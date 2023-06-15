Рейтинг@Mail.ru
СК проверит сообщения об изнасиловании мальчика в калининградском интернате - РИА Новости, 15.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:09 15.06.2023
https://ria.ru/20230615/proisshestvie-1878359920.html
СК проверит сообщения об изнасиловании мальчика в калининградском интернате
СК проверит сообщения об изнасиловании мальчика в калининградском интернате - РИА Новости, 15.06.2023
СК проверит сообщения об изнасиловании мальчика в калининградском интернате
Следственный комитет проводит проверку из-за сообщений об изнасиловании ребёнка в школе-интернате в посёлке Сосновка Калининградской области, рассказали РИА... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T15:09
2023-06-15T15:09
происшествия
калининградская область
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/111922/83/1119228340_0:78:4391:2548_1920x0_80_0_0_ff1c241bb3de7468c2efcc7b68488e4b.jpg
КАЛИНИНГРАД, 15 июн - РИА Новости. Следственный комитет проводит проверку из-за сообщений об изнасиловании ребёнка в школе-интернате в посёлке Сосновка Калининградской области, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального управления СК. Ранее телеграм каналы Mash и "Подъем" сообщили, что 26 мая женщина, забрав 10-летнего сына с расстройством аутистического спектра из школы-интерната в посёлке Сосновка, дома увидела на его теле повреждения, характерные для изнасилования, а ребенок пожаловался на старшеклассника школы-интерната. "Следственными органами регионального управления СКР по данному факту проводится доследственная проверка. Выполняется полный комплекс проверочных мероприятий, направленных на детальное установление всех обстоятельств произошедшего", - сообщили в ведомстве. Министерство образования правительства Калининградской области и детский омбудсмен в регионе отказались дать РИА Новости комментарии по этой теме.
https://ria.ru/20230523/trener-1873589402.html
калининградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/111922/83/1119228340_467:0:4055:2691_1920x0_80_0_0_da9e6af894d68ce838bfe02adb9fe5bf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, калининградская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Калининградская область, Следственный комитет России (СК РФ)
СК проверит сообщения об изнасиловании мальчика в калининградском интернате

СК проверит данные об изнасиловании мальчика в школе-интернате в Калининградской области

© РИА Новости / Владимир АстапковичШкола-интернат
Школа-интернат - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Школа-интернат. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЛИНИНГРАД, 15 июн - РИА Новости. Следственный комитет проводит проверку из-за сообщений об изнасиловании ребёнка в школе-интернате в посёлке Сосновка Калининградской области, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального управления СК.
Ранее телеграм каналы Mash и "Подъем" сообщили, что 26 мая женщина, забрав 10-летнего сына с расстройством аутистического спектра из школы-интерната в посёлке Сосновка, дома увидела на его теле повреждения, характерные для изнасилования, а ребенок пожаловался на старшеклассника школы-интерната.
"Следственными органами регионального управления СКР по данному факту проводится доследственная проверка. Выполняется полный комплекс проверочных мероприятий, направленных на детальное установление всех обстоятельств произошедшего", - сообщили в ведомстве.
Министерство образования правительства Калининградской области и детский омбудсмен в регионе отказались дать РИА Новости комментарии по этой теме.
Сотрудник полиции во время заполнения документов - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
В Уфе тренера спортивной школы заподозрили в изнасиловании воспитанниц
23 мая, 12:46
 
ПроисшествияКалининградская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала