https://ria.ru/20230615/privatizatsiya-1878241046.html
Набиуллина выступила за продолжение приватизации
Набиуллина выступила за продолжение приватизации - РИА Новости, 15.06.2023
Набиуллина выступила за продолжение приватизации
Нужно двигаться в сторону приватизации, в стране есть активы, которые можно приватизировать "без ущерба стратегическим интересам", заявила глава ЦБ Эльвира... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T10:23
2023-06-15T10:23
2023-06-15T10:32
пмэф-2023
экономика
россия
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Нужно двигаться в сторону приватизации, в стране есть активы, которые можно приватизировать "без ущерба стратегическим интересам", заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая на ПМЭФ."Я считаю, что, конечно, нужно приватизировать. У нас есть что приватизировать без ущерба стратегическим интересам", - сказала она.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230515/natsionalizatsiya-1871674531.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)
ПМЭФ-2023, Экономика, Россия, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Набиуллина выступила за продолжение приватизации
Набиуллина: в России есть активы для приватизации без ущерба стратегическим интересам
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Нужно двигаться в сторону приватизации, в стране есть активы, которые можно приватизировать "без ущерба стратегическим интересам", заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая на ПМЭФ.
"Я считаю, что, конечно, нужно приватизировать. У нас есть что приватизировать без ущерба стратегическим интересам", - сказала она.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Россия вновь выбирает между приватизацией и национализацией