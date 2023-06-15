https://ria.ru/20230615/privatizatsiya-1878241046.html

Набиуллина выступила за продолжение приватизации

Набиуллина выступила за продолжение приватизации - РИА Новости, 15.06.2023

Набиуллина выступила за продолжение приватизации

Нужно двигаться в сторону приватизации, в стране есть активы, которые можно приватизировать "без ущерба стратегическим интересам", заявила глава ЦБ Эльвира... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T10:23

2023-06-15T10:23

2023-06-15T10:32

пмэф-2023

экономика

россия

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Нужно двигаться в сторону приватизации, в стране есть активы, которые можно приватизировать "без ущерба стратегическим интересам", заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая на ПМЭФ."Я считаю, что, конечно, нужно приватизировать. У нас есть что приватизировать без ущерба стратегическим интересам", - сказала она.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230515/natsionalizatsiya-1871674531.html

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Кирилл Волков

экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)