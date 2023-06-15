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Орешкин рассказал, при каком условии поддерживает приватизацию - РИА Новости, 15.06.2023
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ПМЭФ-2023
 
11:29 15.06.2023
https://ria.ru/20230615/privatizatsiya-1878270291.html
Орешкин рассказал, при каком условии поддерживает приватизацию
Орешкин рассказал, при каком условии поддерживает приватизацию - РИА Новости, 15.06.2023
Орешкин рассказал, при каком условии поддерживает приватизацию
Помощник президента России Максим Орешкин заявил на ПМЭФ, что поддерживает приватизацию, когда государство выходит из неэффективных активов с пользой и выгодой... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T11:29
2023-06-15T11:29
пмэф-2023
экономика
россия
максим орешкин
приватизация
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С-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Помощник президента России Максим Орешкин заявил на ПМЭФ, что поддерживает приватизацию, когда государство выходит из неэффективных активов с пользой и выгодой для себя. "Мне ближе позиция Андрея Леонидовича Костина (глава ВТБ - ред.), который говорил про приватизацию, но не в виде масштабной приватизации, а ровно в том виде, в котором говорила Эльвира Сахипзадовна (Набиуллина - ред.): выход из неэффективно используемых государством активов, с пользой и выгодой для государства", - сказал Орешкин, выступая на макроэкономической сессии ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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экономика, россия, максим орешкин, приватизация
ПМЭФ-2023, Экономика, Россия, Максим Орешкин, Приватизация
Орешкин рассказал, при каком условии поддерживает приватизацию

Орешкин заявил, что за приватизацию, если государство выгодно выходит из плохих активов

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПомощник Президента Российской Федерации Максим Орешкин на ПМЭФ-2023
Помощник Президента Российской Федерации Максим Орешкин на ПМЭФ-2023
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Помощник Президента Российской Федерации Максим Орешкин на ПМЭФ-2023
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С-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Помощник президента России Максим Орешкин заявил на ПМЭФ, что поддерживает приватизацию, когда государство выходит из неэффективных активов с пользой и выгодой для себя.
"Мне ближе позиция Андрея Леонидовича Костина (глава ВТБ - ред.), который говорил про приватизацию, но не в виде масштабной приватизации, а ровно в том виде, в котором говорила Эльвира Сахипзадовна (Набиуллина - ред.): выход из неэффективно используемых государством активов, с пользой и выгодой для государства", - сказал Орешкин, выступая на макроэкономической сессии ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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