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Путин поздравил Си Цзиньпина с юбилеем
Путин поздравил Си Цзиньпина с юбилеем - РИА Новости, 15.06.2023
Путин поздравил Си Цзиньпина с юбилеем
Президент России Владимир Путин тепло поздравил председателя КНР Си Цзиньпина и отметил, что трудно переоценить усилия китайского лидера, которые он уже много... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T09:11
2023-06-15T09:11
2023-06-15T09:24
си цзиньпин
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин тепло поздравил председателя КНР Си Цзиньпина и отметил, что трудно переоценить усилия китайского лидера, которые он уже много лет прилагает для упрочения отношений между нашими странами. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Трудно переоценить усилия, которые Вы уже много лет прилагаете для упрочения отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия между нашими странами. Ваш мартовский государственный визит в Россию придал мощный импульс развитию взаимовыгодного сотрудничества на ключевых направлениях. Рассчитываю на продолжение нашего конструктивного диалога и тесной совместной работы по актуальным вопросам двусторонней, региональной и международной повестки дня на благо народов России и Китая", - говорится в тексте телеграммы.Президент РФ также отметил, что под руководством Си Цзиньпина КНР добилась впечатляющих успехов, уверенного роста экономики, повышения благосостояния граждан, укрепления позиций Пекина на мировой арене."Искренне желаю Вам, дорогой друг, крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в государственной деятельности", - заключил Путин.
https://ria.ru/20230615/si-1878173524.html
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си цзиньпин, китай, владимир путин, россия, в мире
Си Цзиньпин, Китай, Владимир Путин, Россия, В мире
Путин поздравил Си Цзиньпина с юбилеем
Путин отметил усилия Си Цзиньпина по упрочнению отношений между Россией и Китаем