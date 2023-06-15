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В Хакасии полицейскому дали срок за продажу данных украинским наркодилерам - РИА Новости, 15.06.2023
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08:28 15.06.2023
https://ria.ru/20230615/prigovor-1878219816.html
В Хакасии полицейскому дали срок за продажу данных украинским наркодилерам
В Хакасии полицейскому дали срок за продажу данных украинским наркодилерам - РИА Новости, 15.06.2023
В Хакасии полицейскому дали срок за продажу данных украинским наркодилерам
Бывший полицейский из Хакасии осужден на три года и три месяца за продажу информации украинскому магазину наркотиков, сообщает пресс-служба регионального главка РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T08:28
2023-06-15T08:28
происшествия
республика хакасия
фсб
украина
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КРАСНОЯРСК, 15 июн - РИА Новости. Бывший полицейский из Хакасии осужден на три года и три месяца за продажу информации украинскому магазину наркотиков, сообщает пресс-служба регионального главка ФСБ. В ведомстве пояснили, что противоправная деятельность одного из руководителей отдела управления по контролю за оборотом наркотиков в Хакасии была пресечена вместе с МВД. "Осужден сотрудник полиции, 1988 года рождения, который за денежное вознаграждение с января 2021 года предоставлял оператору украинского интернет-магазина, специализирующегося на незаконной реализации наркотических средств, сведения, составляющие государственную тайну, о проводимых МВД мероприятиях, направленных на пресечение каналов поставки наркотиков в Республику Хакасия... Подсудимому назначено наказание в виде 3 лет и 3 месяцев лишения свободы с лишением права занимать должности на государственной службе сроком на 4 года и звания подполковника полиции", - говорится в сообщении. Приговор суда в законную силу не вступил. В ведомстве пояснили, что он признал вину и заключил досудебное соглашение. По месту жительства у него были изъяты наркотики синтетического происхождения в крупном размере.
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происшествия, республика хакасия, фсб, украина
Происшествия, Республика Хакасия, ФСБ, Украина
В Хакасии полицейскому дали срок за продажу данных украинским наркодилерам

Полицейский в Хакасии получил три года за продажу сведений украинскому магазину наркотиков

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 15 июн - РИА Новости. Бывший полицейский из Хакасии осужден на три года и три месяца за продажу информации украинскому магазину наркотиков, сообщает пресс-служба регионального главка ФСБ.
В ведомстве пояснили, что противоправная деятельность одного из руководителей отдела управления по контролю за оборотом наркотиков в Хакасии была пресечена вместе с МВД.
«
"Осужден сотрудник полиции, 1988 года рождения, который за денежное вознаграждение с января 2021 года предоставлял оператору украинского интернет-магазина, специализирующегося на незаконной реализации наркотических средств, сведения, составляющие государственную тайну, о проводимых МВД мероприятиях, направленных на пресечение каналов поставки наркотиков в Республику Хакасия... Подсудимому назначено наказание в виде 3 лет и 3 месяцев лишения свободы с лишением права занимать должности на государственной службе сроком на 4 года и звания подполковника полиции", - говорится в сообщении.
Приговор суда в законную силу не вступил. В ведомстве пояснили, что он признал вину и заключил досудебное соглашение. По месту жительства у него были изъяты наркотики синтетического происхождения в крупном размере.
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