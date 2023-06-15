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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 15.06.2023
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Российские подразделения уничтожили в течение суток на херсонском направлении более 35 украинских военнослужащих, 11 автомобилей, а также гаубицы "Мста-Б" и... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T14:00
2023-06-15T14:00
2023-06-15T14:05
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
херсонская область
безопасность
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили в течение суток на херсонском направлении более 35 украинских военнослужащих, 11 автомобилей, а также гаубицы "Мста-Б" и Д-30, сообщило в четверг Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено более 35 украинских военнослужащих, 11 автомобилей, а также гаубицы "Мста-Б" и Д-30", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), херсонская область , безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Херсонская область , Безопасность
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Минобороны: ВСУ за сутки потеряли более 35 военных и две гаубицы на Херсонском направлении