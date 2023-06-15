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В Кривом Роге загорелись два промышленных предприятия - РИА Новости, 15.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:45 15.06.2023
https://ria.ru/20230615/pozhar-1878216304.html
В Кривом Роге загорелись два промышленных предприятия
В Кривом Роге загорелись два промышленных предприятия - РИА Новости, 15.06.2023
В Кривом Роге загорелись два промышленных предприятия
Два промышленных предприятия повреждены в Кривом Роге на Украине, там возник пожар, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак. РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T07:45
2023-06-15T07:45
специальная военная операция на украине
в мире
кривой рог
украина
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Два промышленных предприятия повреждены в Кривом Роге на Украине, там возник пожар, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак. По его словам, ночью зафиксированы попадания "по двум промышленным предприятиям". "На предприятиях возникли пожары, которые спасатели уже укротили. Есть существенные разрушения производственных сооружений. Побиты газопроводы. Уничтожен шиномонтаж и автобус", - написал Лысак в своем телеграм-канале. Ночью украинские СМИ писали о взрывах в Кривом Роге. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230615/vzryvy-1878211196.html
кривой рог
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в мире, кривой рог, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кривой Рог, Украина, Вооруженные силы РФ
В Кривом Роге загорелись два промышленных предприятия

Глава администрации Днепропетровской области Лысак: в Кривом Роге горят два предприятия

© фото очевидцаРазрушения на ТЭЦ в Кривом Роге
Разрушения на ТЭЦ в Кривом Роге
© фото очевидца
Разрушения на ТЭЦ в Кривом Роге. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Два промышленных предприятия повреждены в Кривом Роге на Украине, там возник пожар, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак.
По его словам, ночью зафиксированы попадания "по двум промышленным предприятиям".
Херсон - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне
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"На предприятиях возникли пожары, которые спасатели уже укротили. Есть существенные разрушения производственных сооружений. Побиты газопроводы. Уничтожен шиномонтаж и автобус", - написал Лысак в своем телеграм-канале.
Ночью украинские СМИ писали о взрывах в Кривом Роге.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКривой РогУкраинаВооруженные силы РФ
 
 
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