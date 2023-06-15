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Под Калугой загорелись шесть построек и машины - РИА Новости, 15.06.2023
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21:47 15.06.2023
https://ria.ru/20230615/pozhar-1878481987.html
Под Калугой загорелись шесть построек и машины
Под Калугой загорелись шесть построек и машины - РИА Новости, 15.06.2023
Под Калугой загорелись шесть построек и машины
Пожарные в Калужской области ликвидируют возгорание шести построек и двух автомобилей в деревне Мишково Боровского района, на данный момент пожар локализован,... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T21:47
2023-06-15T21:47
происшествия
калуга
калужская область
боровский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЯРОСЛАВЛЬ, 15 июн – РИА Новости. Пожарные в Калужской области ликвидируют возгорание шести построек и двух автомобилей в деревне Мишково Боровского района, на данный момент пожар локализован, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС по региону. "В 20.21 поступило сообщение о возгорании, возможно, шести домов и двух автомобилей. По уточненной информации, в этой деревне многие здания – самострой, к категории жилого дома они не относятся. Пока информация уточняется. В 21.17 объявлена локализация пожара", - рассказал собеседник агентства. По его словам, погибших и пострадавших при пожаре нет. На месте работают семь пожарных автомобилей, 25 человек личного состава.
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калуга
калужская область
боровский район
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происшествия, калуга, калужская область, боровский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Калуга, Калужская область, Боровский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Под Калугой загорелись шесть построек и машины

Под Калугой тушат возгорание шесть построек и машины

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ . Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 15 июн – РИА Новости. Пожарные в Калужской области ликвидируют возгорание шести построек и двух автомобилей в деревне Мишково Боровского района, на данный момент пожар локализован, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС по региону.
"В 20.21 поступило сообщение о возгорании, возможно, шести домов и двух автомобилей. По уточненной информации, в этой деревне многие здания – самострой, к категории жилого дома они не относятся. Пока информация уточняется. В 21.17 объявлена локализация пожара", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, погибших и пострадавших при пожаре нет. На месте работают семь пожарных автомобилей, 25 человек личного состава.
Сотрудник МЧС во время ликвидации пожара - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
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ПроисшествияКалугаКалужская областьБоровский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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