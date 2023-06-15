Гладков объявил о новом этапе белгородского проекта "К соседям в гости"
Губернатор Гладков объявил о новом этапе белгородского проекта "К соседям в гости"
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской областиГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 15 июн – РИА Новости. Девять тысяч жителей Белгородской области узнают регион лучше благодаря проекту губернатора "К соседям в гости", новый этап которого стартует уже в июне.
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"Мирная жизнь продолжается. Начинаем очередной этап большого областного проекта "К соседям в гости". Проект, когда люди старшего возраста имеют возможность посетить соседние муниципальные образования, посмотреть, как развиваются наши города и села, какие новые производства открываются, какие объекты вводятся в эксплуатацию", - сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своих соцсетях.
Он отметил, что пока по понятным причинам невозможно организовать поездки в приграничные районы, но их жители смогут ездить по области.
Проект стартует уже в июне. Его суть в том, что белгородцы – в основном старшего возраста – могут бесплатно поехать в соседние муниципалитеты, чтобы познакомиться с их достижениями и традициями.
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"В поездке люди могут ближе познакомиться с достопримечательностями региона, увидеть творческие визитки того или иного района и попробовать местные угощения", - пояснили в пресс-службе правительства региона.
В прошлом году в проекте за две кампании (весеннюю и осеннюю) в общей сложности приняли участие 24 тысячи жителей Белгородской области. В планах на этот летний сезон пока организовать туры для 9 тысяч белгородцев.