В Хакасии полицейскому дали срок за продажу данных украинским наркодилерам
Полицейский в Хакасии получил три года за продажу сведений украинскому магазину наркотиков
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 15 июн - РИА Новости. Бывший полицейский из Хакасии осужден на три года и три месяца за продажу информации украинскому магазину наркотиков, сообщает пресс-служба регионального главка ФСБ.
В ведомстве пояснили, что противоправная деятельность одного из руководителей отдела управления по контролю за оборотом наркотиков в Хакасии была пресечена вместе с МВД.
«
"Осужден сотрудник полиции, 1988 года рождения, который за денежное вознаграждение с января 2021 года предоставлял оператору украинского интернет-магазина, специализирующегося на незаконной реализации наркотических средств, сведения, составляющие государственную тайну, о проводимых МВД мероприятиях, направленных на пресечение каналов поставки наркотиков в Республику Хакасия... Подсудимому назначено наказание в виде 3 лет и 3 месяцев лишения свободы с лишением права занимать должности на государственной службе сроком на 4 года и звания подполковника полиции", - говорится в сообщении.
Приговор суда в законную силу не вступил. В ведомстве пояснили, что он признал вину и заключил досудебное соглашение. По месту жительства у него были изъяты наркотики синтетического происхождения в крупном размере.