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На Украине будут судить чиновника за переправку призывников за границу
На Украине будут судить чиновника за переправку призывников за границу - РИА Новости, 15.06.2023
На Украине будут судить чиновника за переправку призывников за границу
Офис Генпрокурора Украины заявил в четверг, что завершил досудебное расследование в отношении чиновника Минобороны и двух его пособников, обвиняемых в... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T15:04
2023-06-15T15:04
2023-06-15T15:04
в мире
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Офис Генпрокурора Украины заявил в четверг, что завершил досудебное расследование в отношении чиновника Минобороны и двух его пособников, обвиняемых в незаконной переправке призывников за границу. "Завершено досудебное расследование в отношении бывшего заместителя начальника одного из областных территориальных центров комплектования и социальной поддержки, который сейчас является руководителем одного из подразделений минобороны, и двух пособников. Им инкриминирована незаконная переправка лиц через государственную границу Украины", - говорится в сообщении офиса генпрокурора Украины в Telegram-канале. Фамилии обвиняемых не называются. По информации ведомства, подозреваемый замначальника военкомата за деньги оформлял призывников как водителей-волонтеров благотворительных организаций, что позволяло им выехать с Украины. "В ходе досудебного расследования, под контролем правоохранительных органов, задокументированы два таких факта. Устанавливаются другие факты и лица, которые могут быть причастными к совершению уголовных правонарушений", - добавили в офисе генпрокурора. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
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в мире, украина, владимир зеленский
В мире, Украина, Владимир Зеленский
На Украине будут судить чиновника за переправку призывников за границу
В Киеве будут судить чиновника Минобороны за незаконную переправку призывников за границу
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости.
Офис Генпрокурора
Украины заявил в четверг, что завершил досудебное расследование в отношении чиновника Минобороны и двух его пособников, обвиняемых в незаконной переправке призывников за границу.
"Завершено досудебное расследование в отношении бывшего заместителя начальника одного из областных территориальных центров комплектования и социальной поддержки, который сейчас является руководителем одного из подразделений минобороны, и двух пособников. Им инкриминирована незаконная переправка лиц через государственную границу Украины", - говорится в сообщении офиса генпрокурора Украины в Telegram-канале.
Фамилии обвиняемых не называются.
По информации ведомства, подозреваемый замначальника военкомата за деньги оформлял призывников как водителей-волонтеров благотворительных организаций, что позволяло им выехать с Украины.
"В ходе досудебного расследования, под контролем правоохранительных органов, задокументированы два таких факта. Устанавливаются другие факты и лица, которые могут быть причастными к совершению уголовных правонарушений", - добавили в офисе генпрокурора.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский
подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
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