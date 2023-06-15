https://ria.ru/20230615/prizyvniki-1878358724.html

На Украине будут судить чиновника за переправку призывников за границу

На Украине будут судить чиновника за переправку призывников за границу - РИА Новости, 15.06.2023

На Украине будут судить чиновника за переправку призывников за границу

Офис Генпрокурора Украины заявил в четверг, что завершил досудебное расследование в отношении чиновника Минобороны и двух его пособников, обвиняемых в... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T15:04

2023-06-15T15:04

2023-06-15T15:04

в мире

украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Офис Генпрокурора Украины заявил в четверг, что завершил досудебное расследование в отношении чиновника Минобороны и двух его пособников, обвиняемых в незаконной переправке призывников за границу. "Завершено досудебное расследование в отношении бывшего заместителя начальника одного из областных территориальных центров комплектования и социальной поддержки, который сейчас является руководителем одного из подразделений минобороны, и двух пособников. Им инкриминирована незаконная переправка лиц через государственную границу Украины", - говорится в сообщении офиса генпрокурора Украины в Telegram-канале. Фамилии обвиняемых не называются. По информации ведомства, подозреваемый замначальника военкомата за деньги оформлял призывников как водителей-волонтеров благотворительных организаций, что позволяло им выехать с Украины. "В ходе досудебного расследования, под контролем правоохранительных органов, задокументированы два таких факта. Устанавливаются другие факты и лица, которые могут быть причастными к совершению уголовных правонарушений", - добавили в офисе генпрокурора. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.

https://ria.ru/20230525/prigovory-1874228043.html

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в мире, украина, владимир зеленский