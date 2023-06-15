https://ria.ru/20230615/proekt-1878250379.html

Гладков объявил о новом этапе белгородского проекта "К соседям в гости"

Гладков объявил о новом этапе белгородского проекта "К соседям в гости" - РИА Новости, 15.06.2023

Гладков объявил о новом этапе белгородского проекта "К соседям в гости"

Девять тысяч жителей Белгородской области узнают регион лучше благодаря проекту губернатора "К соседям в гости", новый этап которого стартует уже в июне. РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T10:48

2023-06-15T10:48

2023-06-15T10:48

белгородская область

общество

белгородская область

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 15 июн – РИА Новости. Девять тысяч жителей Белгородской области узнают регион лучше благодаря проекту губернатора "К соседям в гости", новый этап которого стартует уже в июне. "Мирная жизнь продолжается. Начинаем очередной этап большого областного проекта "К соседям в гости". Проект, когда люди старшего возраста имеют возможность посетить соседние муниципальные образования, посмотреть, как развиваются наши города и села, какие новые производства открываются, какие объекты вводятся в эксплуатацию", - сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своих соцсетях. Он отметил, что пока по понятным причинам невозможно организовать поездки в приграничные районы, но их жители смогут ездить по области. Проект стартует уже в июне. Его суть в том, что белгородцы – в основном старшего возраста – могут бесплатно поехать в соседние муниципалитеты, чтобы познакомиться с их достижениями и традициями. "В поездке люди могут ближе познакомиться с достопримечательностями региона, увидеть творческие визитки того или иного района и попробовать местные угощения", - пояснили в пресс-службе правительства региона. В прошлом году в проекте за две кампании (весеннюю и осеннюю) в общей сложности приняли участие 24 тысячи жителей Белгородской области. В планах на этот летний сезон пока организовать туры для 9 тысяч белгородцев.

https://ria.ru/20230613/putin-1877856653.html

белгородская область

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общество, белгородская область, вячеслав гладков