https://ria.ru/20230615/puteshestviya-1878386243.html
Пассажиры пожаловались на стоимость питания на борту лайнеров "Победы"
Пассажиры пожаловались на стоимость питания на борту лайнеров "Победы" - РИА Новости, 15.06.2023
Пассажиры пожаловались на стоимость питания на борту лайнеров "Победы"
Туристы оценили новую услугу авиакомпании "Победа", предусматривающую доставку питания из ресторанов к выходу на посадку в аэропортах Внуково и Шереметьево,... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T19:16
2023-06-15T19:16
2023-06-15T19:16
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Туристы оценили новую услугу авиакомпании "Победа", предусматривающую доставку питания из ресторанов к выходу на посадку в аэропортах Внуково и Шереметьево, сообщает Tourdom.Самый дешевый из шести сетов — "Классический" — стоит 795 рублей. За эту сумму путешественник получит два сырника со сметаной, круассан и напиток. Потратив на 200 рублей больше можно попробовать блины с семгой, тарталетку и напиток. За 1490 рублей пассажирам предлагают салат "Цезарь" с креветками, сэндвич с семгой и напиток или веганский сет из боула с авокадо и зеленым горошком, роллом и напитком.Цены вызвали изумление у путешественников. "Проще и дешевле в аэропорту поесть перед вылетом", — пишут туристы в телеграм-канале "Крыша ТурДома". "Легче сырников напечь дома и взять с собой в самолет", "шаурму бы рублей за 350", "ценник конский", говорят они. Есть и те, кто считает услугу востребованной, особенно если перед вылетом было мало свободного времени.В телеграм-канале "Способы путешествовать почти бесплатно" подписчики обсуждают плюсы вегетарианского сета и также изумляются ценам. "За эти деньги я суши из ресторана закажу с доставкой", — пишет один из туристов.
https://ria.ru/20230615/puteshestviya-1878156050.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, отдых в россии, пассажиры, самолеты
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, отдых в России, Пассажиры, Самолеты
Пассажиры пожаловались на стоимость питания на борту лайнеров "Победы"
Пассажиры изумились стоимости питания на борту лайнеров авиакомпании "Победа"