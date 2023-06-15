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Дерипаска поддержал предложение продолжить приватизацию в России - РИА Новости, 15.06.2023
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16:35 15.06.2023
https://ria.ru/20230615/privatizatsiya-1878388813.html
Дерипаска поддержал предложение продолжить приватизацию в России
Дерипаска поддержал предложение продолжить приватизацию в России - РИА Новости, 15.06.2023
Дерипаска поддержал предложение продолжить приватизацию в России
Бизнесмен Олег Дерипаска в Telegram-канале поддержал предложение главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной продолжить приватизацию в РФ: по его мнению, без... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T16:35
2023-06-15T16:35
экономика
россия
олег дерипаска
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Бизнесмен Олег Дерипаска в Telegram-канале поддержал предложение главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной продолжить приватизацию в РФ: по его мнению, без активного вовлечения частного сектора в экономическую жизнь страны вряд ли удастся преодолеть санкционные ограничения. Ранее, выступая на ПМЭФ, глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что поддерживает продолжение приватизации в России. По ее словам, в стране есть активы, которые можно приватизировать "без ущерба стратегическим интересам". &quot;В этом председатель Центрального Банка России абсолютно права. Без активного вовлечения частного сектора в экономическую жизнь страны нам вряд ли удастся преодолеть ограничения, возникшие в результате санкций, и увеличить экспортно-импортные операции с дружественными странами, чтобы обеспечить устойчивый рост экономики&quot;, - написал бизнесмен."Приватизация всего и сейчас - главный лозунг наших дней!" - заключил Дерипаска.
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экономика, россия, олег дерипаска, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Олег Дерипаска, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Дерипаска поддержал предложение продолжить приватизацию в России

Дерипаска поддержал предложение главы ЦБ Набиуллиной продолжить приватизацию в России

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкОлег Дерипаска
Олег Дерипаска - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Олег Дерипаска. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Бизнесмен Олег Дерипаска в Telegram-канале поддержал предложение главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной продолжить приватизацию в РФ: по его мнению, без активного вовлечения частного сектора в экономическую жизнь страны вряд ли удастся преодолеть санкционные ограничения.
Ранее, выступая на ПМЭФ, глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что поддерживает продолжение приватизации в России. По ее словам, в стране есть активы, которые можно приватизировать "без ущерба стратегическим интересам".
«

"В этом председатель Центрального Банка России абсолютно права. Без активного вовлечения частного сектора в экономическую жизнь страны нам вряд ли удастся преодолеть ограничения, возникшие в результате санкций, и увеличить экспортно-импортные операции с дружественными странами, чтобы обеспечить устойчивый рост экономики", - написал бизнесмен.

"Приватизация всего и сейчас - главный лозунг наших дней!" - заключил Дерипаска.
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ЭкономикаРоссияОлег ДерипаскаЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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