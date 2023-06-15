https://ria.ru/20230615/privatizatsiya-1878270291.html

Орешкин рассказал, при каком условии поддерживает приватизацию

Орешкин рассказал, при каком условии поддерживает приватизацию - РИА Новости, 15.06.2023

Орешкин рассказал, при каком условии поддерживает приватизацию

Помощник президента России Максим Орешкин заявил на ПМЭФ, что поддерживает приватизацию, когда государство выходит из неэффективных активов с пользой и выгодой... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T11:29

2023-06-15T11:29

2023-06-15T11:29

пмэф-2023

экономика

россия

максим орешкин

приватизация

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С-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Помощник президента России Максим Орешкин заявил на ПМЭФ, что поддерживает приватизацию, когда государство выходит из неэффективных активов с пользой и выгодой для себя. "Мне ближе позиция Андрея Леонидовича Костина (глава ВТБ - ред.), который говорил про приватизацию, но не в виде масштабной приватизации, а ровно в том виде, в котором говорила Эльвира Сахипзадовна (Набиуллина - ред.): выход из неэффективно используемых государством активов, с пользой и выгодой для государства", - сказал Орешкин, выступая на макроэкономической сессии ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230515/natsionalizatsiya-1871674531.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, максим орешкин, приватизация