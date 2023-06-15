https://ria.ru/20230615/pozhar-1878220084.html

В Пермском крае два человека погибли на пожаре

В Пермском крае два человека погибли на пожаре - РИА Новости, 15.06.2023

В Пермском крае два человека погибли на пожаре

Бабушка и внук 2022 года рождения погибли на пожаре в многоквартирном доме в Пермском крае, проводится проверка, сообщает краевое ГУМЧС. РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T08:31

2023-06-15T08:31

2023-06-15T08:31

происшествия

пермский край

следственный комитет россии (ск рф)

заречный

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ПЕРМЬ, 15 июн - РИА Новости. Бабушка и внук 2022 года рождения погибли на пожаре в многоквартирном доме в Пермском крае, проводится проверка, сообщает краевое ГУМЧС. По данным ведомства, в посёлке Новоильинский Нытвенского городского округа ночью произошёл пожар в многоквартирном доме на улице Заречной. Горела вся кровля строения, площадь пожара составила 150 квадратных метров. "В результате пожара обнаружены погибшие - бабушка 1968 года рождения и внук 2022 года рождения", - сообщили в ведомстве. Сейчас сотрудники ГУМЧС России и СК РФ проводят проверку, а также устанавливают причины пожара.

https://ria.ru/20230614/spasenie-1877933879.html

пермский край

заречный

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происшествия, пермский край, следственный комитет россии (ск рф), заречный