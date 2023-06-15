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Набиуллина выступила за продолжение приватизации - РИА Новости, 15.06.2023
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10:23 15.06.2023 (обновлено: 10:32 15.06.2023)
https://ria.ru/20230615/privatizatsiya-1878241046.html
Набиуллина выступила за продолжение приватизации
Набиуллина выступила за продолжение приватизации - РИА Новости, 15.06.2023
Набиуллина выступила за продолжение приватизации
Нужно двигаться в сторону приватизации, в стране есть активы, которые можно приватизировать "без ущерба стратегическим интересам", заявила глава ЦБ Эльвира... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T10:23
2023-06-15T10:32
пмэф-2023
экономика
россия
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Нужно двигаться в сторону приватизации, в стране есть активы, которые можно приватизировать "без ущерба стратегическим интересам", заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая на ПМЭФ."Я считаю, что, конечно, нужно приватизировать. У нас есть что приватизировать без ущерба стратегическим интересам", - сказала она.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)
ПМЭФ-2023, Экономика, Россия, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Набиуллина выступила за продолжение приватизации

Набиуллина: в России есть активы для приватизации без ущерба стратегическим интересам

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкЭльвира Набиуллина на сессии "Как будет развиваться российская экономика" на ПМЭФ-2023
Эльвира Набиуллина на сессии Как будет развиваться российская экономика на ПМЭФ-2023
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Эльвира Набиуллина на сессии "Как будет развиваться российская экономика" на ПМЭФ-2023
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Нужно двигаться в сторону приватизации, в стране есть активы, которые можно приватизировать "без ущерба стратегическим интересам", заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая на ПМЭФ.
"Я считаю, что, конечно, нужно приватизировать. У нас есть что приватизировать без ущерба стратегическим интересам", - сказала она.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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