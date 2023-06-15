https://ria.ru/20230615/proisshestvie-1878215565.html
В Прибайкальском районе Бурятии утонул ребенок
В Прибайкальском районе Бурятии утонул ребенок - РИА Новости, 15.06.2023
В Прибайкальском районе Бурятии утонул ребенок
Ребенок 2016 года рождения утонул в Прибайкальском районе Бурятии, его тело ищут спасатели, сообщила в четверг пресс-служба регионального главка МЧС России. РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T07:35
2023-06-15T07:35
2023-06-15T07:35
происшествия
прибайкальский район
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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УЛАН-УДЭ, 15 июн – РИА Новости. Ребенок 2016 года рождения утонул в Прибайкальском районе Бурятии, его тело ищут спасатели, сообщила в четверг пресс-служба регионального главка МЧС России. "Вечером 14 июня на реке Итанца вблизи поселка Кома в Прибайкальском районе утонул ребенок 2016 года рождения. Сразу же на месте происшествия были организованы поисковые работы, которые не дали результатов. Сегодня поиски продолжены", - говорится в сообщении. По данным СУСК РФ по Бурятии, накануне вечером трое мальчиков из села Итанца пришли к реке на окраине деревни и по узкому мосту решили перейти на другой берег. Во время переправы один из детей упал в воду, после чего его унесло течением. Отмечается, что к поисковым работам привлечены водолазы и специальная техника. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства происшествия и будет принято правовое решение.
https://ria.ru/20230615/poiski-1878204687.html
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происшествия, прибайкальский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Прибайкальский район, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Прибайкальском районе Бурятии утонул ребенок
МЧС: в Прибайкальском районе Бурятии утонул ребенок
УЛАН-УДЭ, 15 июн – РИА Новости. Ребенок 2016 года рождения утонул в Прибайкальском районе Бурятии, его тело ищут спасатели, сообщила в четверг пресс-служба регионального главка МЧС России.
"Вечером 14 июня на реке Итанца вблизи поселка Кома в Прибайкальском районе утонул ребенок 2016 года рождения. Сразу же на месте происшествия были организованы поисковые работы, которые не дали результатов. Сегодня поиски продолжены", - говорится в сообщении.
По данным СУСК РФ по Бурятии, накануне вечером трое мальчиков из села Итанца пришли к реке на окраине деревни и по узкому мосту решили перейти на другой берег. Во время переправы один из детей упал в воду, после чего его унесло течением. Отмечается, что к поисковым работам привлечены водолазы и специальная техника. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства происшествия и будет принято правовое решение.
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