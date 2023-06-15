https://ria.ru/20230615/proisshestvie-1878359920.html

СК проверит сообщения об изнасиловании мальчика в калининградском интернате

СК проверит сообщения об изнасиловании мальчика в калининградском интернате - РИА Новости, 15.06.2023

СК проверит сообщения об изнасиловании мальчика в калининградском интернате

Следственный комитет проводит проверку из-за сообщений об изнасиловании ребёнка в школе-интернате в посёлке Сосновка Калининградской области, рассказали РИА... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T15:09

2023-06-15T15:09

2023-06-15T15:09

происшествия

калининградская область

следственный комитет россии (ск рф)

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КАЛИНИНГРАД, 15 июн - РИА Новости. Следственный комитет проводит проверку из-за сообщений об изнасиловании ребёнка в школе-интернате в посёлке Сосновка Калининградской области, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального управления СК. Ранее телеграм каналы Mash и "Подъем" сообщили, что 26 мая женщина, забрав 10-летнего сына с расстройством аутистического спектра из школы-интерната в посёлке Сосновка, дома увидела на его теле повреждения, характерные для изнасилования, а ребенок пожаловался на старшеклассника школы-интерната. "Следственными органами регионального управления СКР по данному факту проводится доследственная проверка. Выполняется полный комплекс проверочных мероприятий, направленных на детальное установление всех обстоятельств произошедшего", - сообщили в ведомстве. Министерство образования правительства Калининградской области и детский омбудсмен в регионе отказались дать РИА Новости комментарии по этой теме.

https://ria.ru/20230523/trener-1873589402.html

калининградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

происшествия, калининградская область, следственный комитет россии (ск рф)