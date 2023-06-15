https://ria.ru/20230615/privatizatsiya-1878388813.html

Дерипаска поддержал предложение продолжить приватизацию в России

Дерипаска поддержал предложение продолжить приватизацию в России - РИА Новости, 15.06.2023

Дерипаска поддержал предложение продолжить приватизацию в России

Бизнесмен Олег Дерипаска в Telegram-канале поддержал предложение главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной продолжить приватизацию в РФ: по его мнению, без... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T16:35

2023-06-15T16:35

2023-06-15T16:35

экономика

россия

олег дерипаска

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Бизнесмен Олег Дерипаска в Telegram-канале поддержал предложение главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной продолжить приватизацию в РФ: по его мнению, без активного вовлечения частного сектора в экономическую жизнь страны вряд ли удастся преодолеть санкционные ограничения. Ранее, выступая на ПМЭФ, глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что поддерживает продолжение приватизации в России. По ее словам, в стране есть активы, которые можно приватизировать "без ущерба стратегическим интересам". "В этом председатель Центрального Банка России абсолютно права. Без активного вовлечения частного сектора в экономическую жизнь страны нам вряд ли удастся преодолеть ограничения, возникшие в результате санкций, и увеличить экспортно-импортные операции с дружественными странами, чтобы обеспечить устойчивый рост экономики", - написал бизнесмен."Приватизация всего и сейчас - главный лозунг наших дней!" - заключил Дерипаска.

https://ria.ru/20230615/privatizatsiya-1878307088.html

россия

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Ольга Фомченкова

экономика, россия, олег дерипаска, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)