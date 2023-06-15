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В Кривом Роге загорелись два промышленных предприятия
В Кривом Роге загорелись два промышленных предприятия - РИА Новости, 15.06.2023
В Кривом Роге загорелись два промышленных предприятия
Два промышленных предприятия повреждены в Кривом Роге на Украине, там возник пожар, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак. РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T07:45
2023-06-15T07:45
2023-06-15T07:45
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Два промышленных предприятия повреждены в Кривом Роге на Украине, там возник пожар, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак. По его словам, ночью зафиксированы попадания "по двум промышленным предприятиям". "На предприятиях возникли пожары, которые спасатели уже укротили. Есть существенные разрушения производственных сооружений. Побиты газопроводы. Уничтожен шиномонтаж и автобус", - написал Лысак в своем телеграм-канале. Ночью украинские СМИ писали о взрывах в Кривом Роге. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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в мире, кривой рог, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кривой Рог, Украина, Вооруженные силы РФ
В Кривом Роге загорелись два промышленных предприятия
Глава администрации Днепропетровской области Лысак: в Кривом Роге горят два предприятия