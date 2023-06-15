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В Хакасии полицейскому дали срок за продажу данных украинским наркодилерам

В Хакасии полицейскому дали срок за продажу данных украинским наркодилерам - РИА Новости, 15.06.2023

В Хакасии полицейскому дали срок за продажу данных украинским наркодилерам

Бывший полицейский из Хакасии осужден на три года и три месяца за продажу информации украинскому магазину наркотиков, сообщает пресс-служба регионального главка РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T08:28

2023-06-15T08:28

2023-06-15T08:28

происшествия

республика хакасия

фсб

украина

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КРАСНОЯРСК, 15 июн - РИА Новости. Бывший полицейский из Хакасии осужден на три года и три месяца за продажу информации украинскому магазину наркотиков, сообщает пресс-служба регионального главка ФСБ. В ведомстве пояснили, что противоправная деятельность одного из руководителей отдела управления по контролю за оборотом наркотиков в Хакасии была пресечена вместе с МВД. "Осужден сотрудник полиции, 1988 года рождения, который за денежное вознаграждение с января 2021 года предоставлял оператору украинского интернет-магазина, специализирующегося на незаконной реализации наркотических средств, сведения, составляющие государственную тайну, о проводимых МВД мероприятиях, направленных на пресечение каналов поставки наркотиков в Республику Хакасия... Подсудимому назначено наказание в виде 3 лет и 3 месяцев лишения свободы с лишением права занимать должности на государственной службе сроком на 4 года и звания подполковника полиции", - говорится в сообщении. Приговор суда в законную силу не вступил. В ведомстве пояснили, что он признал вину и заключил досудебное соглашение. По месту жительства у него были изъяты наркотики синтетического происхождения в крупном размере.

https://ria.ru/20230528/prestupniki-1874628094.html

республика хакасия

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, республика хакасия, фсб, украина