного времени.В телеграм-канале "Способы путешествовать почти бесплатно" подписчики обсуждают плюсы вегетарианского сета и также изумляются ценам. "За эти деньги я суши из ресторана закажу с доставкой", — пишет один из туристов.
https://ria.ru/20230615/puteshestviya-1878156050.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Мария Селиванова
Мария Селиванова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155281/84/1552818494_535:0:3068:1900_1920x0_80_0_0_a6decd38c4d856e325add7b8887f1690.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, новости - туризм, отдых в россии, пассажиры, самолеты
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, отдых в России, Пассажиры, Самолеты
Пассажиры пожаловались на стоимость питания на борту лайнеров "Победы"

Пассажиры изумились стоимости питания на борту лайнеров авиакомпании "Победа"

© Depositphotos.com / eungchopanПитание на борту самолета
Питание на борту самолета - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© Depositphotos.com / eungchopan
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Туристы оценили новую услугу авиакомпании "Победа", предусматривающую доставку питания из ресторанов к выходу на посадку в аэропортах Внуково и Шереметьево, сообщает Tourdom.
Самый дешевый из шести сетов — "Классический" — стоит 795 рублей. За эту сумму путешественник получит два сырника со сметаной, круассан и напиток. Потратив на 200 рублей больше можно попробовать блины с семгой, тарталетку и напиток. За 1490 рублей пассажирам предлагают салат "Цезарь" с креветками, сэндвич с семгой и напиток или веганский сет из боула с авокадо и зеленым горошком, роллом и напитком.
Цены вызвали изумление у путешественников. "Проще и дешевле в аэропорту поесть перед вылетом", — пишут туристы в телеграм-канале "Крыша ТурДома". "Легче сырников напечь дома и взять с собой в самолет", "шаурму бы рублей за 350", "ценник конский", говорят они. Есть и те, кто считает услугу востребованной, особенно если перед вылетом было мало свободного времени.
В телеграм-канале "Способы путешествовать почти бесплатно" подписчики обсуждают плюсы вегетарианского сета и также изумляются ценам. "За эти деньги я суши из ресторана закажу с доставкой", — пишет один из туристов.
Девушка с банковской картой перед ноутбуком - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
Гид по деньгам. Какие банковские карты и валюту взять в отпуск за рубеж
Вчера, 08:00
 
ТуризмТуризмНовости - Туризмотдых в РоссииПассажирыСамолеты
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала